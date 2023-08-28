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Русский пловец утонул в бассейне прямо во время турнира. Врачи запрещали ему участвовать

17-летнего спортсмена не успели спасти из-за проблем с оборудованием.
Русский пловец утонул в бассейне прямо во время турнира. Врачи запрещали ему участвовать
28 августа 2023 14:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Всероссийская федерация плавания

В 2018 году внутренний российский турнир по плаванию, проходивший в Обнинске, неожиданно прогремел на всю страну - к несчастью, совсем не по спортивным причинам. Чемпионат, в котором принимали участие многие перспективные пловцы, закончился трагедией. 17-летний спортсмен Михаил Муходинов… утонул прямо во время соревнований.

У врачей не оказалось оборудования, чтобы спасти парня.

На соревнованиях в родном Обнинске спортсмен показал хороший результат. Он преодолел дистанцию в 50 метров брассом за 28,20 секунды, что позволило ему занять второе место в общем зачете. В юношеской категории же эти цифры принесли Михаилу золото. После финиша Муходинов решил добраться до бортика вплавь, но внезапно начал тонуть.

На помощь юноше бросился пловец Николай Скворцов: ему удалось вытащить из воды Михаила, на тот момент уже потерявшего сознание. Первая помощь, которую оказывали тренеры и медики, никак не улучшила его состояние. Прибывшие на место врачи попытались спасти спортсмена, однако у них не оказалось необходимого оборудования: дефибриллятор привезли уже слишком поздно.

- Я не знаю, что именно там происходило, поскольку я должен был выходить на дистанцию. Но я думал, что с Мишей всё будет нормально, раз он попал в руки врачей, тем более что иногда на соревнованиях случается нечто подобное — становится плохо, теряют сознание, — цитирует Скворцова «Чемпионат».

Всероссийская федерация плавания

Инцидент привлёк внимание правоохранительных органов. По факту случившегося в отношении руководства дворца спорта «Олимп» было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

По основной версии, к гибели спортсмена привели сердечный приступ и бронхоспазм, о чём рассказал уволенный из дворца спорта тренер Михаил Бачин, который, со слов источников, «мог предотвратить трагедию». Позже он обратился с письмом, где обвинил руководство в случившемся. Однако имела место и халатность организаторов. На соревнованиях не присутствовала карета скорой помощи со всем необходимым оборудованием. Ко всему прочему, по данным источников, пловец провалил предшествующую медкомиссию в Москве, а незадолго до соревнований жаловался на недомогание.

После случившегося портрет Муходинова вывесили на доске почёта дворца спорта «Олимп». С тех пор каждую весну в Обнинске проводятся соревнования, посвящённые памяти спортсмена. Михаил считался одним из самых перспективных брассистов России: годом ранее ему поступило предложение тренироваться в «Efimova Team» одной из сильнейших школ плавания в стране.

За гибель спортсмена в конечном счёте ответственности никто так и не понёс: ни организаторы соревнований, ни представители медкомиссии. С потерей Михаила его родным пришлось просто смириться…

источник: «Советский спорт»
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