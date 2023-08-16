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Российские гребцы выступят на чемпионате мира. За наших спортсменов вступились сербы

В первенстве планеты, которое пройдёт в Белграде, примут участие четыре представителя нашей страны.
Российские гребцы выступят на чемпионате мира. За наших спортсменов вступились сербы
16 августа 2023 14:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

В то время как российских спортсменов массово отстраняют от олимпийских отборов в большинстве дисциплин, неожиданная и от этого ещё более приятная новость пришла из мира академической гребли. Четыре представителя нашей страны выступят на первенстве планеты, которое стартует уже 3 сентября в столице Сербии. Также в состав российской делегации, которая отправится в Белград, войдут тренер Дмитрий Стрельцов и начальник команды Ольга Астахова.

Да, российские спортсмены выступят только в соревнованиях одиночек и под нейтральным флагом. Таковы на данный момент рекомендации МОК в отношении представителей нашей страны, которые чиновники многих международных федераций рьяно выполняют, а зачастую даже перевыполняют. Остальные виды считаются командными, а выступление команд российских спортсменов находится под запретом. Но и такое решение от World Rowing можно назвать настоящим прорывом.

Персоны нон грата

Совсем недавно российских спортсменов не пустили на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Объяснение вряд ли может вызвать что-то, кроме смеха — чиновники ссылались на необходимость соблюдения принципа честной конкуренции. Какое отношение к подобному постулату может иметь исключение из списка участников одной из стран по очевидно политическим мотивам — вопрос риторический и в поисках ответа не нуждается.

Пожалуй, главная причина диаметрально противоположных решений — места проведения этих двух стартов. В Германии, где предстояло соревноваться байдарочникам и каноистам, спортсменам из России, мягко говоря, не рады. И даже если бы международная федерация заняла принципиальную позицию, всё могло бы закончиться прозаично. А именно невыдачей виз нашим участникам, что за последнее время случалось неоднократно. Поэтому чиновники пошли по пути наименьшего сопротивления и прислали отказ с максимально нелепой формулировкой.

Совсем другое дело — Сербия, где русским людям всегда рады. И это касается не только спорта. То, что принимающая сторона на этот раз не будет чинить препятствий представителям нашей страны, стало важным фактором на пути к положительному решению вопроса. А учитывая, что чемпионат мира имеет статус олимпийских отборочных соревнований, важность этого решения сложно переоценить.

Победа или участие?

При этом шансы набрать важнейшие рейтинговые очки у наших спортсменов довольно неплохие. Александр Вязовкин запомнился болельщикам по Играм в Токио, где вошёл в пятёрку сильнейших в соревнованиях одиночек. Входила в олимпийскую сборную и Кира Ювченко, которая хоть и не стартовала в Японии, но бесценный опыт присутствия на главных соревнованиях четырёхлетия получила. Александр Яковлев и Анастасия Любич ярко выступили на чемпионате России и тоже наверняка не будут статистами в Белграде.

Анастасия Любич, Кира Ювченко, Александр Яковлев / СШОР по летним видам спорта

Конечно, о медалях и прямой квалификации на Игры говорить вряд ли стоит. Уж слишком многое пришлось преодолеть нашим гребцам до того, как их решили допустить до чемпионата мира. Но сделать широкий шаг в направлении олимпийского Парижа они вполне в состоянии. А недостающие очки можно будет добрать и на менее статусных турнирах. Разумеется, если дорога туда для российских спортсменов опять не будет закрыта. К сожалению, в нынешней ситуации исключать этого нельзя.

источник: «Советский спорт»
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