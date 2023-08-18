Русский богатырь потерял 80 процентов крови. На него упало огромное бревно

Страшная, и в то же время удивительная новость, пришла накануне вечером с Урала. Русский атлет со знаковой для нашего спорта фамилией Харламов остался жив, получив тяжелейшие травмы. Трагедия едва не случилась в одном из залов Перми. Об этом сообщил известный мастер силового экстрима, руководитель федерации силовых видов спорта «Богатырская Русь», призёр чемпионатов СССР и России по бодибилдингу Алексей Медведев, также известный как Бурлак.

Обладатель мирового рекорда по поднятию стокилограммовой гантели Борис Харламов во время выполнения упражнения по лонг-лифту уронил себе на живот гигантское бревно. Вес его не был запредельным для атлета, но при силовой работе кошмарные случайности, к сожалению, неизбежны. Подстраховать спортсмена при работе с такой нагрузкой довольно сложно. Поэтому подобное преодоление себя — это всегда огромный риск, зачастую — смертельный.

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Роковая случайность

Харламов хорошо известен в мире силового экстрима благодаря своему достижению. Гантелю массой в сто килограммов он смог выжать четыре раза за шестьдесят секунд. Но на этот раз происшествия, едва не стоившего спортсмену жизни, избежать не удалось. Речь в данной ситуации не идёт о нарушении техники безопасности, как это зачастую происходит с мастерами подъёма тяжестей. Ничем, кроме страшного стечения обстоятельств, объяснить произошедшее нельзя.

Борис потерял контроль над снарядом массой 110 килограммов — и он обрушился на него. Дальше события развивались со стремительной быстротой. Удар привёл к разрыву внутренних органов и внутреннему кровотечению. После этого судьба Харламова зависела от того, насколько быстро на место происшествия прибудут врачи «Скорой помощи» - характер повреждений усугублялся болевым шоком.

Источник фото: Союз силачей России

Подвиг врачей

К моменту приезда медиков Борис уже находился в критическом состоянии. Падение громадного бревна привело к разрыву тонкого кишечника, и Харламов потерял около 80 процентов крови. В большинстве подобных случаев помощь врачей оказывается запоздалой. При такой кровопотере вероятность выживания крайне невелика, да и остановить кровотечение мгновенно невозможно. Но пермские врачи совершили настоящее чудо.

Харламов был оперативно доставлен в больницу, где началась борьба за его жизнь. По словам Медведева, только слаженные действия сотрудников «Скорой помощи» и пермских хирургов позволили спасти спортсмена. Борис был прооперирован и на некоторое время подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После этого оставалось только ждать.

Опасность миновала

К счастью, жизнь Бориса Харламова в данный момент вне опасности. Алексей Медведев на своей странице в соцсети сообщил, что самое страшное осталось позади. Спортсмен снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно. Впереди длительный процесс реабилитации. Продолжит ли Борис после этого занятия силовым экстримом, покажет время. В любом случае, к работе с запредельными весами он сможет вернуться ещё очень нескоро.