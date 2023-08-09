Дзюба закончился? Футбола всё меньше, шоу всё больше

Артём Дзюба – пожалуй, самый противоречивый персонаж в российском футболе. Но если абстрагироваться от массы неоднозначных поступков форварда за пределами поля, то его карьеру определённо можно охарактеризовать как очень удачную. На его счету восемь сезонов в Российской премьер-лиге с 11 и более забитыми мячами. Для нашего не слишком результативного чемпионата это впечатляющая стабильность. Причём эту планку Артём преодолевал в самых разных командах, как топовых, так и не очень – «Томи», «Спартаке», «Ростове» и «Зените». А уж бенефис и волну обожания после домашнего чемпионата мира в 2018 году помнят все любители футбола.
Все эти достижения вдвойне ценны, если учитывать, что Дзюбу можно называть нападающим старой формации – физические данные позволяют выигрывать силовую борьбу и успешно бороться за мяч на втором этаже. Современный футбол предъявляет более серьёзные требования к скоростным качествам и выносливости, в чём Артём не особенно силён. Однако в рамках РПЛ он оставался классным нападающим, хотя во встречах Лиги чемпионов, конечно, было заметно, что по европейским меркам на высокий уровень уже не тянет.
Провальная попытка заиграть в Турции продемонстрировала не только то, о чём мы говорили чуть выше, но ещё и отсутствие бойцовских качеств, желания и стремления цепляться за любую возможность до самого конца. В этом плане Дзюба очень напомнил хоккеиста Вадим Шипачёва, который при появлении первых сложностей в НХЛ быстренько решил вернуться обратно.
Шанс на перезагрузку Артёму предоставил «Локомотив». И он там, подобно комете, сверкнул ярко и мимолётно. Восемь голов в 11 матчах – шикарные цифры. А по среднему времени на поле на один гол (112 минут) это был вообще лучший сезон футболиста в карьере. Но вместо того, чтобы постараться зацепиться за очевидно уже последний шанс остаться в большой игре, Дзюба стал заниматься привычным делом – какой-то ерундой.
В различных шоу на YouTube он стал появляться чаще, чем на поле. А количество нецензурных выражений на них превысило, наверное, число касаний мяча за всю карьеру нападающего. Это так готовятся к сезону футболисты, которым уже, на секундочку, 34 года? Собственно, сейчас он провёл на поле уже 247 минут в четырёх матчах, но отметился только одним голом. При этом и в остальное время не сказать, что пользы от его действий на поле было много.
Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сказал, что ждёт восстановления подопечного, помощь которого пригодится «в рамках чемпионата». Однако сейчас наставник делает ставку на талантливую молодёжь, которая у «Локо» как раз есть, поэтому так ли необходим ему Артём? Для выхода на поле есть более интересные кандидаты, а сидеть по большей части на скамейке и выступать в роли опытного наставника – это вообще ни разу не про Дзюбу.
И что ему в таком случае делать? Ответ очевидный – идти в медиафутбол. Там он будет купаться в повышенном внимании, что Артёму всегда нравилось, балдеть на различных развлекательных шоу и относительно мало времени уделять непосредственно игре. Не случайно недавно прошёл слух, что Дзюба вместе с ещё одним, судя по всему, закончившим с большим футболом человеком, Леонидом Слуцким, планируют создать собственную команду.