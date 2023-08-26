ЦСКА не смог обыграть худшую команду РПЛ. Не помог даже долгожданный новичок

После недельного перерыва чемпионат России вернулся на наши экраны противостоянием «Оренбурга» и московского ЦСКА. Вроде бы не столь примечательная вывеска на первый взгляд, но всё далеко не так просто, как может показаться нейтральному болельщику.

На этой неделе оренбуржцы лишились своего наставника. Иржи Ярошик пришёл в команду на смену своему соотечественнику, Марцелу Личке, который отправился на повышение в «Динамо». Однако на сей раз руководство команды прогадало со ставкой на чеха. Новый тренер всего за пару месяцев растерял всё наследие своего предшественника. Команда демонстрировала просто удручающую игру в атаке, а результаты стали из рук вон плохи — последнее место в турнирной таблице после пяти туров, а также крайне хлёсткое поражение в групповом этапе кубка от всё того же ЦСКА со счётом 6:0.

Источник фото: ФК «Оренбург»

После ухода Ярошика его место занял испанец Давид Деоргасия, ранее работавший во главе академии «Оренбурга». Также у Деоргасии есть опыт работы в различных испанских командах, однако всё это были лишь клубные академии. Матч с красно-синими должен был стать серьёзной проверкой для дебютанта.

Армейцы, в свою очередь, наконец-то дождались усиления. ЦСКА объявил, что процедура выкупа контракта чилийца Виктора Давилы у мексиканского «Леона» завершилась. Слухи о переезде форварда гуляли почти месяц, так что все с облегчением выдохнули после того, как его официально объявили. Однако тренерский штаб Федотова не рискнул ставить игрока в основу, оставив его в запасе.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Первый тайм матча показал довольно любопытную картину. Складывалось ощущение, что армейцы были просто не готовы к матчу. Команда была не похожа на себя, Роша, Мойзес, Обляков просто слились с газоном. В середине поля у ЦСКА мяч вообще не держался. За весь тайм можно выделить лишь почти стопроцентный выход один на один Чалова, но Фёдор сыграл бесхитростно, и голкипер «Оренбурга» сумел отразить мяч. Хозяева, в свою очередь, были хорошо настроены и грамотно соблюдали защитные построения. Моментов особо не создавали, но держались просто молодцом. Перед вторым таймом казалось, что именно оренбуржцы ближе к тому, чтобы открыть счёт, чем их соперники.

Однако после перерыва армейцы, видимо, получили нагоняй от Федотова и наконец-то ожили. Красно-синяя дружина понеслась на всех парах к воротам соперника и уже на 49-й минуте организовала голевую комбинацию. Антон Заболотный получил мяч на левой границе штрафной и решил навесить на противоположный край, где Мойзес в героическом прыжке замкнул кросс прямо в ворота.

ПФК ЦСКА

Но на этом армейцы не успокоились, появившийся на 63-й минуте Давила был настроен помочь своей команде увеличить преимущество. Казалось бы, что «Оренбург» должен пасть духом, но не тут-то было. Всего через пару атак хозяева организовали навал на ворота армейцев. Лукас Вера получил мяч после навеса в штрафную и в одно касание мастерски замкнул его с нерабочей правой ноги.

Концовка встречи проходила под диктовку красно-синих, армейцы почти всё время были на половине поля соперника, но не могли реализовать свои моменты, коих возникало немало. Заболотный и Давила то ли ещё не привыкли играть в паре, то ли вовсе не совместимы друг с другом. Взаимопонимание между ними отсутствовало от слова совсем. Несмотря на море шансов, ни один из них так и не вышло реализовать.

Несмотря на небольшое прозрение ЦСКА во втором тайме, можно констатировать, что армейцы откровенно потеряли очки в матче с «Оренбургом». Лидеры команды не показали и близко того уровня, что демонстрировали в стартовых пяти турах. А вот хозяев и их тренера Деоргасию можно поздравить. Команда сыграла просто, ничего не выдумывая — и это сработало. Ничья с красно-синими — отличное начало для испанца в клубе, возможно, именно с этого момента команда начнёт своё возрождение.