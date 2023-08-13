Фееричный дебют Марио! Фернандес создал победный гол «Зенита»

Сколько интриг могло быть перед матчем 4-го тура РПЛ между чемпионом последних лет питерским «Зенитом» и воронежским «Факелом». У гостей из вероятных преимуществ — главный тренер и мотиватор команды Вадим Евсеев, который в кубковом матче с ЦСКА, просидев на стуле всю игру, каким-то образом накликал победу для своего клуба.

В очередном противостоянии Евсеев вновь восседал на стуле – футболисты и тренеры весьма суеверные люди и победным традициям не изменяют.

У хозяев же — все карты на руках, даже с учётом того, что петербуржский клуб несколько сдал свои позиции на старте сезона, особенно после фееричного и нервного матча со столичным «Динамо». Но «Зенит» — всегда «Зенит», и Сергей Семак прекрасно знает, как привести команду в норму, чай не вчера родился на свет, опыта — за глаза.

Плюс и, наверное, самый важный — выход с первых минут экс-звезды ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса и одного из лучших игроков минувшего сезона бразильца Вендела. Значимое событие, учитывая невесёлые показатели команды в трёх первых турах сезона.

МАРИО СДЕЛАЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ

Фернандес же и сотворил по сути первый мяч хозяев на радость суперстадиона в Питере. Целых 15 минут подопечные Семака не давали вздохнуть несчастным гостям, постоянно нагнетая ситуацию рядом со штрафной площадкой «Факела». Такие расклады не могли длиться вечность, и когда-нибудь количество переходит в качество. Сербский защитник хозяев Страхиня Эракович начал атаку «Зенита» длинной передачей под чужую штрафную, Марио головой сделал скидку к вратарской, а Матео Кассьерра из борьбы протолкнул мяч на Сергеева — и тот уже из выгодной позиции не промахнулся. Несчастья воронежской команды начались слишком рано.

Источник фото: ФК "Зенит"

ОТВЕТКА «ФАКЕЛА»

«Факел впервые перешёл в настоящую атаку лишь ближе ко второй трети первого тайма. Прекрасная комбинация с фланговой передачей и ударом полузащитника Вячеслава Якимова. Спасать «Зенит» пришлось голкиперу Михаилу Кержакову. Игра на какое-то время раскрылась. На последующие пару угловых воронежского клуба футболисты «Зенита» ответили парочкой крайне острых контратак. Гостям откровенно везло, что питерские нападающие попадали в офсайды.

Источник фото: ФК "Зенит"

ЧЕМПИОНСКИЙ ПРЕСС

К 35-й минуте птенцам Евсеева вновь пришлось забыть о вылазках вперёд. Чемпион в это время парил и комбинировал на гостевой половине поля как хотел, постоянно угрожая воротам Виталия Гудиева, крутившегося в раме, как белка в колесе. В довесок ко всему небольшую травму получил самый активный игрок «Факела» в этой игре Вячеслав Якимов. Первая замена у гостей произошла слишком рано… на поле появился Хызыр Аппаев. До конца первой половины ситуация на поле не менялась. «Зенит» нагнетал, Воронеж героически сдерживал нападки на свои ворота. Настульный «глас» Вадима Евсеева, по-видимому, каким-то образом сохранял гостям шансы, но не на победу, а на спасение от форменного разгрома.

Источник фото: РИА Новости

В ХОД ПОШЛИ ЛОКТИ

На 50-й минуте очень неприятный удар локтем в шею получила главная атакующая сила «Зенита» — Клаудиньо. Арбитр игру не останавливал, пока хозяева продолжали комбинировать на чужой половине поля. «Локоть Воронежа» москвич Павел Шадыханов не заметил, хотя по всем правилам там должна была быть железная жёлтая карточка. Бразилец быстро пришёл в себя и продолжил игру. «Факел» как мог цеплялся за игру и даже после подачи опасного штрафного в питерских владениях умудрился попасть в перекладину, но судья на бровке зажёг офсайдный флажок.

Источник фото: РИА Новости

УСТАЛОСТЬ СОПЕРНИКОВ

Минут за 20 до конца основного времени матча игра окончательно успокоилась. «Факел» как будто смирился с тем, что сегодня есть шанс минимально уступить, что для гостевой команды было сравни победе, а хозяевам и так было хорошо, учитывая поражение от «Динамо» в прошлом туре. Игра вспыхивала эпизодами, которые чисто футбольными назвать нельзя. Постоянные обоюдные стычки уступили место игре. Усталость команд была видна невооружённым взглядом. Прежде всего не физическая, а моральная.

БЕЗ ПЕНАЛЬТИ ДЛЯ «ФАКЕЛА»

В компенсированное время произошёл достаточно спорный эпизод, когда главному арбитру пришлось смотреть VAR на предмет возможного пенальти в ворота «Зенита». Судья не поставил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев, после чего на поле вспыхнула небольшая потасовка. На 98-й минуте бросившийся со всех сил отыгрываться «Факел» пропустил стремительную контратаку хозяев, которая закончилась вторым голом. 2:0 – Густаво Мантуан поставил жирную точку в этой крайне неоднозначной игре.