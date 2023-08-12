Тренера сборной России посадили за создание ОПГ. От банды пострадал даже мэр

Имя Георгия Хижнякова известно всем поклонникам восточных единоборств в России. Многократный чемпион России и международных соревнований, в 2004 году он стал главным тренером национальной команды по карате.

Однако за плечами специалиста было не только спортивное прошлое. В 2007 году выяснилось, что Хижняков был также замешан в криминале.

Знаменитый каратист промышлял угоном автомобилей.

«Поехали на шашлыки»

В 2002 году тогда ещё тренер юниорской сборной России вместе с подельниками организовал ОПГ, которая специализировалась на краже автомобилей. Группировка базировалась в Свердловской области и состояла из пяти человек, где Хижнякову отводилась роль главного угонщика. В течение пяти лет банде удалось увезти около 17 автомобилей на общую сумму 18,5 миллиона рублей.

Кражи автомобилей совершались у торговых центров и кафе. Группировка с помощью современных устройств отключала сигнализацию и снимала противоугонную систему. После они перебивали номера и продавали транспортное средство.

Федерация карате Тюменской области

Хижняков с подельниками действовали очень аккуратно. В целях конспирации они использовали специальные обозначения для того, чтобы полицейские не смогли понять их телефонные разговоры. Например, фраза «поехали на шашлыки» обозначала начало очередной кражи, а сами транспортные средства называли «девочками».

Самый громкий угон произошёл в 2004 году. Тогда им удалось угнать… автомобиль мэра. Вместе с самим главой города. Группировка не заметила человека на заднем сиденье, а тот принял каратиста за личного водителя. Как только он узнал главу Тюмени, тот отвёз его в лес и высадил.

Спустя 5 лет преступников вместе с Хижняковым удалось поймать. В период с июля по ноябрь 2007 были арестованы четверо воров. В 2008 году выследили и последнего преступника. Лидера группировки обвинили в серии преступлений и приговорили к 8 годам лишения свободы. Остальные же получили сроки от 3 до 9 с половиной лет. По этому делу проходило больше 70 свидетелей.

Снова за старое

Экс-спортсмена досрочно освободили в 2014 году, однако годы, проведённые в колонии, ничему не научили Хижнякова. Спустя год после выхода из тюрьмы бывший тренер снова занялся угоном автомобилей.

Схема была та же, что и годами раннее, но масштабы были куда больше. За 3 года удалось угнать 15 автомобилей стоимостью около 15 миллионов рублей. Группировку раскрыли в 2018 году, но главаря задержали лишь в 2020-м. Хижняков на протяжении двух лет скрывался в Екатеринбурге: к этому времени уже трое сообщников отправились в тюрьму на 4-5 лет. Чемпион России признал свою вину и на время следствия был помещён под домашний арест из-за состояния здоровья. Судебное заседание регулярно переносили — разбирательства продолжаются по сей день.