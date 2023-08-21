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На зависть FISU. В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль университетского спорта

В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль университетского спорта. Соревнования c участием представителей 36 стран продлятся до конца лета.
На зависть FISU. В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль университетского спорта
21 августа 2023 11:50
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Предоставлено дирекцией МФУС

СТОЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКОГО СПОРТА

Екатеринбург, в этом году отмечающий свой трёхсотлетний юбилей, этим летом получает один подарок за другим. Но главный из них перевешивает остальные, в том числе и сенсационное лидерство футбольного «Урала» в чемпионате страны. Один из главных промышленных центров нашей страны, расположившийся на берегах реки Исети, был выбран столицей Международного фестиваля университетского спорта.

Масштабы соревнований по нынешним временам поражают. В Екатеринбург съехались представители 36 государств из самых разных уголков земного шара. Участникам в возрасте от 17 до 25 лет предстоит разыграть награды в 14 летних видах спорта.

Фото предоставлено дирекцией МФУС

Соискателей призовых мест ожидают шесть красавиц-арен, четыре из которых построены специально к этому празднику спорта. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей, а помощь гостям и участникам фестиваля готовы оказать около двух с половиной тысяч волонтёров.

Первые старты, как всегда и бывает на крупных мультиспортивных международных форумах, начались ещё до официального открытия. Сама же церемония была назначена на вечер 20 августа. Она обещала стать необычной сразу по ряду причин. И зрителей ожидало немало сюрпризов.

ПОД ФЛАГАМИ ВУЗОВ

Главный из них – необычный формат парада участников, который начался после небольшого музыкально-театрализованного выступления. Команды, как и на Олимпийских играх, выходили в алфавитном порядке стран-участниц с учётом языка принимающей стороны. Но поскольку спортсмены на фестивале официально представляют не государства, а свои университеты (около 280), они выходили на сцену с флагами своих вузов. Национальная же символика демонстрировалась на огромном мониторе, обращённом к зрителям.

Фото предоставлено дирекцией МФУС

Самой обширной, что и неудивительно, оказалась наша делегация – в неё вошли около 1200 атлетов (из 2300 спортсменов), представляющих почти все регионы нашей страны. А поскольку спортсмены из каждого вуза выходили отдельными группами, зрители долго и бурно приветствовали российских спортсменов.

ДУХ МОЛОДОСТИ И СПОРТА

После завершения парада перед гостями и участниками выступил помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин. Он зачитал обращение Владимира Путина к участникам и гостям соревнований. На сцену Экспоцентра был торжественно вынесен государственный флаг, и прозвучал гимн нашей страны. Также с приветственной речью к собравшимся обратился министр спорта РФ Олег Матыцин. А заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко официально объявил Международный фестиваль университетского спорта открытым.

Фото предоставлено дирекцией МФУС

В рамках развлекательной программы зрителям и спортсменам был представлен обаятельный соболёнок Кедри. В его выборе приняли участие более 70 тысяч человек. По мнению организаторов, Кедри наиболее полно соответствует духу участников соревнований – духу молодости и спорта. Красочный номер в исполнении Кедри задал тон заключительной – концертной – части церемонии, которая запомнится тем, кто побывал на ней, очень и очень надолго.

Фото предоставлено дирекцией МФУС

Спортивный праздник в Екатеринбурге продлится до 31 августа. И не стоит даже сомневаться, что разочарованным с этого уникального фестиваля не уедет никто.

ВСЕ МЕДАЛИ

Вид спорта

Количество комплектов медалей

Бадминтон

6

Баскетбол 3х3

2

Бокс

25

Волейбол

2

Дзюдо

16

Мини-футбол

2

Настольный теннис

7

Плавание

42

Прыжки в воду

9

Самбо

21

Спортивная борьба

30

Теннис

5

Тхэквондо

18

Художественная гимнастика

12

ВСЕ СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ

Россия, Азербайджан, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Кыргызстан, Мексика, Монголия, Нигерия, Пакистан, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Осетия

источник: «Советский спорт»
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