ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

US Open-2023. Медведев поборется за титул, а девушки способны удивить

Российские теннисисты забыли о неудачах в Цинциннати и готовы побеждать в Нью-Йорке.
US Open-2023. Медведев поборется за титул, а девушки способны удивить
27 августа 2023 16:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

В понедельник, 28 августа, стартует заключительный в году теннисный турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. Три раунда квалификации завершены — и теперь впереди самое главное — борьба за главные трофеи.

Но кто бы ни стал победителем у мужчин, одно можно сказать почти со стопроцентной уверенностью. На вершине мирового рейтинга с огромной вероятностью вновь воцарится Новак Джокович. Его конкуренту, Карлосу Алькарасу, предстоит защищать очки за победу в прошлом году, так что потерять многое он может, а вот что-то приобрести в борьбе за первую строчку — нет.

Поэтому Джоковичу для того, чтобы вновь официально стать лучшим на планете, достаточно выиграть на US Open всего один матч. Первым соперником серба станет француз Александр Мюллер, который вряд ли станет для Новака серьёзным препятствием на пути к промежуточной, но от этого не менее желанной цели.

Источник фото: Getty Images

Что касается наших теннисистов, то поводов даже для осторожного оптимизма не так уж и много. В первую очередь это касается странных и неприятных метаморфоз, произошедших с игрой Андрея Рублёва после триумфа в Бостаде. Победа в Швеции случилась уже больше месяца назад — и с тех пор Рублёв смог выиграть всего один матч.

Поверить в то, что Андрей внезапно разучился играть в теннис или решил подходить к одному из главных турниров года через шоковую терапию, практически невозможно. О возможно полученных им повреждениях также ничего неизвестно, поэтому с большой вероятностью проблемы кроются в области психологии. Да ещё и жребий буквально поиздевался над Рублёвым, дав ему в соперники обидчика по второму кругу турнира в Цинциннати — финна Эмиля Руусувуори. С другой стороны, реванш за досадное поражение может стать мощным импульсом к своеобразному ренессансу игры Андрея.

Источник фото: Getty Images

Что касается первой ракетки России, Даниила Медведева, то тут как всегда вопросов больше, чем ответов. Тем, кто наблюдает за его игрой относительно давно, хорошо известно, что поймавший кураж Даниил может обыграть кого угодно, но когда что-то начинает идти не так, Медведев напоминает бледную тень самого себя. С другой стороны, сетка на старте турнира у лучшего на данный момент российского теннисиста не самая сложная, так что время разогнаться и найти свой лучший теннис у него есть. В первом круге его ожидает встреча с венгром Аттилой Балажем.

От остальных наших представителей в мужской одиночной сетке сложно ждать чудес. Карен Хачанов только возвращается на корт после травмы и длительного отсутствия, а уж появление на второй неделе Аслана Карацева, Александра Шевченко, Павла Котова или Романа Сафиуллина, если таковое случится, и вовсе можно будет причислить к мини-сенсациям.

В женской сетке ситуация традиционно ещё более запутанная, чем у мужчин. Ещё совсем недавно казавшаяся несокрушимой машиной Ига Свёнтек с блеском провела домашний турнир в Варшаве, но вот на североамериканском харде добраться до вершин ей не удалось. И в Монреале, и в Цинциннати она останавливалась на полуфинальной стадии, причём оба раза её обидчицами стали представительницы США — Кори Гауфф и Джессика Пегула соответственно.

Для теннисисток из нашей страны турнир пройдёт в первую очередь под знаком спора за звание первой ракетки России Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной. Людмила блестяще провела турнир в Монреале и осталась без титула во многом по вине организаторов. В свою очередь, Касаткина лучше выступила в Цинциннати и вновь подвинула соотечественницу в рейтинге.

Источник фото: Getty Images

Привлекает внимание и дебют в основной сетке женского турнира Мирры Андреевой. Наша шестнадцатилетняя звёздочка постепенно осваивается на взрослом уровне и хотя конкурировать с грандами мирового тенниса ей пока рано, что наглядно показал турнир в Кливленде, пройти несколько раундов в Нью-Йорке Мирра вполне в состоянии. И остаётся только сожалеть, что в основной турнир не пробилась её сестра Эрика, проигравшая в последнем раунде квалификации.

А вот кому действительно стоит сожалеть об итогах турнира в Кливленде,так это Екатерине Александровой. Она остановилась в шаге от пятого титула в своей карьере. И если сам по себе выход в финал можно признать неплохим достижением, то поражение в решающем матче от лаки-лузера — испанки Сарры Соррибес-Тормо — надолго запомнится и российским любителям тенниса, и самой Екатерине.

Стоит пристально понаблюдать и за двумя российскими теннисистками, пробившимися через квалификацию. Татьяна Прозорова в этом году дебютировала в профессиональном туре и пока баланс побед и поражений у неё отрицательный. Поэтому её попадание в основную сетку стало приятным сюрпризом. А матч с самой Каролиной Возняцки станет для Татьяны отличным стимулом.

Источник фото: Getty Images

В свою очередь Вера Звонарёва, которую многие поторопились отправить на заслуженный отдых, совершила настоящий прорыв. Проигрывая матч за матчем по ходу сезона, квалификацию US Open она прошла на одном дыхании, не отдав соперницам ни одного сета. В основной сетке Вере будет нелегко в матчах с более молодыми соперницами, но сам факт выхода Звонарёвой в основную сетку заслуживает восхищения. Также нашу страну на турнире представят Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Маргарита Бетова.

Источник фото: Getty Images

Впереди у российских любителей тенниса две недели великолепных игр и бессонных ночей. Остаётся надеяться, что большое приключение в Нью-Йорке, как и два года назад, закончится грандиозным праздником на нашей улице.

Уроки волшебства. Очередной гол Месси забил после восхитительной комбинации. Видео
Уроки волшебства. Очередной гол Месси забил после восхитительной комбинации. Видео
Маленький волшебник строит в Майами свою «Барсу».
27.08.2023 10:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Россиянин установил уникальный рекорд на «Жигулях». Его не остановило даже обморожение
Россиянин установил уникальный рекорд на «Жигулях». Его не остановило даже обморожение
Гонщик превзошёл достижение эксперта BMW.
27.08.2023 09:00
Авто/Мото
автор: Сергей Чиков
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!
Сборная США не признала сенсационное поражение до сих пор.
27.08.2023 00:00
Баскетбол
автор: Сергей Колесников
Русская теннисистка «подарила» трофей испанке. Соперница оказалась на турнире случайно
Русская теннисистка «подарила» трофей испанке. Соперница оказалась на турнире случайно
Екатерина Александрова досадно проиграла в Кливленде.
26.08.2023 23:23
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Вторая молодость Звонарёвой. Легенда российского тенниса пробилась на US Open
Вторая молодость Звонарёвой. Легенда российского тенниса пробилась на US Open
За три круга квалификации Вера не отдала соперницам ни одной партии.
26.08.2023 22:59
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Есть три золота чемпионата мира! Юные велосипедисты из России творят сенсацию
Есть три золота чемпионата мира! Юные велосипедисты из России творят сенсацию
Всего в активе наших ребят пять медалей разного достоинства.
26.08.2023 22:43
Велоспорт
автор: Владимир Лазарев
Перепутали «Ахмат» с «Реалом». «Спартак» тянул время и боялся рисковать в игре с аутсайдером
Перепутали «Ахмат» с «Реалом». «Спартак» тянул время и боялся рисковать в игре с аутсайдером
В матче 6-го тура РПЛ красно-белые сыграли нулевую ничью с командой из Грозного.
26.08.2023 21:44
Футбол
автор: Никита Плохих
Мастер-класс от чемпиона. «Зенит» не заметил «Урал» на поле
Мастер-класс от чемпиона. «Зенит» не заметил «Урал» на поле
В матче 6-го тура Российской премьер-лиги петербуржцы разгромили недавнего лидера.
26.08.2023 17:02
Футбол
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.