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«Ценят только угодных и удобных». Российский чемпион со скандалом уехал в США

Звёздный спортсмен бросил сборную прямо перед чемпионатом мира.
«Ценят только угодных и удобных». Российский чемпион со скандалом уехал в США
16 августа 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Сын именитого тренера-пловца Аркадий Вятчанин настоящая легенда российского плавания. Двукратный призёр ОИ-2008 и 12-кратный европейский рекордсмен был лидером и главной надеждой национальной команды перед чемпионатом мира 2013 года. Однако незадолго до начала турнира пловец неожиданно объявил… о смене спортивного гражданства.

Объяснения спортсмена возмутили федерацию.

РИА Новости

«Я просто устал, как обращаются со мной»

В 2013 году после выступления на чемпионате России в Казани Вятчанин заявил о решении сменить спортивное гражданство. Спонтанное заявление вызвало недоумение среди поклонников плавания, ведь спортсмен только что выполнил норматив для попадания на чемпионат мира. Вскоре пловец объяснил своё заявление:

Финал Кубка России был моим последним соревнованием в качестве российского спортсмена. В ближайшее время я приму решение, за какую страну буду выступать. Я просто устал, как обращаются со мной и с другими. Уже ничего не могу предложить российскому плаванию. И этим решением я изменю ситуацию для себя, рассказал Вятчанин изданию «Весь Спорт».

РИА Новости

Ответная реакция со стороны федерации последовала незамедлительно. Руководство рассчитывало на спортсмена и не стало скрывать, что разочаровано решением Аркадия, который должен был представить Россию на чемпионате мира:

Из всего заявленного им и из недавних событий следует, что все это было запланировано. Мы ведь думали, что он и правда собирается выступать за сборную в Барселоне. Оказывается, это не так, — заявил Владимир Сальников «Р-Спорт».

Конфликт между федерацией и спортсменом произошёл весной 2013 года. Перед финалом Кубка страны ассоциация предъявила пловцу ряд организационных претензий из-за тренировок в Америке. В Штатах он представлял местный клуб New York Athletic Club, от которого и продолжил заявляться на соревнования после расторжения отношений с национальной командой. Вместе со своим тренером, знаменитым американским специалистом Греггом Троем, ему удалось завоевать несколько наград на местных и европейских первенствах.

Соцсети Аркадия Вятчанина

По информации источников, пловец рассматривал для переезда европейские страны, в частности Словакию. В итоге Вятчанин выбрал Сербию: в мае 2015 года ему вручили паспорт страны, однако Международная федерация плавания (FINA) запретила Аркадию соревноваться из-за нарушения правил перехода.

«Хотел тренироваться так, как считал нужным»

Спустя два года после провала с сербским гражданством спортсмену всё-таки удалось добиться желаемого: он получил паспорт США. Аркадий выиграл несколько национальных чемпионатов, однако на международной арене добиться чего-то значимого не удалось. В середине 2018 года Вятчанин решил завершить карьеру.

Я переехал в США, поскольку хотел тренироваться так, как считал нужным, что шло вразрез с планами Федерации плавания России. Во всех государствах мира ценят только угодных и удобных, к таланту это не имеет никакого отношения, — рассказал пловец «КП».

РИА Новости

Спортсмен также заявил, что после переезда в Штаты его финансовое положение существенно ухудшилось, но о своём решении он не жалеет. Спустя время Вятчанин получил диплом в спортивном вузе США и сейчас активно занимается тренерской деятельностью. С ноября 2018 года он работает во французском клубе «NC ALP’38». В одном из последних интервью спортсмен рассказывал, что скучает по России и «при первой же удобной возможности навестит родные места», однако возвращаться туда на постоянное место жительство, как видно, не собирается.

источник: «Советский спорт»
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