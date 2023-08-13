Сын Лукашенко - о том, что Игры СНГ могут превзойти по накалу Олимпийские

В данный момент в 10 городах Беларуси проходят II Игры СНГ. Более 20 стран привезли на соревнования своих лучших спортсменов. 13 августа пройдёт торжественная церемония закрытия турнира, но это будет только завтра. А сегодня глава Национального олимпийского комитета страны и старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» оценил уровень проведения Игр, возможность страны принять другие международные старты в будущем и рассказал, в чём Игры СНГ превзошли Олимпийские.

— Как оцениваете уровень организации на II Играх СНГ? Довольны ли вы? Нравится ли вам, как всё выглядит?

— Вы знаете, что везде есть свои нюансы, но в целом очень доволен, и не только я. Я общался и с другими командами, и с руководителями команд. Все очень довольны и размещением, и питанием, и самой атмосферой. Я думаю, вы видите, как люди встречают каждый вид спорта, сколько болельщиков. Знаете, мы уже очень соскучились по тому, что ребята и девушки выступают под своим флагом, своим гимном и гербом. Это очень приятно и важно для них. Я думаю, что соревнования получились.

НОК Беларуси

— Сейчас анонсируют много соревнований по типу Игр БРИКС, Игр Дружбы и т. д. Готова ли Беларусь в 2024 году принять ещё одно такое масштабное международное событие?

— Ну, по поводу большого события пока разговоров не велось. Мы с удовольствием примем участие, если нас пригласят, в Играх БРИКС и в Играх, которые пройдут в сентябре в Москве. Принять у себя — вы знаете, что мы это не только любим, но и умеем делать. Думаю, что с удовольствием. Но, конечно, решение должно приниматься на более высоких уровнях.

— Пока Игры СНГ носят летний характер. Насколько бы это было интересно, провести такие соревнования по зимним видам спорта, ведь Беларусь славится и биатлоном, и хоккеем...

— И фристайлом. Поэтому я думаю, что нам есть что показать в зимних видах спорта. Также можем организовать, потому что не раз проводили серьёзные чемпионаты по зимним видам спорта. Думаю, здесь проблем не будет.

НОК Беларуси

— Можете сопоставить уровень Игр СНГ и Олимпиады? Сравнялись ли вы уже?

— Ну, по накалу страстей и отношению людей, это однозначно так, а может быть, даже и лучше Олимпийских. Вы знаете болельщиков наших стран, как они болеют и как они относятся к видам спорта. По организации, честно говоря, я тоже не вижу особой разницы, всё нормально. Может, масштабности такой нет, но всё у нас впереди.

Помощь в организации интервью оказало Министерство спорта Российской Федерации в рамках проекта «Спорт — норма жизни».