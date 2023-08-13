ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сын Лукашенко - о том, что Игры СНГ могут превзойти по накалу Олимпийские

Глава НОК страны оценил уровень проведения и организации вторых соревнований.
Сын Лукашенко - о том, что Игры СНГ могут превзойти по накалу Олимпийские
13 августа 2023 09:00
автор: Никита Плохих
автор фото: НОК Беларуси

В данный момент в 10 городах Беларуси проходят II Игры СНГ. Более 20 стран привезли на соревнования своих лучших спортсменов. 13 августа пройдёт торжественная церемония закрытия турнира, но это будет только завтра. А сегодня глава Национального олимпийского комитета страны и старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» оценил уровень проведения Игр, возможность страны принять другие международные старты в будущем и рассказал, в чём Игры СНГ превзошли Олимпийские.

— Как оцениваете уровень организации на II Играх СНГ? Довольны ли вы? Нравится ли вам, как всё выглядит?

— Вы знаете, что везде есть свои нюансы, но в целом очень доволен, и не только я. Я общался и с другими командами, и с руководителями команд. Все очень довольны и размещением, и питанием, и самой атмосферой. Я думаю, вы видите, как люди встречают каждый вид спорта, сколько болельщиков. Знаете, мы уже очень соскучились по тому, что ребята и девушки выступают под своим флагом, своим гимном и гербом. Это очень приятно и важно для них. Я думаю, что соревнования получились.

НОК Беларуси

— Сейчас анонсируют много соревнований по типу Игр БРИКС, Игр Дружбы и т. д. Готова ли Беларусь в 2024 году принять ещё одно такое масштабное международное событие?

— Ну, по поводу большого события пока разговоров не велось. Мы с удовольствием примем участие, если нас пригласят, в Играх БРИКС и в Играх, которые пройдут в сентябре в Москве. Принять у себя — вы знаете, что мы это не только любим, но и умеем делать. Думаю, что с удовольствием. Но, конечно, решение должно приниматься на более высоких уровнях.

— Пока Игры СНГ носят летний характер. Насколько бы это было интересно, провести такие соревнования по зимним видам спорта, ведь Беларусь славится и биатлоном, и хоккеем...

— И фристайлом. Поэтому я думаю, что нам есть что показать в зимних видах спорта. Также можем организовать, потому что не раз проводили серьёзные чемпионаты по зимним видам спорта. Думаю, здесь проблем не будет.

НОК Беларуси

— Можете сопоставить уровень Игр СНГ и Олимпиады? Сравнялись ли вы уже?

— Ну, по накалу страстей и отношению людей, это однозначно так, а может быть, даже и лучше Олимпийских. Вы знаете болельщиков наших стран, как они болеют и как они относятся к видам спорта. По организации, честно говоря, я тоже не вижу особой разницы, всё нормально. Может, масштабности такой нет, но всё у нас впереди.

Помощь в организации интервью оказало Министерство спорта Российской Федерации в рамках проекта «Спорт норма жизни».

источник: «Советский спорт»
Футболист «Спартака» сбил американца посреди Москвы. А потом догнал и сломал нос
Футболист «Спартака» сбил американца посреди Москвы. А потом догнал и сломал нос
Игроку пришлось приносить иностранцу публичные извинения.
13.08.2023 08:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Российский боксёр погиб после тяжелейшего боя в США. Тренер умолял его остановиться
Российский боксёр погиб после тяжелейшего боя в США. Тренер умолял его остановиться
Врачи до последнего пытались спасти отчаянного спортсмена.
13.08.2023 00:00
Бокс
автор: Сергей Колесников
Уральскую конькобежку жестоко избил бывший тренер. Он пытался отнять у неё... коньки!
Уральскую конькобежку жестоко избил бывший тренер. Он пытался отнять у неё... коньки!
Уральскую конькобежку чуть не убил её же тренер.
12.08.2023 17:08
автор: Андрей Тупиков
Захарян со скидкой? «Реал Сосьедад» предложил «Динамо» меньше рыночной стоимости
Захарян со скидкой? «Реал Сосьедад» предложил «Динамо» меньше рыночной стоимости
Непонятно, устроит ли московский клуб условия испанцев.
12.08.2023 15:30
Футбол
автор: Виталий Галущак
Русский боец получил страшную травму. Судья с трудом оттащил добивающего его соперника
Русский боец получил страшную травму. Судья с трудом оттащил добивающего его соперника
Григорий Понамарёв был почти без сознания, а Мухумат Вахаев танцевал победный танец.
12.08.2023 14:08
автор: Никита Плохих
Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Лео — лучший! Финал карьеры Месси и Роналду, похоже, расставляет все точки над i
Испытания Саудовской Аравией и Соединёнными Штатами Америки, пока больше дивидендов приносят аргентинскому гению.
12.08.2023 11:30
Футбол
автор: Дмитрий Пожидаев
Тренера сборной России посадили за создание ОПГ. От банды пострадал даже мэр
Тренера сборной России посадили за создание ОПГ. От банды пострадал даже мэр
За пять лет преступники украли 18,5 миллиона.
12.08.2023 10:00
автор: Сергей Чиков
В Монреале подставили россиянку Самсонову. Но Людмила утёрла организаторам нос
В Монреале подставили россиянку Самсонову. Но Людмила утёрла организаторам нос
Происки организаторов не помешали Людмиле Самсоновой выиграть 2 матча за полдня и выйти в полуфинал турнира в Монреале.
12.08.2023 09:30
Теннис
автор: Виталий Галущак
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.