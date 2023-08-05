Олигарх из США в упор застрелил олимпийского чемпиона. Спортсмен был его лучшим другом

В конце прошлого столетия Джон Дюпон считался одним из богатейших людей США. Американец унаследовал состояние своей знаменитой семьи, включая многочисленные заводы, однако прославился вовсе не как бизнесмен. Он вложил колоссальное количество средств в развитие спорта по всему миру, спонсируя турниры по борьбе, плаванию и пятиборью.

Со временем репутацию филантропа стали портить странные выходки, одна из которых закончилась трагедией. В приступе безумия Дюпон… застрелил олимпийского чемпиона Дэйва Шульца.

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Спортсмен был лучшим другом эксцентричного богача.

История дружбы

Дюпон страстно любил спорт и вкладывал в него огромные деньги. Главным проектом бизнесмена стал огромный комплекс для занятий борьбой: Джон превратил 325 гектаров своего поместья в Филадельфии в современную тренировочную базу и арену. Предприниматель также был менеджером многих борцов и даже основал свою команду Foxcatcher, в которую пригласил и Дэйва Шульца — олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1984 года.

Братья Дэйв и Марк Шульц — одни из самых успешных борцов в истории. Они оба становились победителями Олимпиады и чемпионатов мира — атлетов в своё время принимал лично Рональд Рейган. Сам же Дэйв страдал дислексией и, вероятно, из-за заболевания сочувствовал Дюпону, обезумевшему после смерти матери. В 1990 году он согласился войти в состав новой команды вместо своего брата. Марк, как и многие другие, не хотел связываться со странноватым богачом.

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— Если бы Дэйв не был в Foxcatcher, никто бы туда не пошёл. Он был легендой, одним из лучших борцов в мире того времени. За годы, проведённые в его тренировочном центре, с Дюпоном, становилось все труднее работать, — рассказал Кевин Джексон, бывший участник Foxcatcher.

Впоследствии Шульц стал единственным человеком, способным оказать влияние на психически нестабильного миллиардера — Дюпон видел в нём своего лучшего друга. Состояние олигарха тем временем становилось всё хуже: он утверждал, что может видеть персонажей «Дисней», нанимал охрану для поиска шпионов и секретных туннелей в его доме. В один из дней американец настолько озверел, что выгнал из клуба Кевина Джексона и остальных темнокожих спортсменов, заявив, что Foxcatcher стал частью Ку-клукс-клана. Во время тренировок он иногда направлял на борцов оружие, а однажды и вовсе решил покататься по окрестностям на танке.

«Привет, босс»

По одной из версий, причиной убийства Шульца стали «детские» разногласия бизнесмена с его другом:

— Дэйв был самым близким к Джону человеком. Он оказывал на него успокаивающее влияние. Но Дэйв не был подхалимом. Если Джон говорил, что видел, как что-то выходит из стен, Дэйв отвечал, что этого не было. Я думаю, что Джон, возможно, испытывал перед ним какой-то бредовый страх, — вспоминал Майк Гостигиан, близкий друг Шульца.

Очередной приступ безумия Дюпона, случившийся 26 января 1996 года, закончился трагедией. Миллиардер схватил пистолет «Магнум» и приказал своему консультанту по безопасности Патрику Гудейлу отвезти его к дому Шульца. Ничего не подозревая, борец встретил его дружелюбной улыбкой и словами «Привет, босс». Джон ответил:

— У тебя проблемы со мной?

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За этим последовал выстрел в голову. Дюпон спокойно вернулся в свой особняк, а жена спортсмена сообщила полиции о случившемся. Сотрудники органов сразу же отправились искать американца. На протяжении двух дней 70 полицейских и отряд спецназа штурмовали владения убийцы, который заперся в доме и пытался отбиться от ареста. Когда безумцу отключили электричество и тепло, он всё-таки сдался.

Справедливости удалось добиться с огромным трудом. Адвокаты Дюпона всячески пытались перевернуть дело и «отмазать» своего клиента от тюремного заключения. Специалисты утверждали: Шульц намеренно втёрся в доверие к миллиардеру, чтобы пользоваться его деньгами. Попытки изменить ход событий не убедили присяжных заседателей: Джона приговорили к 30 годам заключения за убийство третьей степени. Не спасло и заявление о том, что подсудимый был невменяем.

В 2010 году олигарх скончался в тюрьме Laurel Highlands, где содержались преступники с психическими расстройствами. Фамильный особняк и прочие сооружения были разрушены, а по мотивам этой истории в 2014 году сняли фильм «Охотник на лис», получивший пять номинаций на премию «Оскар». Авторы киноленты намекали в своей постановке, что между убийцей и спортсменом были любовные отношения. Позже эту версию изложили в своей статье также журналисты Washington Post.