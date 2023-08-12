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Тренера сборной России посадили за создание ОПГ. От банды пострадал даже мэр

За пять лет преступники украли 18,5 миллиона.
Тренера сборной России посадили за создание ОПГ. От банды пострадал даже мэр
12 августа 2023 10:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Имя Георгия Хижнякова известно всем поклонникам восточных единоборств в России. Многократный чемпион России и международных соревнований, в 2004 году он стал главным тренером национальной команды по карате.

Однако за плечами специалиста было не только спортивное прошлое. В 2007 году выяснилось, что Хижняков был также замешан в криминале.

Знаменитый каратист промышлял угоном автомобилей.

«Поехали на шашлыки»

В 2002 году тогда ещё тренер юниорской сборной России вместе с подельниками организовал ОПГ, которая специализировалась на краже автомобилей. Группировка базировалась в Свердловской области и состояла из пяти человек, где Хижнякову отводилась роль главного угонщика. В течение пяти лет банде удалось увезти около 17 автомобилей на общую сумму 18,5 миллиона рублей.

Кражи автомобилей совершались у торговых центров и кафе. Группировка с помощью современных устройств отключала сигнализацию и снимала противоугонную систему. После они перебивали номера и продавали транспортное средство.

Федерация карате Тюменской области

Хижняков с подельниками действовали очень аккуратно. В целях конспирации они использовали специальные обозначения для того, чтобы полицейские не смогли понять их телефонные разговоры. Например, фраза «поехали на шашлыки» обозначала начало очередной кражи, а сами транспортные средства называли «девочками».

Самый громкий угон произошёл в 2004 году. Тогда им удалось угнать… автомобиль мэра. Вместе с самим главой города. Группировка не заметила человека на заднем сиденье, а тот принял каратиста за личного водителя. Как только он узнал главу Тюмени, тот отвёз его в лес и высадил.

Спустя 5 лет преступников вместе с Хижняковым удалось поймать. В период с июля по ноябрь 2007 были арестованы четверо воров. В 2008 году выследили и последнего преступника. Лидера группировки обвинили в серии преступлений и приговорили к 8 годам лишения свободы. Остальные же получили сроки от 3 до 9 с половиной лет. По этому делу проходило больше 70 свидетелей.

Снова за старое

Экс-спортсмена досрочно освободили в 2014 году, однако годы, проведённые в колонии, ничему не научили Хижнякова. Спустя год после выхода из тюрьмы бывший тренер снова занялся угоном автомобилей.

Схема была та же, что и годами раннее, но масштабы были куда больше. За 3 года удалось угнать 15 автомобилей стоимостью около 15 миллионов рублей. Группировку раскрыли в 2018 году, но главаря задержали лишь в 2020-м. Хижняков на протяжении двух лет скрывался в Екатеринбурге: к этому времени уже трое сообщников отправились в тюрьму на 4-5 лет. Чемпион России признал свою вину и на время следствия был помещён под домашний арест из-за состояния здоровья. Судебное заседание регулярно переносили — разбирательства продолжаются по сей день.

источник: «Советский спорт»
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