ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дзюба закончился? Футбола всё меньше, шоу всё больше

Нападающий «Локомотива» забил пока только один мяч и уже успел получить травму.
Дзюба закончился? Футбола всё меньше, шоу всё больше
09 августа 2023 16:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

Артём Дзюба – пожалуй, самый противоречивый персонаж в российском футболе. Но если абстрагироваться от массы неоднозначных поступков форварда за пределами поля, то его карьеру определённо можно охарактеризовать как очень удачную. На его счету восемь сезонов в Российской премьер-лиге с 11 и более забитыми мячами. Для нашего не слишком результативного чемпионата это впечатляющая стабильность. Причём эту планку Артём преодолевал в самых разных командах, как топовых, так и не очень – «Томи», «Спартаке», «Ростове» и «Зените». А уж бенефис и волну обожания после домашнего чемпионата мира в 2018 году помнят все любители футбола.

Все эти достижения вдвойне ценны, если учитывать, что Дзюбу можно называть нападающим старой формации – физические данные позволяют выигрывать силовую борьбу и успешно бороться за мяч на втором этаже. Современный футбол предъявляет более серьёзные требования к скоростным качествам и выносливости, в чём Артём не особенно силён. Однако в рамках РПЛ он оставался классным нападающим, хотя во встречах Лиги чемпионов, конечно, было заметно, что по европейским меркам на высокий уровень уже не тянет.

Провальная попытка заиграть в Турции продемонстрировала не только то, о чём мы говорили чуть выше, но ещё и отсутствие бойцовских качеств, желания и стремления цепляться за любую возможность до самого конца. В этом плане Дзюба очень напомнил хоккеиста Вадим Шипачёва, который при появлении первых сложностей в НХЛ быстренько решил вернуться обратно.

Источник фото: ФК "Адана Демирспор"

Шанс на перезагрузку Артёму предоставил «Локомотив». И он там, подобно комете, сверкнул ярко и мимолётно. Восемь голов в 11 матчах – шикарные цифры. А по среднему времени на поле на один гол (112 минут) это был вообще лучший сезон футболиста в карьере. Но вместо того, чтобы постараться зацепиться за очевидно уже последний шанс остаться в большой игре, Дзюба стал заниматься привычным делом – какой-то ерундой.

В различных шоу на YouTube он стал появляться чаще, чем на поле. А количество нецензурных выражений на них превысило, наверное, число касаний мяча за всю карьеру нападающего. Это так готовятся к сезону футболисты, которым уже, на секундочку, 34 года? Собственно, сейчас он провёл на поле уже 247 минут в четырёх матчах, но отметился только одним голом. При этом и в остальное время не сказать, что пользы от его действий на поле было много.

Источник фото: РИА Новости

Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сказал, что ждёт восстановления подопечного, помощь которого пригодится «в рамках чемпионата». Однако сейчас наставник делает ставку на талантливую молодёжь, которая у «Локо» как раз есть, поэтому так ли необходим ему Артём? Для выхода на поле есть более интересные кандидаты, а сидеть по большей части на скамейке и выступать в роли опытного наставника – это вообще ни разу не про Дзюбу.

И что ему в таком случае делать? Ответ очевидный – идти в медиафутбол. Там он будет купаться в повышенном внимании, что Артёму всегда нравилось, балдеть на различных развлекательных шоу и относительно мало времени уделять непосредственно игре. Не случайно недавно прошёл слух, что Дзюба вместе с ещё одним, судя по всему, закончившим с большим футболом человеком, Леонидом Слуцким, планируют создать собственную команду.

источник: «Советский спорт»
Прогадала два миллиона. Российская фигуристка хотела возродить любовь
Прогадала два миллиона. Российская фигуристка хотела возродить любовь
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова совершила ошибки, которые повлекли за собой беду.
09.08.2023 14:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
Сила — в мясе. «Спартак» выдал лучший старт в истории
Сила — в мясе. «Спартак» выдал лучший старт в истории
Красно-белые впервые выиграли все пять матчей в начале сезона.
09.08.2023 12:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
«Во Второй лиге все пьют». Надежда выкарабкаться есть не у всех
«Во Второй лиге все пьют». Надежда выкарабкаться есть не у всех
Молодым там нечего ловить, играя с ветеранами, похоронившими в себе футболистов.
09.08.2023 10:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки. Соперницы просто объезжали тело
Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки. Соперницы просто объезжали тело
Спортсменка внезапно рухнула на снег за 700 метров до финиша. 
09.08.2023 08:00
Биатлон
автор: Сергей Колесников
Украинский боец ММА перешёл в сборную России. Он буквально сбежал из-под огня
Украинский боец ММА перешёл в сборную России. Он буквально сбежал из-под огня
Продвижением спортсмена занялся лично Емельяненко.
09.08.2023 00:00
ММА
автор: Сергей Чиков
Это точно не серия пенальти? «Спартак» и «Пари НН» забили на двоих девять мячей
Это точно не серия пенальти? «Спартак» и «Пари НН» забили на двоих девять мячей
Яркое шоу в Тушино закончилось победой команды Гильермо Абаскаля — 5:4.
08.08.2023 22:50
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Заскучал даже Радулов. «Рубин» и «Локомотив» больше 90 минут мучились на поле
Заскучал даже Радулов. «Рубин» и «Локомотив» больше 90 минут мучились на поле
В матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России команда Михаила Галактионова добилась минимальной победы — 1:0.
08.08.2023 20:52
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Ткачёв — самый ценный в КХЛ? У Омска нашлось 100 млн аргументов
Ткачёв — самый ценный в КХЛ? У Омска нашлось 100 млн аргументов
Нападающий остаётся в «Авангарде» еще на три года, становясь самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги.
08.08.2023 16:00
Хоккей
автор: Юрий Усынин
Футболист бойкотировал флаг страны на чемпионате России. И объяснил это… религией
Футболист бойкотировал флаг страны на чемпионате России. И объяснил это… религией
Тушить скандал пришлось Черышеву.
08.08.2023 14:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.