Русский боец получил страшную травму. Судья с трудом оттащил добивающего его соперника

Накануне главным событием в отечественных смешанных единоборствах стал турнир АСА 161, который прошёл в Москве. В главном бою турнира встречались два топ-тяжеловеса - действующий чемпион АМС Григорий Пономарёв и экс-чемпион АСА Мухумат Вахаев. Все ожидали увидеть захватывающий поединок, но всё уже закончилось через 35 секунд, причём завершилось довольно трагично.

После попытки Вахаева перевести соперник в партер Пономарёв неудачно поставил ногу. При падении на канвас она просто не выдержала и выгнулась неестественным образом. Григорий просто не смог продолжать бой и выл от боли. Но Мухумат не обратил на это внимание и решил добить оппонента, благо вмешался рефери. После остановки победитель просто не мог сдержать свои эмоции, он прыгал от счастья, несмотря на произошедший ужас.

Правда, позже Вахаев поддержал своего соперника и сказал несколько тёплых слов в его адрес. Однако фанаты были просто в бешенстве от того, как вёл себя боец во время празднования. В сети можно найти множество комментариев, где болельщики негодуют от такого неспортивного поведения Мухумата. По словам многих, он поступил просто не по-людски.

Многие припомнили Вахаеву его выходки на пресс-конференции перед турниром. Там боец вовсю пытался раскрутить грядущий поединок, активно вёл трэш-ток, провоцировал Григория. В частности, он прямо на Пономарёве пытался показать своё умение исполнять удушающие приёмы. А на дуэли взглядов он внезапно ткнул кулаком по носу оппонента.

Но тогда тренер Григория Тарас Кияшко отмечал, что не видит в таком поведении ничего предосудительного. «На Гришу всё это точно не давит. Абсолютно нет. Мухумат сам сказал, что раскручивает поединок, я вижу, что он тоже волнуется», — рассказывал Кияшко. Но теперь выгораживать Вахаева вряд ли кто-то будет. С одной стороны, сложно обвинять спортсмена в радости после триумфа. Но нужно всегда оставаться людьми и сохранять трезвый рассудок, особенно в таких страшных ситуациях. А Пономарёву, в свою очередь, сейчас можно пожелать только скорейшего выздоровления и возвращения в октагон.