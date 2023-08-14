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Украинская лодка пошла ко дну. Экипаж накрыло волной от соперников

На чемпионате мира по гребле в формате «Дракон» сборная Украины финишировала практически под водой.
Украинская лодка пошла ко дну. Экипаж накрыло волной от соперников
14 августа 2023 12:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Федерация академической гребли Украины

В Таиланде проходит мировое первенство по гребле на лодках типа «Дракон». До недавнего времени эта разновидность гребли считалась чисто китайской, но теперь ей занимаются в разных странах. Однако большой популярности эта разновидность гребли не снискала, поэтому очередной турнир проходил незаметно, но вмешалось одно забавное обстоятельство – в одном из заплывов на 2 километра украинский экипаж в самом прямом смысле слова начала тонуть после того, как налетела на большую волну от лодки соперников.

До финиша оставалась буквально пара сотня метров. Самое интересное, что «драконы» считаются более устойчивыми разновидностями лодок по сравнению с другими гребными дисциплинами, но в данном случае даже это не помогло. Было очень забавно наблюдать, как украинцы всё-таки стараются продолжать грести, хотя сама лодка уже ушла под воду. Смех смехом, но в итоге сборная заняла не последнее место, а финишировала на шестой позиции при девяти участниках.

Дисциплина не является олимпийской, поэтому и отношение к ней соответствующее. Однако подобные ситуации только добавляют несерьёзности происходящему. Но и к спортсменам есть вопросы: какой у них уровень подготовки, если они допустили затопление собственной лодки? Вы видели когда-нибудь нечто подобное на серьёзных соревнованиях? После такого остаётся только посмеяться над комичной ситуацией.

источник: «Советский спорт»
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