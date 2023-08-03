Русский велосипедист в одиночку проехал 85 тысяч км. Смельчаку пришлось лишиться пальцев

Глеб Травин — пожалуй, один из самых отважных путешественников в истории. Русский велосипедист поставил перед собой фантастическую задачу — в одиночку проехать вдоль всей границы СССР. Достичь желаемого спортсмену всё же удалось, однако на своём пути ему пришлось столкнуться с множеством сложнейших испытаний.

Особенно тяжело Травину пришлось на севере…

Пропаганда физкультуры

Глеб Травин родился 28 апреля 1902 года в селе Касьево Псковского уезда. Его отец Леонтий был лесником — он с детства вложил в сына любовь к природе и научил выживать в дикой среде.

В 1913 году семья Травиных переехала в Псков, а молодой Глеб начал увлекаться велосипедным спортом. Поворотным моментом для парня стало знакомство с Адольфом де Грутом, посетившим тогда Россию в рамках большого велопутешествия: из Антверпена до Персии через Скандинавию и Россию, а затем обратно в Бельгию через Северную Африку и Испанию. Задумка так впечатлила Травина, что тот решил пойти по стопам голландского смельчака.

Псковский музей-заповедник

Первоначально Глеб рассчитывал совершить кругосветное путешествие и начал пятилетнюю подготовку: за время службы в армии он изучил географию, ботанику, геодезию и множество других наук, необходимых для выживания.

По окончании службы Травин отправился работать электриком на станцию в Петропавловске-Камчатском. В 1928 году правительство СССР не одобрило план кругосветного путешествия, однако ему позволили разработать и утвердить маршрут поездки вдоль границы Советского Союза. Основной идеей стала пропаганда физической культуры: на протяжении всего пути он рассказывал жителям страны о спорте и продвигал его в массы.

Местный горисполком выделил ему американский велосипед «Princeton 404» и японский фотоаппарат «Kodak». Остальной багаж почти не занимал места: он состоял всего лишь из регистрационной книги и фунта спрессованных галет вместе с килограммом шоколада.

«Путешественник на чёртовой телеге»

10 октября 1928 года — дата начала эпохального путешествия. На пароходе Травин прибыл во Владивосток и начал свой путь. Вдоль южной границы он отправился по маршруту Транссибирской магистрали. Не побоявшись преград, велосипедист пересек заледеневшее озеро Байкал.

Добравшись до Новосибирска, Глеб свернул в сторону Казакской АССР (так в конце 20-х назывался будущий Казахстан) и отправился в путь через среднеазиатские республики. В Душанбе с ним произошел курьёзный случай. На рукаве спортсмена красовалась повязка с надписью «Путешественник на велосипеде Глеб Травин». Прибывая в новый регион, он просил жителей перевести её на местный язык, однако в таджикском отсутствовало слово «велосипед» — в итоге на повязке появилась фраза «путешественник на чёртовой телеге».

Псковский музей-заповедник

Перейдя Каспийское море с помощью парома, Травин оказался на Кавказе, где летом 1929 года начал преодолевать европейскую часть страны. Уже в ноябре Глеб добрался до Мурманска. Там ему предстоял самый сложный этап — северный.

85 тысяч километров

В одном из посёлков путешественник раздобыл меховой костюм, который позволил ему передвигаться вдоль севера. Большая часть пути пролегала через лёд, из-за чего Травин регулярно оказывался в неприятностях. Однажды после ночёвки велосипедист обнаружил, что его сапоги и комбинезон примёрзли ко льду. С помощью ножа ему удалось выбраться, однако дальше отважному герою пришлось ехать в рваной одежде с открытыми ногами.

Напав на олений след, Травин ползком добрался до небольшого поселения: путь занял около суток. Согревшись, он обнаружил, что его пальцы сильно повреждены — в итоге ему пришлось сделать частичную ампутацию. После этого Глеб попал на ледокол «Ленин» морской Карской экспедиции, где путешественник рассказал о своих подвигах известному профессору Евгенову.

На пути до Чукотки Травин дважды провалился под лёд и чуть не погиб, но сумел дойти до небольшого городка Русское Устье, где немного поработал учителем географии. В июле 1931 года велосипедист оказался на мысе Дежнёва, где предпринял попытку получить разрешение на кругосветное путешествие, однако снова получил отказ. В итоге Глеб сел на паром до Камчатки и завершил путешествие. За выдающееся достижение его наградили значком ГТО и вымпелом от Камчатского облсовета физкультуры.

К сожалению, личный дневник путешественника не сохранился: в 30-е годы родственники Травина сожгли все оригиналы под страхом репрессий, которые настигли его биографа — Вивиана Итина. По приблизительным оценкам, маршрут составил в общей сложности 80–85 тысяч километров, из которых путь по заполярью занял около 10–13 тыс. Часть дистанции Глеб преодолел на пароходе, часть — на собачьей упряжке, однако его достижений эти обстоятельства не умаляют.

Псковский музей-заповедник

По возвращении Травин стал тренировать молодых велосипедистов и мотоциклистов, а в годы войны преподавал военное дело в Камчатском «Моррыбтехникуме». В 1962 году велосипедист вернулся в Псков, а 7 лет спустя облетел часть знаменитого маршрута вместе с журналистом Ильюшевым. Скончался великий путешественник в 1979 году в возрасте 77 лет.