Подвиг ради мира с русскими. Спортсменка из США героически переплыла ледяной океан

Холодная война десятилетиями держала в напряжении не только американских и советских граждан, но и весь остальной мир. Положить конец безумной гонке вооружений удалось лишь в 80-х, когда страны начали вести открытый диалог.

Ярким символом новой эпохи в отношениях США и СССР стала Линн Кокс. Спортсменка из Штатов выступала за мирное урегулирование конфликта между сверхдержавами — и ради приближения своей цели организовала невероятную акцию. Чтобы «открыть границы» между государствами, девушка… вплавь пересекла Берингов пролив.

Из ледяного океана её пришлось буквально выносить на руках!

Getty Images

Заплыв за дружбу народов

Кокс с самого начала своей спортивной карьеры специализировалась на длинных дистанциях. Уже в 14 лет девушка вплавь сумела добраться с острова Каталина до Калифорнии, преодолев дистанцию в 43 км по открытому морю. За этим достижением последовало много других, навсегда вписавших её имя в историю: Линн вплавь пересекла Ла-Манш, установив рекорд по скорости, а затем пролив Кука и Магелланов пролив.

Однако по-настоящему знаменитой американку сделал заплыв, который та совершила в 1987 году. Заветной мечтой Кокс на протяжении долгих лет было переплыть Берингов пролив. Добраться таким образом из США в СССР до тех пор не удавалось никому!

Затея сама по себе была крайне рискованной, однако был у неё ещё и политический подтекст. Для того чтобы попасть в соседнюю страну, Линн нужно было получить у страны соответствующее разрешение, но сделать этого ей никак не удавалось. Идея пришла к американке ещё в 1976 году, и с тех пор она тщетно пыталась добиться одобрения от советской стороны, хотя ничего предосудительного в её плане не было. Напротив, Кокс хотела «открыть границы» между государствами и «подружить» два народа.

lynnecox.com

В итоге отчаянная спортсменка не стала дожидаться ответа со стороны СССР — и просто объявила о заплыве. Её решение повлияло на Михаила Горбачёва, стоявшего тогда у руля страны. Учитывая, что сопровождать девушку во время её авантюры должны были журналисты со всего мира, советская сторона могла предстать в некрасивом свете. Кто же откажется пустить замёрзшую девушку на берег, заставив её плыть обратно? За сутки до начала акции генсек официально разрешил Кокс пересечь границу.

«Пальцы были серые, как у трупа»

Согласно плану, Кокс должна была проплыть от острова Малый Диамид, входившего в состав Аляски, до острова Большой Диамид, относившегося к советской Чукотке. Расстояние между самой западной точкой одной страны и самой восточной — другой составляло около 4300 м. Для Линн это была более чем посильная дистанция: она в одиночку пересекала десятки километров.

Оставалось одно «но» — температура. 7 августа она равнялась всего 3 градусам. Океан был практически ледяным, так что путешествие могло обернуться для Линн серьёзными проблемами со здоровьем. На этот случай сопровождать девушку должны были аборигены-инуиты, однако в день заплыва перед командой возникло другое препятствие: густой туман. В таких погодных условиях индейцы легко могли потерять спортсменку из виду, а сама она — сбиться с курса.

lynnecox.com

Но, несмотря на плохую видимость и холод, отменять свою экспедицию Кокс не стала:

— У меня перехватило дыхание. Я посмотрела вниз: пальцы были серые, как у трупа. Я начала плыть изо всех сил, лишь изредка посматривая на плечи, чтобы проверить, не посинели ли они, так как это опасно для жизни, — вспоминала Линн.

Политический жест

К счастью, девушка всё же смогла добраться до цели. На последнем километре американку, отчаянно боровшуюся с течением, уже оставляли силы, и сопровождающие советовали ей остановиться не на берегу острова, а у ближайшего утёса. Однако для Кокс встреча с русскими пограничниками была принципиальной задачей, так что сворачивать заплыв она не стала.

Продрогшую насквозь спортсменку российским военным буквально пришлось выносить из воды. На острове её приветствовали звёзды советского спорта, а местные врачи поспешили согреть девушку.

lynnecox.com

На преодоление дистанции у Кокс ушло 2 часа 6 минут, однако главный итог акции лежал вовсе не в спортивной, а в политической плоскости. Уже на следующий день газеты подавали её заплыв как «падение Железного занавеса», а спустя несколько месяцев Горбачёв поднял тост за пловчиху во время подписания исторического договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впоследствии Линн установит ещё один рекорд на территории СССР: через год она первой переплывёт Байкал.

lynnecox.com

— Мы видели, как искренне и дружелюбно встречали друг друга наши народы, когда Линн ступила на советский берег. Своим мужеством она доказала близость наших стран, — говорил последний советский лидер.