ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пьяный глава федерации избил российскую спортсменку. Она не вовремя расхохоталась

Специалисту не понравилось поведение девушки после поражения.
Пьяный глава федерации избил российскую спортсменку. Она не вовремя расхохоталась
20 августа 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Михаил Мамиашвили легендарный советский и российский борец, на счету которого золото Олимпиады-1988 и множества чемпионатов мира и Европы. После завершения карьеры Мамиашвили попробовал себя в качестве тренера национальной команды, а в 2001 году поднялся ещё на ступеньку выше, возглавив Федерацию спортивной борьбы России.

Долгий период его работы на должности оказался омрачён скандалом, разразившимся на Играх-2016. Спортсменка сборной публично обвинила президента федерации… в рукоприкладстве.

Специалист был недоволен выступлением девушки.

Источник фото: РИА Новости

«Ударил меня два раза по лицу»

На Олимпийских играх в Рио российская спортсменка Инна Тражукова заняла четвёртое место в категории до 62 килограммов, уступив представительнице Польши Монике Михалик 3:1. По её словам, Мамиашвили не устроил подобный результат и тот решил в жёсткой манере отчитать свою подопечную:

По окончании состязаний Михаил меня встретил в нетрезвом состоянии. Он грубо разговаривал, хамил и ударил меня два раза по лицу. Было в тренировочном зале, всё, если что, заснято, есть свидетели. Никакой президент федерации такого не должен позволять себе, даже великий олимпийский чемпион, — заявила Тражукова «Спорт-Экспрессу».

Мамиашвили отверг обвинения в рукоприкладстве, но признал, что общался с девушкой на повышенных тонах. Специалист оказался крайне недоволен результатом и обвинил в «безволии» спортсменок, покинувших турнир практически ни с чем.

Никогда никаких эмоциональных слов не сказал бы спортсмену, если бы спортсмен вышел, отдал самого себя до последней капли пота, и мы бы его унесли с ковра, но проиграл человек, сражался за страну. Но когда человек выходит и через 15 минут, к примеру, сидит на трибуне и беспрерывно хохочет или в соцсетях ковыряется, для меня непонятно, — заявил Мамиашвили Первому каналу.

Глава федерации издавна обладал репутацией вспыльчивого человека. Другая спортсменка Валерия Коблова, к примеру, заявила, что инцидент с Тражуковой её вовсе не удивил. По словам россиянки, Мамиашвили нередко грубил атлетам. В итоге досталось и Валерии: он назвал её и Наталью Воробьеву «ничтожествами». Обе спортсменки покинули Рио с серебряными медалями по вольной борьбе.

Источник фото: РИА Новости

«Всё было так, но немножко не так»

На пресс-конференции глава ФСБР всё-таки принёс извинения за свои слова, но в то же время снова посетовал на то, что спортсменки якобы без должного рвения защищают честь страны.

— Всё было так, но немножко не так. Тысячу раз перед самой Ириной и перед девчонками, перед главным тренером готов извиниться за сверхэмоциональную оценку того, что происходило на ковре, — сказал Мамиашвили.

После произошедшего Тражукова пообещала обратиться в соответствующие органы с целью расследовать действия своего начальника. Мамиашвили же выразил надежду решить всё мирным путём и донести до спортсменов свой изначальный посыл.

— Мы увидимся, обнимемся, тихо всё встанет на свои места. Я убежден, что время пройдёт, страсти поутихнут, и обязательно мои извинения будут приняты, — сказал президент ФСБР.

В итоге инцидент удалось разрешить. Чиновник и спортсменка примирились, а Мамиашвили до сих пор является главой национальной федерации. В 2019 году Тражукова всё-таки смогла завоевать золотую медаль на чемпионате мира в Казахстане, а в 2020 году она стала серебряным призёром чемпионата Европы в Риме.

Украинского боксёра затравили за фото с Биволом. Он посмел обнять россиянина
Украинского боксёра затравили за фото с Биволом. Он посмел обнять россиянина
Спортсмена не спасла даже репутация патриота.
20.08.2023 00:00
Бокс
автор: Сергей Чиков
Миранчук — пушка страшная! «Краснодар» упустил победу за секунды до свистка
Миранчук — пушка страшная! «Краснодар» упустил победу за секунды до свистка
В матче 5-го тура Российской премьер-лиги южане сыграли вничью с командой Михаила Галактионова — 1:1.
19.08.2023 22:01
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Заболотный безбашенный, без мозгов». Ветеран ЦСКА подвёл итоги братского дерби
«Заболотный безбашенный, без мозгов». Ветеран ЦСКА подвёл итоги братского дерби
Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв оценил игру москвичей, поделился мнением о таранном форварде армейцев.
19.08.2023 19:20
Футбол
автор: Элина Бурина
Заболотный дал надежду и забрал её. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА
Заболотный дал надежду и забрал её. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА
Армейцы упустили массу опасных моментов в первом тайме, за что были наказаны после перерыва.
19.08.2023 17:22
Футбол
автор: Юрий Усынин
Россию вычеркнули из истории лёгкой атлетики. Чиновники окончательно обезумели
Россию вычеркнули из истории лёгкой атлетики. Чиновники окончательно обезумели
WA не включила ни одного советского или российского спортсмена в рейтинг 40 величайших моментов чемпионатов мира.
19.08.2023 16:00
Легкая атлетика
автор: Юрий Усынин
«Презумпция непорочности». Сможет ли ЦСКА отстоять Федотова в международных судах?
«Презумпция непорочности». Сможет ли ЦСКА отстоять Федотова в международных судах?
Спортивный юрист оценил шансы армейского клуба доказать легитимность прав на голкипера сборной России.
19.08.2023 14:30
Хоккей
автор: Элина Бурина
Российский спортсмен трагически погиб во время забега. Он рухнул прямо перед финишем
Российский спортсмен трагически погиб во время забега. Он рухнул прямо перед финишем
Талантливому парню было всего 22 года.
19.08.2023 13:00
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Биатлонистка сменила российский флаг на финский. Её мама — легенда советского спорта
Биатлонистка сменила российский флаг на финский. Её мама — легенда советского спорта
Дарья Виролайнен объявила о том, что будет выступать не за Россию, а за Суоми.
19.08.2023 11:30
автор: Виталий Галущак
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.