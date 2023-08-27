Фантастическое достижение Ферстаппена. В Формуле-1 - новый Шумахер

По популярности Ферстаппен сейчас схож с Михаэлем Шумахером в Германии в зените его славы. Немец доминировал, завоёвывая титул за титулом, сейчас такой же путь повторяет Супермакс. Он хоть и родился в Бельгии, но считает себя голландцем и выступает под флагом Нидерландов.

Гран-при Нидерландов вернулся в календарь в 2021 году после 36-летнего перерыва. Прошло две гонки, в обеих и поул, и победу завоёвывал один человек – Макс Ферстаппен. Король в оранжевой стране только один.

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Семейный поул

Так случилось и в этот раз. Третий год подряд с первого стартового места в гонку ушёл Ферстаппен. Накануне, невзирая на капризную погоду, он оказался быстрее всех в квалификации. Это другим пилотам пришлось играть в лотерею с состоянием трассы и выбором шин. Например, не повезло Хэмилтону – 13-е место в квалификации. Но Макс словно в другой лиге. И, несмотря на ошибку в первом повороте, в финале он оказался быстрее обладателя второго места на 0,537 секунды.

Среди комментаторов даже пошутили, что поул в Нидерландах – дело семейное. Дело в том, что в 2021-2023 году поул завоёвывал Макс, в 1983-м и 1985-м – Нельсон Пике, отец девушки Макса Ферстаппена – Келли.

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Дамоклов дождь

19 из 20 пилотов выбрали на старте самый мягкий состав шин. Исключением стал Хэмилтон, который стартовал на Medium. Выбор шин обусловлен прогнозом погоды. Все ждали дождя, который обещали то через пять, то через 20 минут после старта.

Ферстаппен начал отрываться от преследователей сразу после старта. Но трасса начала намокать. Возникла дилемма с выбором шин: промежуточные или слики. Если дождь продлится, то переобувшиеся получат преимущество, если он будет кратковременным, то провалятся. Правы оказались первые. И Перес, заехавший на первом круге, вскоре вышел в лидеры гонки, обгоняя как стоячих, тех, кто остался на сликах.

Ферстаппен побывал в боксах кругом позже, вскоре вышел на второе место и устремился в погоню за напарником. Хотя они были на равных машинах и на одинаковых шинах, двукратный чемпион отыгрывал секунду за секундой.

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Леклерово терпение

Не прошло и 12 из 72 кругов, как дождик прошёл, трасса высохла. Теперь промежуточные шины стали работать хуже. Пилоты отправились переобуваться обратно. Теперь первым в боксы поехал Ферстаппен. А кругом позже вернулся лидером.

И словно в насмешку над стратегами и синоптиками, дождь зарядил вновь. Правда, недолго. В боксы ехать не понадобилось. Но синоптики предупредили – через 35 минут может ливануть. Дождь пришёл, но за 10 кругов до финиша. Правда, об этом позже.

На 15-м круге на трассе появился автомобиль безопасности. Логан Сарджент из «Уильямса» улетел в отбойники. Накануне оба пилота этой команды, считавшейся в начале сезона аутсайдером, прошли в финал квалификации, но в гонке добыть очки двумя машинами не получилось.

Рестарт выиграл вновь Ферстаппен и вскоре создал себе комфортное преимущество над Пересом. Мексиканец вскоре это же сделал по отношению к Алонсо. За пределами первой десятки пытались прорваться вперёд гонщики «Макларена» и «Мерседеса».

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Помимо них, отыграть позиции пытался Леклер. «Феррари» вновь оказались «в ударе». Когда монегаск заехал в боксы на первом круге, то механики просто не успели вынести промежуточные шины. Пришлось ждать, теряя секунды. На втором пит-стопе ему сменили и поврежденное на первом круге переднее крыло, что ещё больше затянуло остановку. В итоге на 43-м круге – сход. Кошмар монегаска продолжается, остаётся лишь позавидовать терпению.

В числе великих

За 10 кругов вновь пошёл сильный дождь. Сначала пилоты использовали промежуточные, а затем и дождевые шины. Но поездить на них долго не пришлось. На 65-м кругу Чжоу разбил машину, чтобы её эвакуировать, пришлось вывесить красные флаги. К этому времени механики «Ред Булл» сначала провалили пит-стоп Переса, не успев вынести нужные шины. Затем сам мексиканец вылетел в зону безопасности, пропустив Алонсо. А когда поехал за дождевыми шинами, то попал на красный флаг. А на выезде превысил скорость на пит-лейне и получил штраф – 5 секунд, потеряв и подиум.

Ферстаппен предсказуемо довёл дело до победы, повторив рекорд Феттеля – 9 побед подряд. Вторым финишировал Фернандо Алонсо на «Астон Мартин», третьим – Пьер Гасли на «Альпин».

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Очки также завоевали Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен»), Алекс Албон («Уильямс»), Оскар Пиастри («Макларен») и Эстебан Окон («Альпин»).

Интриги в чемпионате нет, а болельщиков больше волнует вопрос – какие ещё рекорды побьёт Ферстаппен. Например, по количеству поулов за сезон. Феттель в 2011 году на «Ред Булл» завоевал 15 поулов в сезоне. У Ферстаппена сейчас 7. До конца сезона остаётся девять гонок, так что рекорд вполне возможен.

В 2004 году Михаэль Шумахер установил за сезон 10 быстрейших кругов в гонках. В этом сезоне у Макса – шесть быстрейших кругов.

Ну и главное достижение. Если Макс выиграет третий чемпионский титул, то станет 11-м пилотом за всю историю Формулы-1, кому удавалось сделать это. И в «храме скорости», как называют самый быстрый автодром Формулы-1 – в итальянской Монце, Ферстаппен может не только выиграть 10-ю гонку подряд и побить рекорд Феттеля, но и сделать ещё один шаг к третьему чемпионскому титулу. Да, до достижений Шумахера и Хэмилтона ещё далеко, но то, что Ферстаппен уже в числе великих – сомнений нет.