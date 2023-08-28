Новые реалии сборной России. Как гимнастки обходятся без международных стартов

Художественная гимнастика поистине является «принцессой спорта», здесь тренируются только девушки, которые собрали в себе: красоту, грацию, пластику. При этом это и безумно сложный вид спорта, маленькие девочки начинают усердно работать с трёх лет! Конечно, начало это только общая физическая подготовка с элементами гимнастики, но уже через год маленькие гимнастки могут уверенно начинать выступать с программами. С одной стороны здорово, что в раннем возрасте можно получить разряды, а уже в четырнадцать лет быть мастером спорта, но с другой стороны — это и минус.

Гимнастки очень рано заканчивают карьеру, у каждого свои причины, но большинство страдают от травм. Очень удивлюсь, если встречу профессиональную спортсменку, которая выступает в сеньорах, и она будет абсолютно здорова. К сожалению, такого практически нет. Огромная нагрузка на голеностопы, колени, спину, всё ради того, чтобы болельщики увидели идеальную картинку. Порой заканчивают карьеру, так как получили звание, оно становится, как финальный аккорд в этом деле. А дальше есть множество вариантов развития событий, например, можно продолжить гимнастический путь, в роли тренера, как это сделала двукратная чемпионка Юношеских олимпийских игр — Дарья Трубникова.

Источник фото: РИА Новости

В мире художественной гимнастики уже закончился период отпусков и для Дарьи это был первый отдых, когда после него не нужно втягиваться и входить в форму. Три недели отпуска ощущаются, как что-то невероятное и новый опыт. Тем не менее, у Дарьи было очень загруженное лето, сейчас хочется получить права и попробовать себя в актёрском направлении.

«Тренером хотела быть с детства, как только узнала о профессии, сейчас я тренирую деток, даю различные мастер-классы, провожу сборы. Мне это очень нравится, нравится смотреть на то, как растут подопечные изо дня в день, из месяца в месяц. Обожаю их эмоции», — сказала Дарья.

«В своей карьере ещё хотелось бы выступить на взрослом чемпионате мира, на чемпионате Европы, но то, что мы имеем сейчас никак, не позволит этого сделать. Об уходе своём совсем не жалею и думаю, что не буду жалеть, так как принимала решение с холодной головой. Возможно, себя не до конца реализовала, как спортсменка, но буду пробовать себя в тренерской деятельности. Поддержка есть со стороны моих близких, Зариповой Амины Василовны, так было, есть и будет. По поводу же большого спорта мне нечего сказать, да и у меня нет возможности следить за ним, знаю только поверхностную историю, я полностью погрузилась в детско-юношеский спорт. Конечно, сейчас также представлено множество интересных соревнований, их становится всё больше, больше альтернативы. Думаю, что мотивацию искать всё равно достаточно сложно.

Источник фото: РИА Новости

Про Олимпиаду сложно, что-либо сказать, ведь в один момент снова может всё поменяться. Свои игры я помню, как наяву, каждый момент, каждую эмоцию помню. Это непередаваемые ощущения и эмоции, об этом можно рассказывать бесконечно», — рассказала Дарья Трубникова.

Но, а те, кто продолжают свой профессиональный путь спортсмена, грезят об Олимпиаде, международных стартах и продолжают верить в свою детскую мечту. Анна Батасова — не исключение. Анна является чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы. В отсутствии таких крупных соревнований наши гимнастки также, как и всегда тренируются практически 24 на 7. Тренировки сборной России длятся 8 часов в день, с перерывом на обед в два часа. Отпуск предусмотрен только на новый год и две недели летом.

Свой отпуск Аня провела в Египте с подругой по команде. Неделя солнца, фруктов и невероятных впечатлений. Далее времяпровождение в кругу семьи и близких, после этого гимнастки возвращаются в привычный режим.

Сейчас команда, в которой состоит Анна, готовится к Международному фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге. Все свои силы девушки направляют именно на этот старт. Стараются не думать о конкуренции, а просто делать своё дело, тренеры команды — Татьяна Андреевна Пронина и Ксения Дудкина ждут от своих подопечных лучших результатов и верят в девушек.

«Нам главное хорошо выступить на старте в Екатеринбурге, сейчас это самые важные соревнования в году, и конечно не подвести тренеров, которые вкладывают в нас всю свою душу», — сказала Анна Батасова.

Источник фото: соцсети Батасовой

«Про Олимпийские игры, к сожалению, ничего неизвестно, скорее всего для России их и не будет. Конечно, говорили о том, что пустят некоторых спортсменов, но всё ещё непонятно. Очень скучаем по международным стартам самого высокого уровня, обожали банкеты, которые проводились после всех выступлений, там совершенно другая атмосфера. В Минске недавно были международные соревнования, это здорово, но таких ощущений, как раньше -нет», — рассказала спортсменка.

Несмотря на то, что Россию отстранили от всех международных стартов, гимнастика живёт и развивается. Тренеры готовят новое молодое поколение, популярность этого вида спорта всё продолжает расти, родители приводят своих дочерей в секции художественной гимнастики и верят, что именно их маленькая спортсменка станет олимпийской чемпионкой! А мы надеемся, что Россия ещё не один раз докажет, что она самая сильная в мире в этом виде спорта!