Патроны не той системы. Майгуров рассказал о проблемах перед биатлонным сезоном

5 сентября в Сочи стартует этап Кубка Содружества по биатлону. Началу сезона была посвящена пресс-конференция президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова и исполнительного директора организации Александра Пака, которая состоялась в «РИА Новости».

У нас в спорте всё предельно логично. Если обсуждать планы биатлонистов на сезон, то летом. Как говорится, надо подготовить лыжи и ружья загодя, чтобы потом не катить без оных. Проблем, как полагается, целый ворох. Начиная с того, что большая часть экипировки спортсменов приходят в Россию из-за границы. Источник фото: РИА Новости

ПАТРОНЫ НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ

«Мы уже как пару лет находимся под жесточайшими санкциями и в международном спортивном, и не только бане, а воз и ныне там. Хотелось вздохнуть фразой из культового кинофильма «Белое солнце пустыни»: «Да, патроны у них не той системы». Оказывается, что именно у них-то – той самой, а у нас проблемы, в том числе и с лыжами, и с костюмами, но они решаются». Так можно резюмировать вступление спикеров.

В СБР отметили, что проблемы с патронами для биатлонистов остались.

«Сегoдняшние мощности наши не увеличились, 300 тысяч патронов нам мало. Пытаемся решить вопрос с приобретением иностранных патронов, пытаемся найти за рубежом, но из-за курса вaлют это дорого», – отметил Майгуров. Источник фото: РИА Новости

СЮДА НАС ВЕРНУТ ПОСЛЕДНИМИ

«Мы ежеквартально отправляем антидопинговые отчёты. Реакция там положительная. Что касается возвращения, то исполком IBU сказал, что у них нет оснований вернуть нас. Я говорил уже, что биатлон будет последним видом спорта, в который нас вернут. Хотя оптимизма мы не теряем, мы на контакте с ОКР и Минспорта», – признался Майгуров.

Вполне ожидаемо. Международный союз биатлонистов не молчит, но и возвращать не торопится. Поэтому нашим спортсменам остается только верить.

Как верит и сам президент СБР, отмечающий, что российские биатлонисты должны быть готовы. В любой момент могут позвать, а мы уже тут, вот они, такие красивые и готовые.

Готовые ли? Тут тоже много вопросов. Лишь несколько человек дотягивают до нормальных показателей по стрельбе, ещё меньше – по скорости передвижения по лыжне. Что делать? Как обычно, работать, верить и ждать, пока кого-то прорвёт. Источник фото: РИА Новости

ДРУГОЙ ПАСПОРТ НЕ ИЩУТ

Но пока мы ждём, что нас позовут, существуют опасения, что биатлонисты могут задуматься о смене гражданства. Прецеденты есть, да и в биатлоне, помнится, у нас целая плеяда могла отправиться, например, в Южную Корею или Казахстан. У Майгурова опасений на этот счёт нет.

«О смене гражданства запросов у нас нет. Какая-то сильная федерация наших точно не пригласит, потому что это Европа или Северная Америка, а более слабая федерация не пригласит, потому что у них недостаточно средств», – сказал он.

«Мы следим за теми ребятами, которые ранее перешли в другие сборные. От нас они всегда могут получить нужные консультации, это нормальные отношения в биатлоне. Думаю, в ближайшее время не будет запросов. Спасибо спортсменам за понимание. Тем более есть поддержка от Минспорта. Всё может перевернуться в один миг. Не знаем когда, но точно вернёмся в международный календарь», – добавил он. Источник фото: РИА Новости

15 ТЫСЯЧ НА РАЗВИТИЕ

Правда, есть и свои маленькие радости. Во-первых, деньги биатлонистам платят исправно, призовые фонды солидные. Но и здесь не без ложки дёгтя. Наши самые звёздные ребята получают несколько миллионов рублей за сезон, тогда как норвежец Йоханнес Бё зарабатывает почти в 20 раз больше.

А во-вторых, всё везде строится: в Горно-Алтайске, в Чебоксарах, в других регионах. А вот в Ивановской области на развитие биатлона в регионе выделили… 15 тысяч рублей. Невероятная сумма, теперь заживём.

«Мы выделили 55 млн рублей на регионы, по 1 млн на регион. Также у нас есть общий призовой фонд в размере 30 млн рублей для регионов. То есть ведущие федерации получат по 2-3 млн рублей», – сказал Майгуров.

И ещё пара новшеств. Например, к прошлогоднему единственному спонсору – букмекеру – прибавился «Альфа-Банк», и теперь руководство СБР просит журналистов писать названия турнира с неймингом банка.

ДА НАЧНЁТСЯ ШОУ!

Мы все ждём непременного шоу. Ну что там Кубки Содружества или чемпионаты и Кубки России? Они же ежегодные, совсем нет новизны и сюрпризов. А мы люди, и нам бы хотелось настоящего праздника. В СБР услышали пожелания и шоу попытались организовать.

«Мы общались с Еленой Валерьевной (Вяльбе) на этот счёт, но не буду распространяться. Пусть это будет сюрпризом. Нам нужно найти место в календаре, место проведения, кто будет транслировать и кто спонсировать. Ищем место уже в 2024 году», – отметил Александр Пак. Источник фото: РИА Новости

«У нас есть несколько переходов из лыж в биатлон, и совместное шоу только усилит пропаганду наших видов. Мы всегда идём рука об руку», – добавил Майгуров.

Поэтому с начала 2024 года в середине сезона всех любителей биатлона и классических лыж ждёт событие – звёздные российские биатлонисты будут сражаться на трассе с лыжниками. Вот точно неплохо будет увидеть, как Сан Саныч Большунов стреляет из винтовки по мишеням. Об этом так и сказали пришедшие на пресс-конференцию.

Главное, чтобы куда нужно Сан Саныч попадал, а в остальном будем только рады всему новому.