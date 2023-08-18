Российский гонщик попал в страшную аварию посреди пустыни. Ловушку поставили специально

Ежегодно российские автогонщики считаются фаворитами ралли «Дакар». Здесь наши пилоты традиционно завоевывают самые высокие места, показывая высочайший уровень мастерства.

Однако даже у лучших российских пилотов не всегда всё складывается удачно. Во время ралли в 2022 году Сергей Карякин попал в страшную аварию.

После инцидента ему потребовалась операция.

Источник фото: соцсети Сергея Карякина

Серьёзная авария

В начале заезда команда SNAG Racing считалась одним из главных фаворитов. Главный пилот экипажа, Сергей Карякин - двукратный чемпион ралли. Ему удалось победить в 2017 году в зачете квадроциклов, также спустя три года он стал чемпионом в классе T3. Автогонщик является единственным россиянином, который выиграл «Дакар» в двух разных категориях.

На протяжении всей гонки экипаж показывал не самые выдающиеся результаты. К седьмому этапу команда расположилась на седьмом месте, хотя всё ещё имела шансы пробиться в лидеры.

Во время прохождения одного из самых сложных участков трассы, несколько автомобилей соперников угодили в специально созданную организаторами ловушку. Российским пилотам удалось обойти этот капкан, поехав по другой траектории, но избежать неприятностей всё равно не удалось. Гонщики попали в лобовое столкновение с испанским экипажем, который и попался на «обманку».

Для россиян заезд был окончен: восстановить машину оказалось невозможно, а некоторые члены экипажа получили серьезные повреждения. Карякин, в частности, сломал палец в двух местах - ему была необходима операция. Меньше всего повезло штурману иностранцев: он получил серьезный перелом позвоночника.

Источник фото: соцсети Сергея Карякина

«Намухлюют так, чтобы русские не победили в гонке»

Экипаж был настроен наверстать упущенное спустя год, однако излюбленных фаворитов… не допустили до участия в соревнованиях. Международная федерация автоспорта (FIA) потребовала от Сергея, чтобы он и его напарники осудили политику своего государства. Гонщик, который по совместительству является депутатом законодательного собрания Екатеринбурга, на такие меры идти отказался.

Такое требование - простая формальность, никто не запрещает ехать на «Дакаре», только бумажку подпиши. Понятно, что выиграть тебе в такой ситуации никто не даст. Намухлюют так, чтобы русские не победили в гонке. А еще лишат флага и гимна, любой национальной идентичности. Мы пытались общаться с организаторами, чтобы они отменили подписание документа. Написал письмо на имя президента FIA, несколько раз отправляли его, но ответа так и не получили, - заявил Карякин «Матч ТВ».

Источник фото: соцсети Сергея Карякина

Позже спортсмен ответил, что из-за ограничений со стороны FIA его команда лишилась спонсоров и оказалась вынуждена продать всю спортивную технику, однако бренд «SNAG Racing» был сохранен. Если раньше Карякин и его коллеги «жили за счёт продаж спортивных машин», то в последнее время им пришлось сменить профиль, занявшись выполнением частных заказов.