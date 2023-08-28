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Третья ракетка России сенсационно проиграла несеянной американке. Хард – проблема для Вероники

В первом круге US Open Кудерметова в двух сетах уступила Пера.
Третья ракетка России сенсационно проиграла несеянной американке. Хард – проблема для Вероники
28 августа 2023 22:36
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Жребий на турнире US Open для 16-й ракетки мира Веронике Кудерметовой оказался не самым счастливым. В первом же круге одной из лучших россиянок в женском туре выпало играть с хозяйкой кортов 76-й ракеткой мира Бернандой Пера. Именно в этом случае не стоило заглядывать на расстановку в рейтинге WTA, потому что на глазах своих болельщиков Пера просто обязана была выдавать матч жизни. Тем более, что соперницы сыграли до нынешнего американского турнира пять игр, и, лишь, минимальное преимущество было у россиянки 3-2.

Начало первого сета выдалось ударным для Вероники, она сразу сделала брейк и повела 0:2, но потом американке удалось выровнять ситуацию на корте, сделать брейк и уравнять шансы. Да и вообще, в какой-то момент предстательница США почувствовала уверенность в себе. Такого для больших свершений могло вполне хватить.

Getty Images

У Кудерметовой предательски куда-то ушла первая подача, в результате чего только за первый сет она допустила 4 двойных ошибки. Для одного сета, да ещё и первом круге турнира Большого Шлема – чрезвычайно много. В итоге, первый сет для россиянки закончился неудачно. При счёте 6:5, Вероника ещё раз уступила на своей подаче, а с ней и сет 7:5.

Хард – не самое любимое покрытие третьей ракетки России. Поэтому требовать от Вероники больших успехов не стоило, но имея статус фаворита из двадцатки сильнейших, первый круг проходить наша девушка была просто обязана. Хотя, в целом, в сезоне 2023 года Кудерметова неудачно стартовала на всех турнирах Большого Шлема – два поражения во втором круге и одно в первом.

Вторая партия вновь началась напряжённо. Нервная борьба шла в каждом гейме. В паузах, когда камера вылавливала россиянку, её лицо не выражало спокойствия и уверенности. Какое-то стойкое ощущение напряжения и неуверенности.

Getty Images

Однако в пятом гейме Кудерметовой удалось сделать брейк, что само по себе, вселяло оптимизм относительно исхода второго сета. Но тут же Пера отыгралась уже на подаче 16-й ракетки мира. Женский одиночный теннис часто напоминает качели. Мучения россиянки закончились быстро. Бернарда Пера сделала брейк при счёте 5:4 в свою пользу и завершила эту историю 7:5, 6:4.

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