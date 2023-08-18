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Русский богатырь потерял 80 процентов крови. На него упало огромное бревно

Спасти жизнь Бориса Харламова помогла слаженная работа врачей, оперативно прибывших на место происшествия.
Русский богатырь потерял 80 процентов крови. На него упало огромное бревно
18 августа 2023 21:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Страшная, и в то же время удивительная новость, пришла накануне вечером с Урала. Русский атлет со знаковой для нашего спорта фамилией Харламов остался жив, получив тяжелейшие травмы. Трагедия едва не случилась в одном из залов Перми. Об этом сообщил известный мастер силового экстрима, руководитель федерации силовых видов спорта «Богатырская Русь», призёр чемпионатов СССР и России по бодибилдингу Алексей Медведев, также известный как Бурлак.

Обладатель мирового рекорда по поднятию стокилограммовой гантели Борис Харламов во время выполнения упражнения по лонг-лифту уронил себе на живот гигантское бревно. Вес его не был запредельным для атлета, но при силовой работе кошмарные случайности, к сожалению, неизбежны. Подстраховать спортсмена при работе с такой нагрузкой довольно сложно. Поэтому подобное преодоление себя — это всегда огромный риск, зачастую — смертельный.

Источник фото: РИА Новости

Роковая случайность

Харламов хорошо известен в мире силового экстрима благодаря своему достижению. Гантелю массой в сто килограммов он смог выжать четыре раза за шестьдесят секунд. Но на этот раз происшествия, едва не стоившего спортсмену жизни, избежать не удалось. Речь в данной ситуации не идёт о нарушении техники безопасности, как это зачастую происходит с мастерами подъёма тяжестей. Ничем, кроме страшного стечения обстоятельств, объяснить произошедшее нельзя.

Борис потерял контроль над снарядом массой 110 килограммов — и он обрушился на него. Дальше события развивались со стремительной быстротой. Удар привёл к разрыву внутренних органов и внутреннему кровотечению. После этого судьба Харламова зависела от того, насколько быстро на место происшествия прибудут врачи «Скорой помощи» - характер повреждений усугублялся болевым шоком.

Источник фото: Союз силачей России

Подвиг врачей

К моменту приезда медиков Борис уже находился в критическом состоянии. Падение громадного бревна привело к разрыву тонкого кишечника, и Харламов потерял около 80 процентов крови. В большинстве подобных случаев помощь врачей оказывается запоздалой. При такой кровопотере вероятность выживания крайне невелика, да и остановить кровотечение мгновенно невозможно. Но пермские врачи совершили настоящее чудо.

Харламов был оперативно доставлен в больницу, где началась борьба за его жизнь. По словам Медведева, только слаженные действия сотрудников «Скорой помощи» и пермских хирургов позволили спасти спортсмена. Борис был прооперирован и на некоторое время подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После этого оставалось только ждать.

Опасность миновала

К счастью, жизнь Бориса Харламова в данный момент вне опасности. Алексей Медведев на своей странице в соцсети сообщил, что самое страшное осталось позади. Спортсмен снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно. Впереди длительный процесс реабилитации. Продолжит ли Борис после этого занятия силовым экстримом, покажет время. В любом случае, к работе с запредельными весами он сможет вернуться ещё очень нескоро.

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