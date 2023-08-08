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Легендарного русского спортсмена отвезли в морг живым. Врач извинялся перед ним на коленях

До страшной аварии культуристом восхищался сам Шварценеггер.
Легендарного русского спортсмена отвезли в морг живым. Врач извинялся перед ним на коленях
08 августа 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: "Советский культуризм"

Александр Иванюк обрёл мировую славу в качестве ярчайшего бодибилдера СССР. Он стоял у истоков культуризма, а его карьерой восхищались Арнольд Шварценеггер и Чак Норрис. Несмотря на огромную популярность, атлет продолжал жизнь обычного советского гражданина и отклонял все предложения переехать за границу.

Однако судьба Иванюка приняла неожиданный поворот из-за страшной аварии. Звезду буквально пришлось возвращать с того света.

Спортсмена привезли в морг живым.

РИА Новости

«Поезжайте в морг и смотрите»

На закате СССР ветеран бодибилдинга пользовался всемирной славой и регулярно участвовал во всероссийских и международных фестивалях. В 1989-м он покорил США и лично Чака Норриса, который уговорил культуриста сняться в его шоу. Однако самым ярким эпизодом в его карьере считается легендарная встреча советских и американских атлетов в Лос-Анджелесе, Спокане и Сан-Франциско. Лидером отечественной команды был, конечно, знаменитый Иванюк.

"Советский культуризм"

После распада страны Александр стал настоящей суперзвездой. За свои выступления и победы на чемпионатах он начал получать баснословные гонорары, ведя роскошную жизнь.

Все изменилось 13 сентября 1993 года. Атлет совсем недавно купил дачный участок и повёз туда бригаду рабочих для строительства дома. После этого Иванюк отправился на работу: его машина ехала по трассе на полной скорости. Поездка закончилась аварией: встречный автомобиль свернул с полосы произошло лобовое столкновение. Врачи и полицейские ужаснулись, вытащив бессознательного Александра из машины. Спортсмен оказался так искалечен, что после осмотра медики констатировали смерть и сразу же увезли его в морг.

"Советский культуризм"

На месте полицейские сообщили жене Иванюка о смерти: «Поезжайте в морг и смотрите». Супруга спортсмена в ужасе ответила: «Не верю!».

«Тяжело вспоминать, каким я был»

Жена Иванюка не стала ехать в морг и направилась сразу к друзьям супруга, чтобы пережить это страшное горе. В это время культурист лежал в морге, пока вечером один из санитаров случайно не нащупал пульс на «умершем» тогда его сразу же отвезли в реанимацию.

10 хирургов поочередно сражались за жизнь Иванюка… и им удалось его спасти. Спасённому спортсмену пришлось заново учиться жить. При помощи товарищей и супруги он заново научился есть, ходить и выполнять другие жизненно необходимые функции. Параллельно с этим Александр старался вернуться к физическим активностям. Однако случилась другая беда: семейную квартиру обокрали. Воры унесли не только деньги и драгоценности, но и завоёванные спортсменом кубки.

Врачи отмечали, что Александра удалось вернуть к жизни благодаря его отличной форме и сердцу, привыкшему к сильным нагрузкам: ему пришлось перенести 23 операции.

"Советский культуризм"

- Тот доктор, который меня в морг отправил, пришел ко мне потом извиняться. Купил дорогой коньяк за 600 рублей, встал на колени, просил прощения. Да нет у меня никакой обиды, чего уж там… Хотя я иногда смотрю на фотографии, сделанные до аварии, и думаю: неужели это я? Не верится даже. Помню, в Америке, во Флориде пошёл на пляж, разделся, лёг в шезлонг. Так ко мне стали люди подходить, щупать меня и говорили: «Вау! Супер!». К воде пошёл купаться, так девушки вокруг стали аплодировать… Тяжело, конечно, вспоминать, каким я был... Но я хочу жить. Я человек сильный, волевой. Я справлюсь! говорил позже Иванюк.

Разумеется, на профессиональный уровень выйти уже было невозможно, так что Иванюк начал тренерскую деятельность. Он стал вторым культуристом, который удостоился медали от Всероссийской федерации бодибилдинга за свой выдающийся вклад в развитие этого вида спорта.

источник: «Советский спорт»
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