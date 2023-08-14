Заместитель министра спорта РФ: мы готовы ехать на Олимпиаду. Но МОК не держит своих обещаний

Российский спорт в последние годы находится в условиях международной изоляции. Безусловно, наших спортсменов можно встретить на соревнованиях по типу Игр СНГ, но мы до сих пор не знаем, поедут ли отечественные атлеты на следующую Олимпиаду. Заместитель министра спорта России Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о перспективах россиян поехать на Игры в Париже, оценил триумфальное выступление наших атлетов в Минске и заявил о готовности принять украинцев и американцев на Играх Дружбы в Москве.

— Насколько вы довольны тем, что существуют такие старты, как Игры СНГ, на которых мы можем показать себя?

— Очень довольны нашей командой, почти каждый из спортсменов уезжает с медалями разного достоинства. Для многих это главный старт летнего спортивного сезона. Некоторые виды спорта, такие как лёгкая атлетика, вообще впервые выступали с флагом и гимном, для них это, конечно же, событие - вернуться на международную арену спустя много лет. Получились конкурентные соревнования не только из-за того, что участников привезли сильнейшие страны СНГ, но и зарубежные команды. Я думаю, праздник получился по-настоящему спортивным.

— Являются ли эти Игры оптимальной альтернативой чемпионатам мира и Европы, Олимпиаде?

— Нет, мы вообще не рассматриваем это как альтернативу. Это наши соревнования среди наших государств, это договоренности между странами, здесь мы решаем свою задачу. Специально садимся перед каждыми Играми и вместе со странами определяем какой возраст и виды спорта будут выступать. Здесь нам важно посмотреть ближайший резерв, либо тот дефицитный возраст или вид спорта, которому не хватает соревновательной практики.

Источник фото: НОК Беларуси

— В сентябре в Москве пройдут Игры Дружбы. На них также как и здесь будут выступать юниоры?

— Будут выступать взрослые спортсмены. Эти соревнования будут проводиться под таким лозунгом, что мы приглашаем к участию абсолютно всех самых сильнейших спортсменов без каких-либо ограничений. Действительно, будут хорошие соревнования с призовым фондом. Думаю, будет, за что побиться.

— Украинцы и американцы тоже смогут принять участие?

— Да, вообще без проблем. Все получат приглашения.

Источник фото: РИА Новости

— В Москве довольно часто проходят крупные соревнования. А возможно ли, что в ближайшее время в Крыму проведут какой-то крупный турнир, чемпионат России или может быть международный старт?

— В Крыму регулярно проводятся соревнования. Может быть из-за логистики их бывает сложно провести, но тем не менее это достаточно спортивный регион, восстанавливается спортивная инфраструктура. Наверное, только это сейчас тормозит весь процесс, пока реконструируют только федеральные спортивные базы.

— А стоит ли ждать событий в новых республиках?

— Я думаю, в первую очередь необходимо восстановить ту инфраструктуру, которая есть у спортивных школ и училищ олимпийского резерва. Также надо подумать о системе работы со спортсменами.

— Около 67 российских спортсменов сменили гражданство. В нынешней ситуации, это много или мало? Насколько остро чувствуется эта потеря для нас?

— Каждый уехавший спортсмен - потеря для нас. Страна вкладывает в этого спортсмена терпение, ресурсы, это человеческие затраты, это тренер, который выращивает атлета, спортивная школа, регион. Конечно, это потеря, но это жизнь. Мы будем радоваться за спортсменов, которые будут достигать успехов, мы ни в коем случае не делаем их изгоями или врагами, но считаем, что в этой ситуации спортсмен должен проявлять стойкость и представлять свою страну.

Источник фото: РИА Новости

— Ну и главный вопрос, волнующий многих, Игры в Париже уже через год, а мы не знаем, поедем туда или нет.

— Как вы видите те обещания МОК, который хотел за год до начала Олимпиады объявить нам критерии, не выполнены, критерии так и не объявили. Тем не менее, команды находятся в полной готовности. Соревнуются на различных турнирах. В любом случае, каждый спортсмен, который поедет на Олимпиаду, сможет достойно представить нас там.

Источник фото: РИА Новости

Помощь в организации интервью оказало Министерство спорта Российской Федерации в рамках проекта «Спорт - норма жизни».