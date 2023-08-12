ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Русский боец получил страшную травму. Судья с трудом оттащил добивающего его соперника

Григорий Понамарёв был почти без сознания, а Мухумат Вахаев танцевал победный танец.
Русский боец получил страшную травму. Судья с трудом оттащил добивающего его соперника
12 августа 2023 14:08
автор: Никита Плохих
автор фото: aca-mma

Накануне главным событием в отечественных смешанных единоборствах стал турнир АСА 161, который прошёл в Москве. В главном бою турнира встречались два топ-тяжеловеса - действующий чемпион АМС Григорий Пономарёв и экс-чемпион АСА Мухумат Вахаев. Все ожидали увидеть захватывающий поединок, но всё уже закончилось через 35 секунд, причём завершилось довольно трагично.

После попытки Вахаева перевести соперник в партер Пономарёв неудачно поставил ногу. При падении на канвас она просто не выдержала и выгнулась неестественным образом. Григорий просто не смог продолжать бой и выл от боли. Но Мухумат не обратил на это внимание и решил добить оппонента, благо вмешался рефери. После остановки победитель просто не мог сдержать свои эмоции, он прыгал от счастья, несмотря на произошедший ужас.

Правда, позже Вахаев поддержал своего соперника и сказал несколько тёплых слов в его адрес. Однако фанаты были просто в бешенстве от того, как вёл себя боец во время празднования. В сети можно найти множество комментариев, где болельщики негодуют от такого неспортивного поведения Мухумата. По словам многих, он поступил просто не по-людски.

Многие припомнили Вахаеву его выходки на пресс-конференции перед турниром. Там боец вовсю пытался раскрутить грядущий поединок, активно вёл трэш-ток, провоцировал Григория. В частности, он прямо на Пономарёве пытался показать своё умение исполнять удушающие приёмы. А на дуэли взглядов он внезапно ткнул кулаком по носу оппонента.

Но тогда тренер Григория Тарас Кияшко отмечал, что не видит в таком поведении ничего предосудительного. «На Гришу всё это точно не давит. Абсолютно нет. Мухумат сам сказал, что раскручивает поединок, я вижу, что он тоже волнуется», — рассказывал Кияшко. Но теперь выгораживать Вахаева вряд ли кто-то будет. С одной стороны, сложно обвинять спортсмена в радости после триумфа. Но нужно всегда оставаться людьми и сохранять трезвый рассудок, особенно в таких страшных ситуациях. А Пономарёву, в свою очередь, сейчас можно пожелать только скорейшего выздоровления и возвращения в октагон.

Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Испытания Саудовской Аравией и Соединёнными Штатами, пока больше дивидендов приносит аргентинскому гению.
12.08.2023 11:30
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Тренера сборной России посадили за создание ОПГ. От банды пострадал даже мэр
Тренера сборной России посадили за создание ОПГ. От банды пострадал даже мэр
За пять лет преступники украли 18,5 миллиона.
12.08.2023 10:00
автор: Сергей Чиков
В Монреале подставили россиянку Самсонову. Но Людмила утёрла организаторам нос
В Монреале подставили россиянку Самсонову. Но Людмила утёрла организаторам нос
Происки организаторов не помешали Людмиле Самсоновой выиграть 2 матча за полдня и выйти в полуфинал турнира в Монреале.
12.08.2023 09:30
Теннис
автор: Виталий Галущак
Медведев сам себя сломал по ходу матча. Россиянин в прямом сымсле подарил австралийцу победу
Медведев сам себя сломал по ходу матча. Россиянин в прямом сымсле подарил австралийцу победу
В четвертьфинале канадского турнира второй номер посева обидно проиграл Алексу де Минауру.
12.08.2023 07:14
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Потерявший рассудок российский чемпион задушил родную мать. Он со смехом признался в убийстве
Потерявший рассудок российский чемпион задушил родную мать. Он со смехом признался в убийстве
Совершить преступление спортсмена побудили голоса в голове.
12.08.2023 00:00
автор: Сергей Чиков
Главный тренер сборной России по волейболу: «Никто не знает, что с Олимпиадой. Надо ждать»
Главный тренер сборной России по волейболу: «Никто не знает, что с Олимпиадой. Надо ждать»
Олег Согрин, возглавляющий нашу команду на Играх СНГ, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
11.08.2023 22:00
Волейбол
автор: Никита Плохих
Дорогой подарок из Москвы. «Урал» обыграл «Спартак» благодаря ошибке Свинова
Дорогой подарок из Москвы. «Урал» обыграл «Спартак» благодаря ошибке Свинова
Трёхсотлетний юбилей города команда из Екатеринбурга встречает в роли лидера чемпионата.
11.08.2023 20:31
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Преступление против веры. Роналду может угодить за решётку в Саудовской Аравии
Преступление против веры. Роналду может угодить за решётку в Саудовской Аравии
Криштиану обвиняют в нарушении законов страны во время празднования гола.
11.08.2023 19:30
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.