Биатлонистка сменила российский флаг на финский. Её мама — легенда советского спорта

18 августа на сайте Финской федерации биатлона появилось сообщение о том, что бывшая россиянка Дарья Виролайнен отобралась в сборную Финляндии и сможет выступать в её составе на международных соревнованиях. Рассказываем, почему этой новости не стоит удивляться, и рассуждаем, какие перспективы ждут 34-летнюю спортсменку в новой команде.

Давно живёт в Финляндии

Дарья Виролайнен уже более 7 лет живёт в Финляндии вместе со всей своей большой семьёй. Она переехала в пригород Хельсинки вместе с мужем и сыном вслед за родителями супруга. Потом Дарья родила ещё двоих детей, то есть сейчас у неё три ребёнка, младшему из которых полтора года. И все они больше финны, чем русские. Даже старший сын, переехавший из России в Финляндию, будучи второклассником, свободно разговаривает на финском.

Источник фото: РИА Новости

В 2021 году Виролайнен получила гражданство Финляндии. Законы этой страны позволяют иметь два гражданства, поэтому от российского отказываться не пришлось. И сразу после этого Дарья получила возможность участвовать во внутренних соревнованиях в Финляндии на равных с другими биатлонистками из этой страны. Этой возможностью Виролайнен воспользовалась.

В интервью Sports.ru Дарья отмечала свое желание продолжать карьеру, несмотря на наличие нескольких детей, включая грудничка: «Глобальных планов у меня нет, хотя бы потому, что, в отличие от сестры Кристины у меня нет здесь помощника в лице мамы и постоянно на руках грудной ребенок. С детьми, пока я тренируюсь, сидит супруг, но, когда их трое, это очень непросто. Я не ставлю задачи непременно что-то выиграть, понимаю только, что хочу вернуться. К завершению карьеры пока морально не готова. Но получится или нет – будет видно».

В таких условиях, когда сборную России отовсюду отстранили, а продолжать карьеру хочется, неудивительно стремление Дарьи Виролайнен выступать за Финляндию. Ведь она давно живёт там и связывает своё будущее именно с этой страной.

Источник фото: соцсети Дарьи Виролайнен

Какие перспективы у Виролайнен в сборной Финляндии

Желание соревноваться с сильнейшими биатлонистками мира похвальное. Но сможет ли Дарья выиграть конкуренцию за место в основном составе финской сборной? Всё-таки последние её выступления на международном уровне были за сборную России ещё в сезоне-2017/2018. С другой стороны, когда Дарья была в хорошей форме, он выигрывала медали в гонках на этапах Кубка мира и становилась бронзовым призёром чемпионата Европы.

Если Виролайнен будет в оптимальных кондициях, дорога в основной состав сборной Финляндии для неё открыта. Ведь две из трёх лучших финских биатлонисток по итогам прошлого сезона завершили карьеру. Это Мари Эдер (была 22-й в общем зачёте) и Анастасия Киннуне (в девичестве Дуборезова), она была 53-й. Из основы осталась только Суви Минккинен (27-я). То есть в сборной Финляндии есть большие проблемы с кадрами, а значит, такая опытная и мотивированная спортсменка, как Виролайнен, будет очень кстати.

Источник фото: РИА Новости

Новый биатлонный сезон начнётся с этапа Кубка IBU в финском Контиолахти 30 ноября. наверняка Дарья Виролайнен выступит на этом старте, а потом будет появляться и на этапах Кубка мира, набрав квалификационные очки. А дальше возможно всё. В женском биатлоне результаты бывают очень непредсказуемыми. Вдруг Дарья Виролайнен начнёт выигрывать медали для Финляндии?