ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Биатлонистка сменила российский флаг на финский. Её мама — легенда советского спорта

Дарья Виролайнен объявила о том, что будет выступать не за Россию, а за Суоми.
Биатлонистка сменила российский флаг на финский. Её мама — легенда советского спорта
19 августа 2023 11:30
автор: Виталий Галущак
автор фото: РИА Новости

18 августа на сайте Финской федерации биатлона появилось сообщение о том, что бывшая россиянка Дарья Виролайнен отобралась в сборную Финляндии и сможет выступать в её составе на международных соревнованиях. Рассказываем, почему этой новости не стоит удивляться, и рассуждаем, какие перспективы ждут 34-летнюю спортсменку в новой команде.

Давно живёт в Финляндии

Дарья Виролайнен уже более 7 лет живёт в Финляндии вместе со всей своей большой семьёй. Она переехала в пригород Хельсинки вместе с мужем и сыном вслед за родителями супруга. Потом Дарья родила ещё двоих детей, то есть сейчас у неё три ребёнка, младшему из которых полтора года. И все они больше финны, чем русские. Даже старший сын, переехавший из России в Финляндию, будучи второклассником, свободно разговаривает на финском.

Источник фото: РИА Новости

В 2021 году Виролайнен получила гражданство Финляндии. Законы этой страны позволяют иметь два гражданства, поэтому от российского отказываться не пришлось. И сразу после этого Дарья получила возможность участвовать во внутренних соревнованиях в Финляндии на равных с другими биатлонистками из этой страны. Этой возможностью Виролайнен воспользовалась.

В интервью Sports.ru Дарья отмечала свое желание продолжать карьеру, несмотря на наличие нескольких детей, включая грудничка: «Глобальных планов у меня нет, хотя бы потому, что, в отличие от сестры Кристины у меня нет здесь помощника в лице мамы и постоянно на руках грудной ребенок. С детьми, пока я тренируюсь, сидит супруг, но, когда их трое, это очень непросто. Я не ставлю задачи непременно что-то выиграть, понимаю только, что хочу вернуться. К завершению карьеры пока морально не готова. Но получится или нет – будет видно».

В таких условиях, когда сборную России отовсюду отстранили, а продолжать карьеру хочется, неудивительно стремление Дарьи Виролайнен выступать за Финляндию. Ведь она давно живёт там и связывает своё будущее именно с этой страной.

Источник фото: соцсети Дарьи Виролайнен

Какие перспективы у Виролайнен в сборной Финляндии

Желание соревноваться с сильнейшими биатлонистками мира похвальное. Но сможет ли Дарья выиграть конкуренцию за место в основном составе финской сборной? Всё-таки последние её выступления на международном уровне были за сборную России ещё в сезоне-2017/2018. С другой стороны, когда Дарья была в хорошей форме, он выигрывала медали в гонках на этапах Кубка мира и становилась бронзовым призёром чемпионата Европы.

Если Виролайнен будет в оптимальных кондициях, дорога в основной состав сборной Финляндии для неё открыта. Ведь две из трёх лучших финских биатлонисток по итогам прошлого сезона завершили карьеру. Это Мари Эдер (была 22-й в общем зачёте) и Анастасия Киннуне (в девичестве Дуборезова), она была 53-й. Из основы осталась только Суви Минккинен (27-я). То есть в сборной Финляндии есть большие проблемы с кадрами, а значит, такая опытная и мотивированная спортсменка, как Виролайнен, будет очень кстати.

Источник фото: РИА Новости

Новый биатлонный сезон начнётся с этапа Кубка IBU в финском Контиолахти 30 ноября. наверняка Дарья Виролайнен выступит на этом старте, а потом будет появляться и на этапах Кубка мира, набрав квалификационные очки. А дальше возможно всё. В женском биатлоне результаты бывают очень непредсказуемыми. Вдруг Дарья Виролайнен начнёт выигрывать медали для Финляндии?

Андрей Тихонов: в матче «Спартака» и «Зенита» точно не хочу видеть драк и спорного судейства
Андрей Тихонов: в матче «Спартака» и «Зенита» точно не хочу видеть драк и спорного судейства
Легенда красно-белых дал свой прогноз на дерби двух столиц, которое пройдёт уже в это воскресенье.
19.08.2023 10:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Дацик жёстко отомстил за дядю Лёшу. Вячеслав нокаутировал Томпсона в первом раунде
Дацик жёстко отомстил за дядю Лёшу. Вячеслав нокаутировал Томпсона в первом раунде
Рыжий Тарзан вызвал британца на бой, чтобы поквитаться за Олейника. И сделал всё в лучшем виде.
19.08.2023 08:30
ММА
автор: Никита Плохих
Американский солдат сломал ноги русскому спортсмену. И тут же сбежал из страны
Американский солдат сломал ноги русскому спортсмену. И тут же сбежал из страны
Виновник инцидента даже не извинился перед жертвой.
19.08.2023 08:00
Авто/Мото
автор: Сергей Чиков
Мафиози жёстко избили российского хоккеиста в США. Чемпион щеголял дорогой машиной
Мафиози жёстко избили российского хоккеиста в США. Чемпион щеголял дорогой машиной
Бандиты вывезли спортсмена на причал, чтобы преподать ему урок.
19.08.2023 00:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
Русский богатырь потерял 80 процентов крови. На него упало огромное бревно
Русский богатырь потерял 80 процентов крови. На него упало огромное бревно
Спасти жизнь Бориса Харламова помогла слаженная работа врачей, оперативно прибывших на место происшествия.
18.08.2023 21:00
автор: Владимир Лазарев
Ромащенко объехал «Усы надежды»! Вечный ассистент Черчесова стал главным тренером «Ахмата»
Ромащенко объехал «Усы надежды»! Вечный ассистент Черчесова стал главным тренером «Ахмата»
Грозненский клуб откровенно удивил футбольную общественность.
18.08.2023 18:26
Футбол
автор: Виталий Галущак
Турецкие миллионы за чилийца. ЦСКА спасает трансферную кампанию
Турецкие миллионы за чилийца. ЦСКА спасает трансферную кампанию
Красно-синие расстаются с Зайнутдиновым, но близки к подписанию контракта с нападающим из мексиканского чемпионата.
18.08.2023 17:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Атака «Спартака» против обороны «Зенита». Шанс для москвичей наконец победить дома
Атака «Спартака» против обороны «Зенита». Шанс для москвичей наконец победить дома
Три ключевых дуэли центрального матча 5-го тура РПЛ, от которых будет зависеть исход противостояния команд Абаскаля и Семака.
18.08.2023 15:00
Футбол
автор: Виталий Галущак
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.