Российская гимнастка трагически погибла перед свадьбой. Жених отвлёкся всего на мгновение…

Олимпиада-1992 перевернула судьбу Оксаны Костиной. Турнир в Барселоне навсегда разочаровал молодую россиянку в профессиональном спорте: попасть на турнир одна из самых одарённых гимнасток планеты не смогла из-за политических интриг в родной стране. Однако на пути с Игр, где девушка присутствовала в качестве гостя, она познакомилась с другим членом сборной, который стал для неё любовью всей жизни.

К несчастью, красивый роман двух спортсменов продлился совсем недолго. Спустя полгода после знакомства с молодым человеком Костина уже готовилась к свадьбе, однако жизнь её неожиданно оборвалась из-за жуткой аварии.

За рулём автомобиля в тот день находился жених гимнастки.

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Жертва большой политики

Игры в Барселоне должны были стать кульминацией в карьере блистательной гимнастки. Девушка покоряла одну вершину за другой и подходила к Олимпиаде в статусе однозначного фаворита. В активе спортсменки к тому моменту уже были золотые медали чемпионатов Европы и мира, так что для полноты коллекции ей не хватало всего одного приза.

Казалось, что в Испании девушку остановить не сможет ничто, однако карты Оксане смешала… большая политика. В конце 1991 года неожиданно распался СССР, и в стране начались стремительные перемены. Новообразованные государства не успевали должным образом подготовиться к Олимпиаде-1992, так что на турнир в последний раз в истории отправилась объединённая команда - сборная СНГ.

Между странами, только что обретшими независимость, развернулась острая борьба: чиновники делали всё возможное, чтобы путёвку на Олимпиаду получили именно их соотечественники. Жертвой этого соперничества оказалась как раз Костина. Изначально вместе с Оксаной ехать на турнир должна была Александра Тимошенко, однако в последний момент Украина добилась замены, продвинув вместо россиянки ещё одну свою представительницу - уроженку Запорожья Оксану Скалдину, также чемпионку мира и Европы.

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После того как решение было принято, российскую гимнастку буквально выгнали с олимпийской базы. Тренер спортсменки до последнего пытался добиться справедливости и даже обращался за помощью к президенту, но тщетно. Лишь благодаря личному вмешательству главы МОК Антонио Самаранча девушка получила возможность посетить Игры хотя бы в качестве гостьи. В самолёт Оксану пришлось буквально заталкивать: гимнастка наотрез отказывалась лететь без тренера, которую в Барселону почему-то не пустили.

«Машину словно втянуло в пылесос»

Взамен злосчастная Олимпиада подарила девушке любовь. На пути домой Костина познакомилась с пятиборцем Эдуардом Зеновкой. Именно он впоследствии убедил 20-летнюю гимнастку, разочаровавшуюся в спорте, не заканчивать карьеру на минорной ноте. Только ради того, чтобы уйти красиво, Оксана согласилась поехать на чемпионат мира того же года. Её выступление в Брюсселе стало красноречивым доказательством ошибки спортивных чиновников. В Бельгии россиянка стала абсолютной чемпионкой мира, взяв золото во всех пяти дисциплинах - этот рекорд держался более полутора десятков лет.

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Отношения Зеновки и Костиной тем временем давно уже превратились из дружеских в романтические. Пара уже запланировала свадьбу, а Оксана мечтала о семье и детях. Но сбыться её планам, к несчастью, оказалось не суждено.

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Роковой для гимнастки стало 11 февраля 1993 года. В этот день, встретив своего молодого человека из аэропорта, Костина отправилась вместе с ним по делам в Домодедово. Изначально за рулём машины находился приятель Эдуарда, но позже тот вышел на своей остановке, уступив место водителя Зеновке. Спортсмен согласился повести, хотя сильно устал после многочасового перелёта из Австралии. Именно это стало причиной аварии, которая и унесла жизнь 20-летней спортсменки.

- Ехали не быстро, километров 60-70 в час, и асфальт вроде бы не был скользким, поэтому до сих пор не могу понять, как вылетел на встречную полосу. Видимо, я попросту отвлёкся, ведь мы долго не виделись. Машину словно втянуло в пылесос, - рассказывал Зеновка.

Личный архив Оксаны Костиной

Столкновение было жутким: «Москвич» лоб в лоб врезался в грузовик, ехавший на полной скорости. Талантливая гимнастка скончалась на месте, а её возлюблённому чудом удалось выжить - правда, потеряв почку. Страшным шоком произошедшее стало и для матери, которая не могла поверить в смерть родной дочери: за день до этого счастливая Оксана разговаривала с ней по телефону. В гроб спортсменку положили в подвенечном платье и фате - дождаться свадьбы девушка так и не успела.