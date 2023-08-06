Американец лично извинился перед чемпионом из России. Он публично обвинял Женю в допинге

Евгений Рылов — легенда российского плавания. Спортсмен стал одним из главных героев Олимпиады в Токио в составе нашей сборной, завоевав две золотые медали. Помимо этого, на счету пловца бесчисленное количество наград чемпионатов мира и Европы.

На Играх, правда, талант спортсмена неожиданно поставили под сомнение. Во время соревнований американский коллега обвинил россиянина… в грязной игре.

За клевету пловцу пришлось извиниться.

Скандал на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио российский пловец завоевал очередное золото: занял первое место на 200-метровой дистанции на спине. Это была его вторая победа над американцем Райаном Мёрфи на соревнованиях. Не выдержав подобного результата, тот решил выплеснуть журналистам всё своё недовольство, обвинив при этом в своей неудаче россиянина:

— На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт, — рассказал Мерфи Washington Post.

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Резкое заявление поддержал бронзовый призёр Олимпиады британец Люк Гринбанк:

— Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается, — цитирует спортсмена BBC.

Сам Рылов на этом этапе поставил олимпийский рекорд: ему удалось проплыть 200 метров за 1 мин 53,27 секунды. Спортсмен не стал вступать в активную полемику, а спокойно объяснил, почему все обвинения предвзяты.

— Я никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть так есть. Но мы живём здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею, — цитирует чемпиона «Р-Спорт».

«Произошло недоразумение»

Реакция не заставила себя долго ждать: в России ситуацию восприняли как оскорбление. Первым оправдать американского пловца решила журналистка Лейн Хиггинс, в разговоре с которой Райан и сделал провокационное заявление.

— Я не спрашивала Райана ни о каком конкретном пловце и ни о какой конкретно федерации. Он тоже не указал ни пловца, ни федерацию. Посыл был в том, что Международная федерация плавания в состоянии делать больше, чтобы спорт стал чище, — написала Хиггинс.

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После сам американец сам осознал свою неправоту и решил лично списаться с Рыловым, чтобы принести ему извинения. Через несколько дней россиянин записал видеообращение, в котором поделился итогами беседы с Мерфи:

— Мы с ним списались в социальных сетях, лично всё друг другу объяснили. Произошло недоразумение. Неправильно поняли его ответ. Его спросили в общем, что он считает по допингу в мире плавания. Он ответил, что, скорее всего, не все чистыми являются. В принципе, он имеет полное право так думать. Скорее всего, где-то частично так и есть. Но интерпретировали немножко неправильно — в сторону нашего заплыва на двухсотметровке, финального. Он написал мне личное сообщение в «Инстаграме», попросил прощения. Я выставил пост, своё мнение, что я думаю об этом. Всё хорошо, никаких проблем нет, не переживайте, — резюмировал историю Рылов.