ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Олигарх из США в упор застрелил олимпийского чемпиона. Спортсмен был его лучшим другом

Знаменитый борец много лет тренировался в клубе американского миллиардера.
Олигарх из США в упор застрелил олимпийского чемпиона. Спортсмен был его лучшим другом
05 августа 2023 14:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

В конце прошлого столетия Джон Дюпон считался одним из богатейших людей США. Американец унаследовал состояние своей знаменитой семьи, включая многочисленные заводы, однако прославился вовсе не как бизнесмен. Он вложил колоссальное количество средств в развитие спорта по всему миру, спонсируя турниры по борьбе, плаванию и пятиборью.

Со временем репутацию филантропа стали портить странные выходки, одна из которых закончилась трагедией. В приступе безумия Дюпон… застрелил олимпийского чемпиона Дэйва Шульца.

Getty Images

Спортсмен был лучшим другом эксцентричного богача.

История дружбы

Дюпон страстно любил спорт и вкладывал в него огромные деньги. Главным проектом бизнесмена стал огромный комплекс для занятий борьбой: Джон превратил 325 гектаров своего поместья в Филадельфии в современную тренировочную базу и арену. Предприниматель также был менеджером многих борцов и даже основал свою команду Foxcatcher, в которую пригласил и Дэйва Шульца олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1984 года.

Братья Дэйв и Марк Шульц — одни из самых успешных борцов в истории. Они оба становились победителями Олимпиады и чемпионатов мира атлетов в своё время принимал лично Рональд Рейган. Сам же Дэйв страдал дислексией и, вероятно, из-за заболевания сочувствовал Дюпону, обезумевшему после смерти матери. В 1990 году он согласился войти в состав новой команды вместо своего брата. Марк, как и многие другие, не хотел связываться со странноватым богачом.

Getty Images

Если бы Дэйв не был в Foxcatcher, никто бы туда не пошёл. Он был легендой, одним из лучших борцов в мире того времени. За годы, проведённые в его тренировочном центре, с Дюпоном, становилось все труднее работать, — рассказал Кевин Джексон, бывший участник Foxcatcher.

Впоследствии Шульц стал единственным человеком, способным оказать влияние на психически нестабильного миллиардера Дюпон видел в нём своего лучшего друга. Состояние олигарха тем временем становилось всё хуже: он утверждал, что может видеть персонажей «Дисней», нанимал охрану для поиска шпионов и секретных туннелей в его доме. В один из дней американец настолько озверел, что выгнал из клуба Кевина Джексона и остальных темнокожих спортсменов, заявив, что Foxcatcher стал частью Ку-клукс-клана. Во время тренировок он иногда направлял на борцов оружие, а однажды и вовсе решил покататься по окрестностям на танке.

«Привет, босс»

По одной из версий, причиной убийства Шульца стали «детские» разногласия бизнесмена с его другом:

Дэйв был самым близким к Джону человеком. Он оказывал на него успокаивающее влияние. Но Дэйв не был подхалимом. Если Джон говорил, что видел, как что-то выходит из стен, Дэйв отвечал, что этого не было. Я думаю, что Джон, возможно, испытывал перед ним какой-то бредовый страх, вспоминал Майк Гостигиан, близкий друг Шульца.

Очередной приступ безумия Дюпона, случившийся 26 января 1996 года, закончился трагедией. Миллиардер схватил пистолет «Магнум» и приказал своему консультанту по безопасности Патрику Гудейлу отвезти его к дому Шульца. Ничего не подозревая, борец встретил его дружелюбной улыбкой и словами «Привет, босс». Джон ответил:

У тебя проблемы со мной?

Getty Images

За этим последовал выстрел в голову. Дюпон спокойно вернулся в свой особняк, а жена спортсмена сообщила полиции о случившемся. Сотрудники органов сразу же отправились искать американца. На протяжении двух дней 70 полицейских и отряд спецназа штурмовали владения убийцы, который заперся в доме и пытался отбиться от ареста. Когда безумцу отключили электричество и тепло, он всё-таки сдался.

Справедливости удалось добиться с огромным трудом. Адвокаты Дюпона всячески пытались перевернуть дело и «отмазать» своего клиента от тюремного заключения. Специалисты утверждали: Шульц намеренно втёрся в доверие к миллиардеру, чтобы пользоваться его деньгами. Попытки изменить ход событий не убедили присяжных заседателей: Джона приговорили к 30 годам заключения за убийство третьей степени. Не спасло и заявление о том, что подсудимый был невменяем.

В 2010 году олигарх скончался в тюрьме Laurel Highlands, где содержались преступники с психическими расстройствами. Фамильный особняк и прочие сооружения были разрушены, а по мотивам этой истории в 2014 году сняли фильм «Охотник на лис», получивший пять номинаций на премию «Оскар». Авторы киноленты намекали в своей постановке, что между убийцей и спортсменом были любовные отношения. Позже эту версию изложили в своей статье также журналисты Washington Post.

источник: «Советский спорт»
Русских нет, и нам не надо. Все клубы экс-СССР провалили отбор в Лигу чемпионов
Русских нет, и нам не надо. Все клубы экс-СССР провалили отбор в Лигу чемпионов
Все шесть клубов из стран бывшего СССР, принимавшие участие в квалификационной стадии отбора Лиги чемпионов, завершили свои выступления.
05.08.2023 13:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?
Надо больше Гвардиол. Если ли шансы у «Арсенала» с битве с «Ман Сити»?
В преддверии матча за Суперкубок Англии анализируем, как «Арсенал» и «Манчестер Сити» провели межсезонье.
05.08.2023 11:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Украинский боец UFC выступил в майке с Путиным. Он хотел «раззадорить американцев»
Украинский боец UFC выступил в майке с Путиным. Он хотел «раззадорить американцев»
Спортсмен одержал в США красивую победу нокаутом.
05.08.2023 09:00
ММА
автор: Сергей Колесников
Рукопожатий не нужно. Людмила Самсонова не оставила шансов украинке в Вашингтоне
Рукопожатий не нужно. Людмила Самсонова не оставила шансов украинке в Вашингтоне
Восьмая сеяная американского турнира в четвертьфинале боролась только сама с собой.
04.08.2023 23:59
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Игру в Краснодаре убили медицинские паузы. А виноватыми остались судьи
Команда Владимира Ивича перетерпела «Пари НН» в матче, продлившемся 103 минуты. Встречу не закончил даже лайнсмен.
04.08.2023 22:21
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Трудности перевода. ЦСКА не без проблем рассчитался за новичка из «Пахтакора»
Состав армейцев пополнил полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
04.08.2023 17:40
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Руслан Нигматуллин: Буффон испортил себе старость. Ему будет очень сложно жить дальше
Экс-голкипер сборной России поделился своим мнением о карьере легенды мирового футбола.
04.08.2023 16:30
Футбол
автор: Никита Плохих
«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной
«Мы стали карликами». Германия в шоке от провала футбольной сборной
Немецкие СМИ бьют тревогу на фоне последних результатов крупных турниров.
04.08.2023 15:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Загитова не замечает хейтеров. Лукавство или наивность?
Загитова не замечает хейтеров. Лукавство или наивность?
Новое спорное заявление олимпийской чемпионки.
04.08.2023 13:00
Фигурное катание
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.