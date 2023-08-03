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Русский велосипедист в одиночку проехал 85 тысяч км. Смельчаку пришлось лишиться пальцев

Травин проехал вдоль границы всей страны: от Камчатки до Каспия и обратно.
Русский велосипедист в одиночку проехал 85 тысяч км. Смельчаку пришлось лишиться пальцев
03 августа 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Псковский музей-заповедник

Глеб Травин пожалуй, один из самых отважных путешественников в истории. Русский велосипедист поставил перед собой фантастическую задачу — в одиночку проехать вдоль всей границы СССР. Достичь желаемого спортсмену всё же удалось, однако на своём пути ему пришлось столкнуться с множеством сложнейших испытаний.

Особенно тяжело Травину пришлось на севере…

Пропаганда физкультуры

Глеб Травин родился 28 апреля 1902 года в селе Касьево Псковского уезда. Его отец Леонтий был лесником он с детства вложил в сына любовь к природе и научил выживать в дикой среде.

В 1913 году семья Травиных переехала в Псков, а молодой Глеб начал увлекаться велосипедным спортом. Поворотным моментом для парня стало знакомство с Адольфом де Грутом, посетившим тогда Россию в рамках большого велопутешествия: из Антверпена до Персии через Скандинавию и Россию, а затем обратно в Бельгию через Северную Африку и Испанию. Задумка так впечатлила Травина, что тот решил пойти по стопам голландского смельчака.

Псковский музей-заповедник

Первоначально Глеб рассчитывал совершить кругосветное путешествие и начал пятилетнюю подготовку: за время службы в армии он изучил географию, ботанику, геодезию и множество других наук, необходимых для выживания.

По окончании службы Травин отправился работать электриком на станцию в Петропавловске-Камчатском. В 1928 году правительство СССР не одобрило план кругосветного путешествия, однако ему позволили разработать и утвердить маршрут поездки вдоль границы Советского Союза. Основной идеей стала пропаганда физической культуры: на протяжении всего пути он рассказывал жителям страны о спорте и продвигал его в массы.

Местный горисполком выделил ему американский велосипед «Princeton 404» и японский фотоаппарат «Kodak». Остальной багаж почти не занимал места: он состоял всего лишь из регистрационной книги и фунта спрессованных галет вместе с килограммом шоколада.

«Путешественник на чёртовой телеге»

10 октября 1928 года дата начала эпохального путешествия. На пароходе Травин прибыл во Владивосток и начал свой путь. Вдоль южной границы он отправился по маршруту Транссибирской магистрали. Не побоявшись преград, велосипедист пересек заледеневшее озеро Байкал.

Добравшись до Новосибирска, Глеб свернул в сторону Казакской АССР (так в конце 20-х назывался будущий Казахстан) и отправился в путь через среднеазиатские республики. В Душанбе с ним произошел курьёзный случай. На рукаве спортсмена красовалась повязка с надписью «Путешественник на велосипеде Глеб Травин». Прибывая в новый регион, он просил жителей перевести её на местный язык, однако в таджикском отсутствовало слово «велосипед» — в итоге на повязке появилась фраза «путешественник на чёртовой телеге».

Псковский музей-заповедник

Перейдя Каспийское море с помощью парома, Травин оказался на Кавказе, где летом 1929 года начал преодолевать европейскую часть страны. Уже в ноябре Глеб добрался до Мурманска. Там ему предстоял самый сложный этап северный.

85 тысяч километров

В одном из посёлков путешественник раздобыл меховой костюм, который позволил ему передвигаться вдоль севера. Большая часть пути пролегала через лёд, из-за чего Травин регулярно оказывался в неприятностях. Однажды после ночёвки велосипедист обнаружил, что его сапоги и комбинезон примёрзли ко льду. С помощью ножа ему удалось выбраться, однако дальше отважному герою пришлось ехать в рваной одежде с открытыми ногами.

Напав на олений след, Травин ползком добрался до небольшого поселения: путь занял около суток. Согревшись, он обнаружил, что его пальцы сильно повреждены — в итоге ему пришлось сделать частичную ампутацию. После этого Глеб попал на ледокол «Ленин» морской Карской экспедиции, где путешественник рассказал о своих подвигах известному профессору Евгенову.

На пути до Чукотки Травин дважды провалился под лёд и чуть не погиб, но сумел дойти до небольшого городка Русское Устье, где немного поработал учителем географии. В июле 1931 года велосипедист оказался на мысе Дежнёва, где предпринял попытку получить разрешение на кругосветное путешествие, однако снова получил отказ. В итоге Глеб сел на паром до Камчатки и завершил путешествие. За выдающееся достижение его наградили значком ГТО и вымпелом от Камчатского облсовета физкультуры.

К сожалению, личный дневник путешественника не сохранился: в 30-е годы родственники Травина сожгли все оригиналы под страхом репрессий, которые настигли его биографа Вивиана Итина. По приблизительным оценкам, маршрут составил в общей сложности 80–85 тысяч километров, из которых путь по заполярью занял около 10–13 тыс. Часть дистанции Глеб преодолел на пароходе, часть на собачьей упряжке, однако его достижений эти обстоятельства не умаляют.

Псковский музей-заповедник

По возвращении Травин стал тренировать молодых велосипедистов и мотоциклистов, а в годы войны преподавал военное дело в Камчатском «Моррыбтехникуме». В 1962 году велосипедист вернулся в Псков, а 7 лет спустя облетел часть знаменитого маршрута вместе с журналистом Ильюшевым. Скончался великий путешественник в 1979 году в возрасте 77 лет.

источник: «Советский спорт»
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