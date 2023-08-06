«Мало тебе не покажется, сволочь!» Русского спортсмена-перебежчика неожиданно вернули на родину

Советским спецслужбам редко удавалось вернуть перебежчиков из-за границы, в особенности спортсменов. Большинство из них месяцами, если не годами планировали свой отъезд за границу и хладнокровно шли к своей цели. Мотивация их при этом была чёткой и ясной: атлеты хотели жить в другом обществе и получать другие зарплаты. Переубедить таких отчаянных мигрантов было крайне проблематично…

Однако были в этом правиле и исключения. Сергею Немцанову вскружили головы прелести капиталистического мира, но в последний момент молодой прыгун в воду отказался бросать родину.

Вернуться домой из-за океана его уговорила любимая бабушка.

Скромное обаяние буржуазии

О таланте Немцанова впервые заговорили в середине 70-х годов. Парень начал заниматься прыжками в воду в Бишкеке, где его в одиночку воспитывала бабушка: мать будущего спортсмена жила на Сахалине, а отец служил в Венгрии. Сергей быстро вышел на солидный уровень, после чего в секции ему посоветовали перебраться в Алма-Ату, где работала известный тренер Галина Михеева. Под её руководством прыгун выиграл два юниорских чемпионата СССР и вскоре получил приглашение на главный турнир в карьере — Олимпиаду-1976.

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— Когда остальные спортсмены выполняли по сто прыжков за тренировочный день, Немцанов делал 300-400. Приходил в бассейн даже в выходные: тянулся, качал мышцы, отрабатывал входы в воду… В результате этой безумной пахоты Сергей начал выигрывать в рамках страны один турнир за другим, — писала о спортсмене Елена Вайцеховская.

Проходя вместе со сборной подготовку к Играм в Монреале, юноша начал участвовать в международных соревнованиях. В предолимпийский цикл попал и турнир во Флориде, который стал для Немцанова судьбоносным. В США молодой спортсмен знакомится с местной прыгуньей Кэрол Линднер — по совместительству дочерью миллионера.

Девушка приглашает Сергея кутить на роскошную яхту отца, катает на папином же «Мерседесе», а их общий друг, переводчик Джордж, открыто критикует советский строй, не скрывая презрения к коммунистам. Скромное обаяние американской буржуазии делает своё дело: Штаты спортсмен покидает совершенно очарованным западной жизнью.

«Мало тебе не покажется, сволочь!»

В СССР ожидания от Немцанова были высочайшими: из Монреаля он должен был уехать по меньшей мере с медалью, в идеале — с золотом. Статус фаворита Сергей подтвердил за два месяца до начала Игр, выиграв первый приз «Канамекса» — ещё одного североамериканского турнира. Однако на Олимпиаде спортсмен неожиданно проваливается уже на стадии квалификации, лишившись шанса выступить в финале.

После неудачного прыжка в раздевалку к рыдающему Немцанову врывается один из тренеров сборной. На прыгуна, и без того сокрушённого, обваливается шквал ругани и угроз:

— Ну, подожди, дай только в Москву вернуться… Мало тебе не покажется, сволочь!

Возможно, именно этот эпизод стал для Сергея последней каплей. По словам бывшего советского посла в Канаде Александра Яковлева, Немцанов к тому моменту уже находился под особой слежкой как склонный к побегу. К 17-летнему прыгуну якобы даже приставили «персонального наблюдателя», однако тот своей главной задачи не выполнил.

28 июля, за несколько дней до окончания Игр, спортсмен пропал из Олимпийской деревни. Накануне роковой даты Сергей снова встретился с Линднер, приехавшей на турнир в качестве зрительницы, и отправился с девушкой на вечеринку. Там прыгуна то ли напоили специально обученные люди, то ли тот сам с непривычки перебрал с алкоголем, то ли его вообще подкупили — так или иначе, к утру парень уже обратился к канадским властям, запросив политическое убежище.

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«Не бросай одну, возвращайся»

Перед советским спортивным руководством поставили задачу во что бы то ни стало вернуть Немцанова на родину. Сначала власти пригрозили МОК бойкотом оставшихся дней Олимпиады, однако этот план эффекта не возымел. Тогда чиновники переиграли ситуацию, объявив побег молодого прыгуна похищением. Дело в том, что парню на тот момент было всего 17 лет — до наступления совершеннолетия он не мог самостоятельно получить статус беженца.

Напряжение росло. Канадские власти тем временем уже выдали спортсмену визу до конца января, а в США даже нашлась пара, готовая усыновить спортсмена… Но делать этого не понадобилось. Советская сторона настояла сначала на одной, а затем и на второй очной ставке с Немцановым, по итогам которой тот решил вернуться на родину. Ключевую роль сыграло обращение его одинокой бабушки, которое сотрудники КГБ записали на диктофон в Казахстане. Услышав голос родственницы, Сергей сдался:

— На кого ты меня покинул? Я же совсем одна осталась. Не бросай одну, возвращайся скорее.

В середине августа Немцанов вернулся в СССР. Никаких репрессий в его отношении не последовало, не считая ожидаемого запрета на выступления за границей. Спустя три года Сергей впервые выиграет золото на чемпионате страны — это достижение станет главным в его карьере, — а после неудачи на Олимпиаде-1980 уйдёт из спорта. Впоследствии атлет всё же переедет за океан — но уже в пожилом возрасте, последовав в США за сыном, который тоже стал прыгуном в воду. Там бывший спортсмен живёт и сейчас.