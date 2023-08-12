Обезумевший российский чемпион задушил родную мать. Он со смехом признался в убийстве

Имя Артема Нестерова известно практически каждому российскому поклоннику гольфа. Спортсмен считался одним из сильнейших членов сборной. Он выиграл множество престижных международных и внутренних титулов, он став первым мастером спорта по этой дисциплине в стране.

Славную часть биографии гольфиста оборвала авария, повлекшая за собой проблемы с психическим здоровьем Артёма. Вскоре из-за развившейся болезни в семье Нестерова случилась чудовищная трагедия.

Спортсмен жестоко убил собственную мать.

Мир Гольфа

Убийство на даче

11 августа 2017 года на территории садового товарищества «Десна» произошло жуткое убийство. Чемпион России по гольфу Артем Нестеров зверски расправился с родной матерью. Сын сначала задушил, а затем обезглавил 66-летнюю женщину.

Инцидент поверг в шок окружение спортсмена, так как тот находился в доверительных отношениях с матерью: никто не мог понять причин его поступка. По одной из версий, спортсмен находился в ссоре со своей женой и в состоянии аффекта отправился к маме, чтобы в кругу родственников сообщить о предстоящем разводе. По приезду Нестеров вел себя спокойно, однако спустя несколько часов решился на убийство. Изначально Артем должен был приехать вместе с сестрой, но ввиду некоторых обстоятельств она задерживалась.

После содеянного спортсмен позвонил сестре и сообщил об убийстве, смеясь по ходу рассказа. Она позвонила в полицию - гольфист же тем временем попытался скрыться от правосудия на автомобиле. Он разнес несколько заборов соседних участков и скрылся в лесу, но уже на следующий день его нашли и задержали.

За день до приезда спортсмен позвонил в Федерацию гольфа и заявил, что снимается с чемпионата России, который должен был пройти 12 августа. Сама ассоциация выпустила обращение на своем официальном сайте:

- АГР и все гольф-сообщество выражают глубокое соболезнование семье и близким Артема Нестерова в связи с произошедшей трагедией. Мы просим воздержаться от комментариев до выяснения всех обстоятельств и вынесения судебного решения. Многие никак не могли связать Артема — прекрасного семьянина, успешного спортсмена, с человеком, хладнокровно убившим родную мать.

Мир Гольфа

«Голоса в голове»

По ходу расследования вскрылось, что спортсмен страдал серьезными проблемами с психикой. Причиной тому послужила авария, в которую Нестеров попал в 2010 году. После инцидента в поведении гольфиста появились странности: он начал слышать голоса в голове. Родственники объясняли это восстановлением после ДТП, но опрометчиво: именно «голос» впоследствии побудит Артёма убить собственную мать.

- За помощью к специалистам Нестеров не обращался, хотя порой вел себя более чем неадекватно. Например, однажды заявил своей жене, что спецслужбы специально приставили супругу к нему, чтобы следить, - рассказал источник следствия »Комсомольской Правде».

В ходе судебной экспертизы Артем Нестеров был признан невменяемым: все симптомы указывали на наличие шизофрении. Сам же спортсмен не стал отрицать содеянное и признался в убийстве во время допроса.

- После подобных нападений или убийств пациенты потом объясняют, что пытались защититься от какой-то угрозы. Они видят перед собой в этот момент не родных, а каких-то монстров. При первых же проблемах родным следовало бы обратиться за помощью к специалисту, уговорить мужчину пройти обследование. Если нет лечения, порой это приводит к непоправимой беде, - заключил психиатр Михаил Виноградов в разговоре с «КП».