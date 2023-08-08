«Сказал, что я не заслуживаю денег». Тренер нагло обворовал спортсмена из сборной России

В апреле 2020 года достоянием общественности стала вопиющая история из тяжёлой атлетики. Журналисты выясняли, что мастера спорта и члена сборной России по тяжёлой атлетике годами обкрадывал… собственный тренер.

Обманутый атлет не стал терпеть произвол и обратился в прокуратуру. Но ради восстановления справедливости ему пришлось пожертвовать карьерой.

«Ты за свои деньги должен показывать результат»

Давид Валиев родился в конце девяностых на Кавказе и в девятилетнем возрасте попал в секцию по тяжелой атлетике. Юнцу повезло: он сходу попал к знаменитому тренеру Георгию Марзиеву.

«Современный портал Екатеринбурга — «66.ru»

Молодой спортсмен показал успешные результаты: становился чемпионом областных соревнований и призером всероссийских первенств. Результаты не остались незамеченными и молодого атлета пригласили в сборную России.

Атлет узнал о воровстве этом совершенно случайно. О том, что спортсмен недополучает деньги, ему рассказали в ЦСП (Центре спортивной подготовки). Во время сборов в Химках он получил травму колена и отправился туда, где ему сказали:

- А ты сможешь с такой травмой дальше выступать? Ты же за свои деньги должен показывать результат, иначе уволят.

Давид ничего не понял и с удивлением ответил сотруднику центра:

- За какие деньги? Ты о чем?

«Современный портал Екатеринбурга — «66.ru»

Там ему рассказали, что за выступления спортсменам полагается материальное вознаграждение. Однако тренер, который был «вторым отцом» для Валиева, либо скрывал от атлета факт зарплаты, либо утверждал, что деньги пришли ему по ошибке, хотя Давид был официально трудоустроен и числился в резерве сборной.

После разговора выяснилось, что за два года Валиев заработал 716 тысяч рублей, но ни копейки из этих денег он не получил.

- После того как я поднял штангу, колено так заболело, что я не мог даже сойти с помоста. Мне помогли спуститься организаторы — тренер видел это и ушел. Я не пришел на следующий день в зал — тренер не позвонил. Когда вернулся на тренировку, Георгий Аланович спросил, мол, что это было за выступление. Я сказал, что так случилось из-за травмы и что мне нужны деньги на лечение. Сказал, что не получаю зарплату, которая, по сути, принадлежит мне. Мы начали ругаться. Тренер сказал, что я не заслуживаю этих денег и что если меня что-то не устраивает — я могу уйти. Я развернулся и ушел, - рассказал Валиев 66.ru.

«Современный портал Екатеринбурга — «66.ru»

«Моя цель - вернуть то, что украдено»

Вскоре тяжелоатлет открестился от тренера и попытался найти другое место для тренировок. Однако Марзиев узнал об этом и начал вставлять палки в колеса молодому спортсмену.

- Все тренеры на Кавказе говорили, что не хотят иметь проблем с Георгием. Он запретил им меня брать — Георгий Аланович очень влиятельный человек, - рассказал Валиев.

18-летнего атлета поначалу согласились принять только в Уральском училище Олимпийского резерва, откуда впоследствии тоже поступил отказ: у Давида не было должного образования. Валиеву предложили поступить на коммерческой основе, но тот делать этого не стал. В итоге член сборной оказался вынужден остаться и устроиться на работу фитнес-тренером в Екатеринбурге.

«Современный портал Екатеринбурга — «66.ru»

Спортсмен незамедлительно обратился в правоохранительные органы и рассказал, что он - не единственная жертва воровства. Валиев заявил, что ему известно минимум о двух спортсменах, находящихся в такой же ситуации, но не рассказывающих о проблем из-за страха перед тренером. По словам Давида, у одной из спортсменок Георгий украл… 9,8 миллионов рублей.

Вскоре прокуратура начала расследование. Узнав об этом, тренер начал выходить на связь с родственниками и друзьями Валиева:

- Он сказал маме, что переживает за меня, что я делаю глупости и что он напишет встречное заявление и обвинит меня в клевете. Он маму напугал, конечно. Но я не буду забирать заявление — все доказательства у меня есть. Моя цель — вернуть то, что было украдено, и чтобы он понес наказание за свои действия, - сказал Давид.

P. S. В тексте приводятся изменённые имена героев, использованные в материале-источнике 66.ru. Настоящие имена были скрыты изданием из соображений безопасности на время расследования.