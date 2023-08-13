«На некоторых Олимпиадах в тюрьмах селили». Борис Грызлов об организации Игр СНГ

В период международной изоляции российским спортсменам редко предоставляется возможность проверить свои силы с соперниками из других стран. Но такой шанс появился у них на II Играх СНГ, которые проходят сейчас в Беларуси. После финальных матчей баскетбола 3 на 3 корреспондент «Советского спорта» пообщался с послом РФ в Беларуси и бывшим министром внутренних дел Борисом Грызловым, обсудили уровень соревнований, качество их организации и многое другое.

НОК Беларуси

- Как оцениваете выступления наших баскетболистов: у девушек золото, у парней серебро. Насколько вам понравился уровень и какие эмоции?

- Главная победа этих соревнований, это то, что приехали 22 команды, 9 из стран СНГ и ещё 13 приняли приглашение. Они разделили этот турнир вместе с нами, и то, что игры СНГ с каждым разом набирают обороты, не может не радовать. Игры, которые пройдут в Баку, соберут ещё больше команд, это здорово. То, что касается сегодняшнего турнира, баскетбола 3 на 3 - поздравляем наших девушек, которые вырвали на последней минуте победу. Этот вид спорта в России достаточно популярен, на последней Олимпиаде было успешное выступление и мужской, и женской сборной. Победил сегодня тот, кто был сегодня сильнее. Было видно, что белорусская мужская команда сильнее, но борьба была до последней секунды.

НОК Беларуси

- Как вам уровень соревнований? Вы посетили уже многие соревнования.

- Я посмотрел командные соревнования, был на пляжном футболе, на мини-футболе, на волейболе, сейчас баскетбол 3 на 3. Хороший уровень. За первые места борются российские и белорусские спортсмены. Уровень спорта в наших странах высокий. Отсутствие спортсменов из России и Беларуси на международных турнирах снижает уровень этих соревнований. Когда наш Климент Колесников в Казани показывает результат, равный рекорду мира, то мы говорим, что чемпионат мира слабее чемпионата России.

НОК Беларуси

- Как вы считаете, Игры СНГ подобрались близко к Олимпиаде по уровню организации ?

- Уровень великолепный. Это касается и самих соревнований, и условий, которые созданы для спортсменов. Бывают Олимпиады, где на спортсменов обращают мало внимания. Это поражает. Мы знаем, как в некоторых других странах готовили для Олимпиады бывшие тюремные помещения для проживания спортсменов в Олимпийской деревне. Это показывает отношение к спорту там. А здесь всё подготовлено на самом высоком уровне.

- Возможно, многие болельщики не очень серьёзно относятся к играм СНГ, думают, что это не самое масштабное событие. После всего, что вы тут увидели, можете оставить нашим болельщикам пару пожеланий?

- Я считаю, что в Беларуси великолепный уровень соревнований, великолепная организация. На каждом матче аншлаг. Думаю, что мини-футбол Россия-Беларусь сегодня соберёт полный зал. Соревнования очень хорошие, высокого уровня. Те страны, которые не приехали, наблюдают, что здесь происходит. Через 2 года в Баку приедут не 22 команды, а гораздо больше. Я в этом уверен.

Помощь в организации интервью оказало Министерство спорта Российской Федерации в рамках проекта «Спорт — норма жизни».