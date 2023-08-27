US Open-2023. Медведев поборется за титул, а девушки способны удивить

В понедельник, 28 августа, стартует заключительный в году теннисный турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. Три раунда квалификации завершены — и теперь впереди самое главное — борьба за главные трофеи.

Но кто бы ни стал победителем у мужчин, одно можно сказать почти со стопроцентной уверенностью. На вершине мирового рейтинга с огромной вероятностью вновь воцарится Новак Джокович. Его конкуренту, Карлосу Алькарасу, предстоит защищать очки за победу в прошлом году, так что потерять многое он может, а вот что-то приобрести в борьбе за первую строчку — нет.

Поэтому Джоковичу для того, чтобы вновь официально стать лучшим на планете, достаточно выиграть на US Open всего один матч. Первым соперником серба станет француз Александр Мюллер, который вряд ли станет для Новака серьёзным препятствием на пути к промежуточной, но от этого не менее желанной цели.

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Что касается наших теннисистов, то поводов даже для осторожного оптимизма не так уж и много. В первую очередь это касается странных и неприятных метаморфоз, произошедших с игрой Андрея Рублёва после триумфа в Бостаде. Победа в Швеции случилась уже больше месяца назад — и с тех пор Рублёв смог выиграть всего один матч.

Поверить в то, что Андрей внезапно разучился играть в теннис или решил подходить к одному из главных турниров года через шоковую терапию, практически невозможно. О возможно полученных им повреждениях также ничего неизвестно, поэтому с большой вероятностью проблемы кроются в области психологии. Да ещё и жребий буквально поиздевался над Рублёвым, дав ему в соперники обидчика по второму кругу турнира в Цинциннати — финна Эмиля Руусувуори. С другой стороны, реванш за досадное поражение может стать мощным импульсом к своеобразному ренессансу игры Андрея.

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Что касается первой ракетки России, Даниила Медведева, то тут как всегда вопросов больше, чем ответов. Тем, кто наблюдает за его игрой относительно давно, хорошо известно, что поймавший кураж Даниил может обыграть кого угодно, но когда что-то начинает идти не так, Медведев напоминает бледную тень самого себя. С другой стороны, сетка на старте турнира у лучшего на данный момент российского теннисиста не самая сложная, так что время разогнаться и найти свой лучший теннис у него есть. В первом круге его ожидает встреча с венгром Аттилой Балажем.

От остальных наших представителей в мужской одиночной сетке сложно ждать чудес. Карен Хачанов только возвращается на корт после травмы и длительного отсутствия, а уж появление на второй неделе Аслана Карацева, Александра Шевченко, Павла Котова или Романа Сафиуллина, если таковое случится, и вовсе можно будет причислить к мини-сенсациям.

В женской сетке ситуация традиционно ещё более запутанная, чем у мужчин. Ещё совсем недавно казавшаяся несокрушимой машиной Ига Свёнтек с блеском провела домашний турнир в Варшаве, но вот на североамериканском харде добраться до вершин ей не удалось. И в Монреале, и в Цинциннати она останавливалась на полуфинальной стадии, причём оба раза её обидчицами стали представительницы США — Кори Гауфф и Джессика Пегула соответственно.

Для теннисисток из нашей страны турнир пройдёт в первую очередь под знаком спора за звание первой ракетки России Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной. Людмила блестяще провела турнир в Монреале и осталась без титула во многом по вине организаторов. В свою очередь, Касаткина лучше выступила в Цинциннати и вновь подвинула соотечественницу в рейтинге.

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Привлекает внимание и дебют в основной сетке женского турнира Мирры Андреевой. Наша шестнадцатилетняя звёздочка постепенно осваивается на взрослом уровне и хотя конкурировать с грандами мирового тенниса ей пока рано, что наглядно показал турнир в Кливленде, пройти несколько раундов в Нью-Йорке Мирра вполне в состоянии. И остаётся только сожалеть, что в основной турнир не пробилась её сестра Эрика, проигравшая в последнем раунде квалификации.

А вот кому действительно стоит сожалеть об итогах турнира в Кливленде,так это Екатерине Александровой. Она остановилась в шаге от пятого титула в своей карьере. И если сам по себе выход в финал можно признать неплохим достижением, то поражение в решающем матче от лаки-лузера — испанки Сарры Соррибес-Тормо — надолго запомнится и российским любителям тенниса, и самой Екатерине.

Стоит пристально понаблюдать и за двумя российскими теннисистками, пробившимися через квалификацию. Татьяна Прозорова в этом году дебютировала в профессиональном туре и пока баланс побед и поражений у неё отрицательный. Поэтому её попадание в основную сетку стало приятным сюрпризом. А матч с самой Каролиной Возняцки станет для Татьяны отличным стимулом.

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В свою очередь Вера Звонарёва, которую многие поторопились отправить на заслуженный отдых, совершила настоящий прорыв. Проигрывая матч за матчем по ходу сезона, квалификацию US Open она прошла на одном дыхании, не отдав соперницам ни одного сета. В основной сетке Вере будет нелегко в матчах с более молодыми соперницами, но сам факт выхода Звонарёвой в основную сетку заслуживает восхищения. Также нашу страну на турнире представят Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Маргарита Бетова.

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Впереди у российских любителей тенниса две недели великолепных игр и бессонных ночей. Остаётся надеяться, что большое приключение в Нью-Йорке, как и два года назад, закончится грандиозным праздником на нашей улице.