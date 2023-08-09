Дзюба закончился? Футбола всё меньше, шоу всё больше

Артём Дзюба – пожалуй, самый противоречивый персонаж в российском футболе. Но если абстрагироваться от массы неоднозначных поступков форварда за пределами поля, то его карьеру определённо можно охарактеризовать как очень удачную. На его счету восемь сезонов в Российской премьер-лиге с 11 и более забитыми мячами. Для нашего не слишком результативного чемпионата это впечатляющая стабильность. Причём эту планку Артём преодолевал в самых разных командах, как топовых, так и не очень – «Томи», «Спартаке», «Ростове» и «Зените». А уж бенефис и волну обожания после домашнего чемпионата мира в 2018 году помнят все любители футбола.

Все эти достижения вдвойне ценны, если учитывать, что Дзюбу можно называть нападающим старой формации – физические данные позволяют выигрывать силовую борьбу и успешно бороться за мяч на втором этаже. Современный футбол предъявляет более серьёзные требования к скоростным качествам и выносливости, в чём Артём не особенно силён. Однако в рамках РПЛ он оставался классным нападающим, хотя во встречах Лиги чемпионов, конечно, было заметно, что по европейским меркам на высокий уровень уже не тянет.

Провальная попытка заиграть в Турции продемонстрировала не только то, о чём мы говорили чуть выше, но ещё и отсутствие бойцовских качеств, желания и стремления цепляться за любую возможность до самого конца. В этом плане Дзюба очень напомнил хоккеиста Вадим Шипачёва, который при появлении первых сложностей в НХЛ быстренько решил вернуться обратно.

Источник фото: ФК "Адана Демирспор"

Шанс на перезагрузку Артёму предоставил «Локомотив». И он там, подобно комете, сверкнул ярко и мимолётно. Восемь голов в 11 матчах – шикарные цифры. А по среднему времени на поле на один гол (112 минут) это был вообще лучший сезон футболиста в карьере. Но вместо того, чтобы постараться зацепиться за очевидно уже последний шанс остаться в большой игре, Дзюба стал заниматься привычным делом – какой-то ерундой.

В различных шоу на YouTube он стал появляться чаще, чем на поле. А количество нецензурных выражений на них превысило, наверное, число касаний мяча за всю карьеру нападающего. Это так готовятся к сезону футболисты, которым уже, на секундочку, 34 года? Собственно, сейчас он провёл на поле уже 247 минут в четырёх матчах, но отметился только одним голом. При этом и в остальное время не сказать, что пользы от его действий на поле было много.

Источник фото: РИА Новости

Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сказал, что ждёт восстановления подопечного, помощь которого пригодится «в рамках чемпионата». Однако сейчас наставник делает ставку на талантливую молодёжь, которая у «Локо» как раз есть, поэтому так ли необходим ему Артём? Для выхода на поле есть более интересные кандидаты, а сидеть по большей части на скамейке и выступать в роли опытного наставника – это вообще ни разу не про Дзюбу.

И что ему в таком случае делать? Ответ очевидный – идти в медиафутбол. Там он будет купаться в повышенном внимании, что Артёму всегда нравилось, балдеть на различных развлекательных шоу и относительно мало времени уделять непосредственно игре. Не случайно недавно прошёл слух, что Дзюба вместе с ещё одним, судя по всему, закончившим с большим футболом человеком, Леонидом Слуцким, планируют создать собственную команду.