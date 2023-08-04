«Это не патриотизм, это маразм». Российского чемпиона сурово наказали за поездку в США

Иван Денисов – без преувеличения легенда гиревого спорта. За годы выступлений российский атлет стал чемпионом мира 14 раз и побил несколько мировых рекордов – на сайте международной федерации его портрет давно висит в разделе «элита».

Многочисленные титулы, однако, не спасли спортсмена от безумного наказания на родине. В 2016 году национальная федерация неожиданно дисквалифицировала знаменитого гиревика на три года… за поездку в США.

Решение организации возмутило даже обывателей.

Трёхлетнее изгнание

Денисов стал большой звездой ещё в нулевых. В 2005 году россиянин впервые одержал победу на чемпионате мира, а два года спустя установил мировой рекорд в толчке 32-килограммовых гирь, совершив 109 подъёмов в длинном цикле. Уже тогда Иван начал заниматься тренерской деятельностью, вскоре воспитав несколько талантливых гиревиков. Самой известной его ученицей стала Ксения Дедюхина – впоследствии также рекордсменка и многократная чемпионка мира и Европы.

Источник фото: соцсети Ивана Денисова

Постоянные международные гастроли за годы превратились для Денисова в рутину. Спортсмен регулярно выезжал за границу не только ради крупных турниров, но и для участия в коммерческих мастер-классах и шоу. Очередное такое приглашение чемпион получил в 2015 году: глава Международного союза гиревого спорта (МСГС) Юрий Путенов позвал Ивана на показательные соревнования в Нью-Джерси. На выставочный турнир, проходивший в декабре, спортсмен поехал вместе с ученицей Дедюхиной – поплатиться за это решение в итоге пришлось обоим.

Неожиданные санкции настигли Денисова спустя три месяца. За поездку в США знаменитого гиревика… дисквалифицировали на три года. Всероссийская федерация гиревого спорта (ВФГС) приняла столь суровые меры в отношении своей главной звезды из-за того, что тот принял участие в «несанкционированных соревнованиях». Для сравнения, за применение допинга организация отстраняет атлетов из спорта на два года.

«Меня решили стереть из спорта»

О вопиющем решении ВФГС Иван сообщил сам в своих социальных сетях. Спортсмен объяснил, что выезжал в США «по своим делам» и уже там принял приглашение на турнир. Жёсткие санкции Денисов объяснил банальной местью и желанием федерации «расправиться со слишком самостоятельными личностями»:

Источник фото: соцсети Ивана Денисова

- Я баллотировался на пост президента Всероссийской федерации гиревого спорта в сентябре 2015 года. Меня решили не просто подвинуть, а реально стереть из гиревого спорта. Начался прессинг, – цитирует спортсмена «КП».

В то же время россиянин поставил под вопрос и мотивировку решения ВФГС. По словам Денисова, Американский гиревой альянс, проводивший турнир в Нью-Джерси, входит в Международный союз на тех же правах, что и Всероссийская федерация, так что у организации не было никаких причин признавать эти соревнования «несанкционированными». Спортсмен также сослался на то, что документ, требующий от каждого члена федерации согласовывать выезды за рубеж, вышел через два месяца после его командировки в Штаты.

Возмутились странным решением и российские спортивные фанаты, оставив под новостью о дисквалификации Денисова множество недовольных комментариев. Люди увидели в ситуации политическую подоплёку:

Источник фото: соцсети Ивана Денисова

– Если бы эти левые соревнования прошли не в США, а в Сирии, то ещё и наградили бы. А на США привыкли сразу стойку делать, озверели уже от патриотизма.

– Это не патриотизм. Это маразм.

– Эта федерация – это новое крепостничество?

– Явный перегиб с отстранением! Батрачишь на благо родине, один раз сделал как захотел, а не как хотят чиновники, и все – ты враг.

– Он что, их раб? Он никому ничем не обязан! Денисову стоит просто закрыть на это глаза и прервать отношения с ВФГС.

«Ивана никто не хотел дисквалифицировать»

Вскоре с ответным заявлениям выступила уже сама национальная федерация. Глава организации Владимир Шванев объяснил, почему меры в отношении Денисова были настолько жёсткими:

– Ивана Николаевича никто специально не хотел дисквалифицировать. Санкции в дисциплинарном кодексе федерации были приняты давно. У Денисова это второе подобное нарушение. Как член сборной страны он обязан был получить разрешение на участие в соревнованиях, и он прекрасно об этом знал, так как этот вопрос отдельно поднимался на сборе в Ирландии при создании Академии гиревого спорта, – приводит слова специалиста Chelyabinsk.ru.



Источник фото: соцсети Ивана Денисова

По словам Шванева, Иван не только нарушил регламент ВФГС, но и сознательно подставил свою ученицу Дедюхину, которой поначалу угрожали аналогичные санкции. Впоследствии Ксения признала свою вину, и в её случае дисквалификация была заменена другой дисциплинарной мерой – выговором. Денисову же глава федерации предложил обратиться в региональное Министерство спорта, которое может подать ходатайство о сокращении дисквалификации для спортсмена.

Удалось ли Ивану добиться отмены решения — неизвестно, однако на его международную карьеру этот скандал в итоге не повлиял. На протяжении следующих трёх лет Денисов всё равно участвовал в чемпионатах мира, выиграв ещё несколько титулов. Через несколько лет спортсмен завершил карьеру, сфокусировавшись на тренерстве: сейчас он руководит собственной академией гиревого спорта.