Пьяный глава федерации избил российскую спортсменку. Она не вовремя расхохоталась

Михаил Мамиашвили — легендарный советский и российский борец, на счету которого — золото Олимпиады-1988 и множества чемпионатов мира и Европы. После завершения карьеры Мамиашвили попробовал себя в качестве тренера национальной команды, а в 2001 году поднялся ещё на ступеньку выше, возглавив Федерацию спортивной борьбы России.

Долгий период его работы на должности оказался омрачён скандалом, разразившимся на Играх-2016. Спортсменка сборной публично обвинила президента федерации… в рукоприкладстве.

Специалист был недоволен выступлением девушки.

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«Ударил меня два раза по лицу»

На Олимпийских играх в Рио российская спортсменка Инна Тражукова заняла четвёртое место в категории до 62 килограммов, уступив представительнице Польши Монике Михалик 3:1. По её словам, Мамиашвили не устроил подобный результат и тот решил в жёсткой манере отчитать свою подопечную:

— По окончании состязаний Михаил меня встретил в нетрезвом состоянии. Он грубо разговаривал, хамил и ударил меня два раза по лицу. Было в тренировочном зале, всё, если что, заснято, есть свидетели. Никакой президент федерации такого не должен позволять себе, даже великий олимпийский чемпион, — заявила Тражукова «Спорт-Экспрессу».

Мамиашвили отверг обвинения в рукоприкладстве, но признал, что общался с девушкой на повышенных тонах. Специалист оказался крайне недоволен результатом и обвинил в «безволии» спортсменок, покинувших турнир практически ни с чем.

— Никогда никаких эмоциональных слов не сказал бы спортсмену, если бы спортсмен вышел, отдал самого себя до последней капли пота, и мы бы его унесли с ковра, но проиграл человек, сражался за страну. Но когда человек выходит и через 15 минут, к примеру, сидит на трибуне и беспрерывно хохочет или в соцсетях ковыряется, для меня непонятно, — заявил Мамиашвили Первому каналу.

Глава федерации издавна обладал репутацией вспыльчивого человека. Другая спортсменка Валерия Коблова, к примеру, заявила, что инцидент с Тражуковой её вовсе не удивил. По словам россиянки, Мамиашвили нередко грубил атлетам. В итоге досталось и Валерии: он назвал её и Наталью Воробьеву «ничтожествами». Обе спортсменки покинули Рио с серебряными медалями по вольной борьбе.

Источник фото: РИА Новости

«Всё было так, но немножко не так»

На пресс-конференции глава ФСБР всё-таки принёс извинения за свои слова, но в то же время снова посетовал на то, что спортсменки якобы без должного рвения защищают честь страны.

— Всё было так, но немножко не так. Тысячу раз перед самой Ириной и перед девчонками, перед главным тренером готов извиниться за сверхэмоциональную оценку того, что происходило на ковре, — сказал Мамиашвили.

После произошедшего Тражукова пообещала обратиться в соответствующие органы с целью расследовать действия своего начальника. Мамиашвили же выразил надежду решить всё мирным путём и донести до спортсменов свой изначальный посыл.

— Мы увидимся, обнимемся, тихо всё встанет на свои места. Я убежден, что время пройдёт, страсти поутихнут, и обязательно мои извинения будут приняты, — сказал президент ФСБР.

В итоге инцидент удалось разрешить. Чиновник и спортсменка примирились, а Мамиашвили до сих пор является главой национальной федерации. В 2019 году Тражукова всё-таки смогла завоевать золотую медаль на чемпионате мира в Казахстане, а в 2020 году она стала серебряным призёром чемпионата Европы в Риме.