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«Без него на Олимпиаду бы не поехал». Знаменосец Сочи-2014 о священности флага России

Александр Зубков - об опыте знаменосца на домашних Играх.
«Без него на Олимпиаду бы не поехал». Знаменосец Сочи-2014 о священности флага России
22 августа 2023 13:30
автор: Элина Бурина
автор фото: Getty Images

Сегодня, 27 августа, по всей нашей стране отмечают праздник, посвященный одному из главных национальных символов России - государственному флагу. Кто, как не спортсмены, понимает всю значимость российского триколора. На каждом международном старте они выкладываются на все 110%, чтобы встать на пьедестал и увидеть, как флаг вздымается ввысь под звуки гимна.

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» знаменосец сочинской Олимпиады, бобслеист Александр Зубков, вспомнил свои эмоции в день открытия одних из лучших Игр в истории и рассказал о сакральном значении триколора для атлетов.

— Поделитесь, как вам предложили роль знаменосца?

— В олимпийском комитете есть направление, в котором собираются все руководители федераций и представляют кандидатуру. После этого проходит голосование и выбирается достойный спортсмен, который сможет нести знамя своей страны на Олимпийских играх.

— Как проходила ваша подготовка к открытию Олимпиады? Был ли какой-то мандраж, давила ли ответственность?

— Определённой подготовки к выносу знамени не было, всё делалось с листа. У нас был очень плотный график тренировок для подготовки именно к выступлению на самих Играх, было озвучено и понятно, как всё будет происходить при выносе флага, кто как идёт и на каком расстоянии. Я считаю, что достойно пронести знамя своей страны - большая гордость. Далеко не каждому спортсмену дают такой шанс.

Getty Images

— Ходит поверье, что нести флаг своей страны на открытии - к неудачному выступлению на соревнованиях, однако по вашим результатам на домашней Олимпиаде так точно не скажешь. Как вы думаете, вы стали исключением из правил, или же всё зависит от первоначальной подготовки и настроя спортсмена?

— Совершенно верно, самое главное - грамотная и плодотворная подготовка перед соревнованиями. Спортсмен готовится к Олимпиаде четыре года, за это время реально прийти в необходимую соревновательную форму и на самих Играх показать уровень своей готовности и своих способностей, чтобы с достоинством представить свою страну.

— Расскажите, что флаг родной страны на соревнованиях значит для спортсмена, а также лично для вас?

— Флаг страны - гордость, за которую ты выступаешь. Флаг священен. Это честь страны. Когда поднимается флаг и звучит гимн России на Олимпийских играх - очень круто, честно говоря, это нужно почувствовать, так как словами передать невозможно. Одно из лучших чувств, которые когда-либо удаётся пережить спортсмену в своей жизни. Настоящий бум эмоций.

РИА Новости

— В последние годы российские атлеты выступают без флага и гимна. Насколько больно вам смотреть на наших спортсменов под нейтральным флагом и с нейтральным статусом? Насколько это тяжёло выступать без опознавательных знаков?

— Выступление под нейтральным статусом, без флага и гимна - решение руководителей федераций и самих спортсменов. Атлеты сами несут ответственность, как они будут выступать на Олимпиаде и в каком статусе. Каждый делает свой выбор, согласен ли он выступать на таких условиях, или же нет.

— Если нас допустят до Олимпиады в Париже, то, вероятнее всего, российские спортсмены будут выступать под нейтральным статусом, без флага. Как вы думаете, стоит ли в таком случае ехать на Олимпиаду и соревноваться?

— Могу сказать только от себя. Если бы я был в такой ситуации, я бы принял решение, что не поехал бы на Игры. Что касается спортсменов, они сами чётко понимают, что был пройден большой путь из подготовки к соревнованиям. Если они хотят выступить на Олимпиаде, то ехать или нет, а также в каком статусе - их решение.

источник: «Советский спорт»
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