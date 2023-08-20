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Петра Яна лишили последнего шанса на титул UFC. Его подставил американский хиппи

Из-за победы O'Мэлли россиянин больше не сможет претендовать на чемпионство.
Петра Яна лишили последнего шанса на титул UFC. Его подставил американский хиппи
20 августа 2023 11:23
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

В Бостоне завершился очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 292, главным событием которого стал титульный поединок в легчайшей весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

Сахарок получил шанс сразиться за пояс промоушена благодаря победе над Петром Яном прошлой осенью. Крайне неоднозначная победа, которая в своё время взбудоражила весь мир ММА, позволила американцу подняться с 11-й строчки рейтинга своей весовой категории сразу на первую. У многих были серьёзные вопросы о справедливости такого решения. Тем более Шон не мог похвастаться каким-то серьёзными победами до боя с россиянином.

Getty Images

Не меньше удивляло и весьма странное, даже предвзятое отношение Уайта к О’Мэлли. В то время, как Стерлинг жаловался на то, что не хочет драться в августе и промоушен не даёт ему толком отдохнуть, Шон получал море преференций. Но, несмотря на всё это, очевидным фаворитом противостояния считался именно действующий чемпион, а не выскочка-претендент. Стерлинг уже трижды сумел отстоять свой пояс к тому моменту и стать рекордсменом по этому показателю в легчайшем весе. А предстоящий бой должен был стать последним для него перед попыткой зайти в следующую весовую категорию. Разговоры о поединки с Волкановски уже который месяц терзали американские СМИ.

Сам поединок начался с активного прессинга со стороны чемпиона. Алджо хорошо держал дистанцию, а его удары ногами по корпусу Шона давали свои плоды и позволяли контролировать ход встречи. В целом первый раунд можно охарактеризовать как разведку. Оба бойца скорее пытались помешать друг другу действовать в своей привычной манере, однако у Стерлинга это выходило гораздо лучше.

Но вот второй раунд по-настоящему потряс публику, вялотекущее противостояние заиграло красками. Размены шли один за другим. О’Мэлли явно смотрелся хуже, Алджо почувствовал уверенность в себе и совсем забыл о защите. Это и подвело чемпиона. Шон сумел поймать его на ошибке. Стерлинг рухнул на канвас, а там претендент без проблем сумел добить его.

Getty Images

Титул перешёл к Шону, и, скорее всего, мы в ближайшее время увидим реванш между бойцами. В принципе, UFC действительно выгодно чемпионство О’Мэлли. Он — эпатажный боец, который привлекает публику. Шон вообще больше создаёт впечатление шоумена, чем спортсмена. Он дружит со многими селебрити, в том числе с рэпером Снуп Доггом.

Победа О’Мэлли означает, что теперь Пётр Ян стал ещё дальше от заветного пояса. Россиянин и так находится не в лучшей форме, а возможность выйти на бой за титул он получит не раньше, чем через год, если учитывать вероятный реванш со Стерлингом.

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