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Уральскую конькобежку жестоко избил бывший тренер. Он пытался отнять у неё... коньки!

Уральскую конькобежку чуть не убил её же тренер.
Уральскую конькобежку жестоко избил бывший тренер. Он пытался отнять у неё... коньки!
12 августа 2023 17:08
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Конькобежный центр «Коломна»

Родственники 20-летней конькобежки из Екатеринбурга Юлии Епифановой заявили, что ее избил бывший тренер. Неприятный инцидент произошёл утром 12 августа в ледовом дворце «Уральская молния».

Любители спорта уже начинают привыкать к тому, что каждый месяц всплывают новости о том, что тренеры применяют чрезмерно агрессивные методы по отношению к своим подопечным. Очередная подобная история произошла в Екатеринбурге, где тренер по конькобежному спорту Александр Кардаков попытался уже у бывшей своей ученицы силой отобрать коньки. Оказалось, что конфликт между наставником и спортсменкой продолжается не первый год.

Сестра спортсменки по имени Анна, которая оказалась свидетельницей происшествия, рассказала следующее:

Юля стояла на арене, ждала выхода на лёд. Со спины подошёл её бывший тренер и выхватил из рук коньки, порезав ей руку. Она пошла за ним, чтобы забрать свои коньки, а он её повалил на пол, начал пинать и бить коньками по голове, — утверждает Анна. — Она встала и начала с ним драться, но её держали два тренера, тем самым дали Кардакову уйти с её коньками.

Источник фото: из личного архива родных спортсменки

По словам близкой родственницы пострадавшей девушки, конфликт между тренером и спортсменкой начался несколько лет назад.

— Сестра постоянно подвергалась буллингу со стороны тренера Александра Кардакова из-за лишнего веса, из-за того, что Юлия начала показывать плохие результаты, — рассказала сестра спортсменки. — Тогда мы пришли к решению, что надо тренера менять, потому что она хотела из-за него бросать спорт. Тренера сменили, и после этого он начал преследовать Юлию, требовал, чтобы она отдала ему коньки конькобежные, хотя он ей эти коньки не выдавал.

Коньки возвращаются только в том случае, если их выдали и спортсмен бросает спорт. Но Юля ботинки для коньков покупала за свой счёт в магазине, а лезвия ей выдал другой тренер. Так как спорт Юля не бросает, коньки она и не обязана возвращать, тем более что мы их выкупали. В нынешних реалиях коньки, даже бывшие в употреблении, стоят более 150 тысяч рублей.

После этой стычки в ледовый дворец «Уральская молния» вызвали полицию и скорую. Приехавшие медики забрали Юлию в больницу. В Челябинск уже выехали родители спортсменки. В ГКБ №1 Челябинска Юлии сделали КТ и зашили рану на голове, спортсменку направили на амбулаторное лечение и рекомендовали временно ограничить физические нагрузки.

— В 11:00 поступило сообщение о том, что тренер нанёс телесные повреждения. Проводится проверка, — сообщили в УМВД по Челябинску.

Источник фото: из личного архива родных спортсменки

Следствию ещё только предстоит разобраться во всей ситуации, но удивительно, и не впервые, что у тренеров, которые по совместительству должны быть ещё и спортивными психологами, срывают нервы в не самых трудных ситуациях и они начинают применять силу и проявлять неуправляемую агрессию по отношению к своим пускай уже бывшим, но всё же подопечным.

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