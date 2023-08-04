Боец ММА до смерти забил чемпиона России прямо на улице. Прохожие аплодировали убийце

Чемпион России по пауэрлифтингу Андрей Драчёв перешёл в бодибилдинг из-за проблем с коленом. К счастью, проявить себя в новом виде спорта травма атлету не помешала: всего через несколько лет он стал одним из лидеров своего региона. Однако подняться на ступеньку выше спортсмен не успел.

Жизнь бодибилдера неожиданно прервалась, когда тому было всего 32 года. Андрей ввязался в словесную перепалку с бойцом ММА Анаром Аллахверановым, которая мгновенно перетекла в жестокое побоище…

В драку спортсменов побоялась вмешиваться даже полиция.

Источник фото: Федерация пауэрлифтинга России

Конфликт в кафе

Жуткий инцидент случился утром 20 августа 2017 года возле кафе «Галерея» в Хабаровске. Аллахверанов повалил Драчёва и начал безжалостно избивать по лицу. Российский спортсмен скончался от полученных травм на месте.

Всё произошло прямо перед камерой видеонаблюдения, запись с которой мгновенно стала достоянием общественности. Люди требовали немедленного суда над убийцей. Случай оказался настолько резонансным, что уже на следующий день спортсмены Хабаровска вышли на митинг, чтобы высказать своё недовольство и привлечь к истории внимание органов:

– Нельзя причислять это убийство спорту ММА или какой-то национальности. Это поступок лично человека. Мы здесь все близкие друзья – узбеки, дагестанцы, русские, чеченцы. А этот поступок, его даже животным нельзя назвать – животные не вколачивают друг друга в асфальт. Это просто убийство, скотство. Забили человека, который приносил очки сборной России, мировой рекордсмен, гордость нации. Где мужская честь? Где уважение друг к другу? – заявил Олег Ткаченко, президент клуба MMA «Питбуль».

Источник фото: соцсети Анара Аллахверанова

Аллахверанову заочно предъявили обвинение в преднамеренном убийстве, однако поймать бойца оказалось не так просто: он бросился в бега. Спустя две недели Анара объявили в федеральный розыск и назначили выплату в 500 тысяч рублей за поимку преступника.

В ходе расследования вскрылось, что его старший брат Натиг на момент убийства отбывал срок в тюрьме за причинения тяжких телесных повреждений. Один из бывших друзей Аллахверанова-старшего рассказал, что тот создал преступную группировку из спортсменов-борцов, куда входил и Анар.

Судебные разбирательства

Проведя месяц в бегах, Анар решил сдаться правоохранительным органам. Как оказалось, всё это время спортсмен скрывался в отеле на окраине Хабаровска.

В январе 2018 года начались судебные разбирательства, в ходе которых несколько очевидцев изложили совершенно разные версии произошедшего. Одни утверждали, что это была пьяная потасовка, другие заявляли, что зачинщиком драки был именно Анар.

Источник фото: соцсети Анара Аллахверанова

– Я видел, как Анар и Андрей обменивались номерами после первой стычки, хотели встретиться в другой день и выяснить отношения. Анар говорил на повышенных тонах, Андрей был спокоен, и тогда Аллахверанов ударил исподтишка. Они повалились на землю, окружающие бросились их разнимать. На лице Драчёва была гематома, бровь была рассечена, но даже тогда он не оскорблял Анара. Все были единогласны в том, что Анар применил «грязный» приём. Он хотел вывести Драчёва на какие-то эмоции, его, по всей видимости, раздражало спокойствие Андрея, – рассказал один из свидетелей.

Также очевидцы отметили, что никто из наблюдавших не решился разнять вспыльчивых спортсменов, а вскоре и вовсе начали аплодировать «приёмам» Аллахверанова.

В судебных разбирательствах приняла участие бывшая возлюбленная подсудимого Полина. Она рассказала о причинах драки: всё началось из-за того, что Андрей обозвал неприятеля «чушкой». Однако её версию не признали достоверной в суде.

Источник фото: ДВГУПС

Окончательный приговор

По итогам расследования прокурор запросил азербайджанцу 19 лет колонии строгого режима по статье «убийство из хулиганский побуждений». Максимальное наказание за данное преступление – пожизненный срок. Адвокаты не согласились со стороной обвинения и потребовали переквалификации содеянного в «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Они настаивали, чтобы срок сократили до восьми лет.

Однако суд оказался непреклонен и огласил свой приговор: 18 лет колонии строгого режима. Во время заседания Анар раскаялся в содеянном.

Источник фото: РИА Новости

– Хочу попросить прощения у семьи и родственников Андрея за то, что я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел и не планировал, как утверждает следствие. Я знаю, что такое потерять родного и любимого человека. Я понимаю семью Андрея. Если бы мог хоть как-нибудь вернуть время назад, то я бы объяснил самому себе и Андрею, что не следовало драться. Нужно быть терпимее к друг другу. Но вернуть время назад мы не можем. Я очень сожалею и раскаиваюсь. Уважаемый суд, я готов понести справедливое наказание, – сказал во время последнего слова Анар.

Помимо преступника, уголовное дело завели и на двух сотрудников Росгвардии. По версии следствия, силовики могли предотвратить конфликт: они приехали на место преступления в самый разгар драки, но не нашли причин для ареста спортсменов. Как предполагается, один из сотрудников правоохранительных органов отдыхал в компании Аллахверанова и наблюдал за дракой, уговаривая коллег не вмешиваться.