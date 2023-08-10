«Удар пришёлся о голову». Российский спортсмен погиб после падения с высоты 500 метров

В октябре 2018 года Олег Комяков задумывал очередной прыжок с парашютом. 52-летний мужчино серьёзно увлёкся экстремальным спортом и показывал отличные результаты, так что причин для беспокойства перед вылетом у него не было. Однако мероприятие пошло не по плану: в воздухе спортсмена-любителя подвело снаряжение…

Парашютист рухнул на землю с 500 метров. После трагедии он чудом прожил ещё месяц.

РИА Новости

«Парашют крутило из стороны в сторону»

Инцидент произошел 20 октября 2019 года на аэродроме Ватулино. Приблизительно в 16:40, когда самолет Л-140 набрал нужную высоту (1500 метров), Комяков совершил прыжок. Поначалу он проходил штатно, но когда до приземления оставалось 500 метров, у мужчины возникли проблемы:

- Парашют крутило из стороны в сторону, стропы запутались между собой. И он рухнул прямо на землю, причем удар пришелся о голову, - рассказала «Комсомольской правде» жена парашютиста Татьяна Комякова.

После падения Олег чудом остался жив, однако находился в тяжелейшем состоянии. Во время осмотра медики обнаружили у спортсмена отек и гематому головного мозга, а также повреждение органов брюшной полости, но, как ни странно, ни одного перелома. Шансы выжить у Комякова оставались.

«Муж - настоящий боец»

Для Комякова прыжки с парашютом стали главным хобби. Работая начальником мебельного цеха, Олег нашёл отдушину в этом экстремальном спорте. В свободное время он подрабатывал, обучая прыжкам с парашютом молодое поколение, а однажды даже уговорил свою жену на парный прыжок.

Соцсети Олега Комякова

Олег загорелся небом примерно год назад. Сколько я его не просила бросить эту опасную для жизни затею - все без толку! А у него проблемы с давлением! Буквально недавно, он взял в банке кредит. С процентами выходит 800 тысяч рублей. На эту сумму он планировал купить новую парашютную систему и заплатить за обучение в аэроклубе. Придется мне устраиваться на какую-нибудь работу, чтобы возвратить деньги, - рассказала супруга Комякова.

Одной из ключевых причин неудачи позже назвали неисправность снаряда. Несмотря на то, что основной и вспомогательный парашют были в порядке, при осмотре места происшествия не был обнаружен высотомер. По факту случившегося организовали проверку со стороны правоохранительных органов. Также, эксперты предполагают, что во время падения экстремал потерял сознание, что также могло повлиять на исход дела: в бессознательном состоянии тело расслабляется и становится лёгким, так что человек может избежать травм.

Соцсети Олега Комякова

Родственники и товарищи не оставили Комякова в беде. Они организовали сбор средств на реабилитацию парашютиста, к которому присоединились сотни людей.

- Олег в тяжелом состоянии, в реанимации. Врачи толком ничего не говорят, пока нет никаких прогнозов. Но мы собираем необходимые документы для перевода его в институт имени Склифосовского. Муж - настоящий борец, уверена, он выкарабкается, - рассказала Татьяна Комякова.

К несчастью, спустя чуть более месяца Олег скончался. 22 ноября о смерти спортсмена рассказали на официальной странице по прыжкам с парашютом «Ватулино»: администраторы заявили, что тот погиб из-за травм, полученных в результате падения.