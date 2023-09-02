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Звёздный украинский спортсмен отказался осуждать Россию. Его тут же затравили на родине

Спортсмен просто хотел держать нейтралитет.
Звёздный украинский спортсмен отказался осуждать Россию. Его тут же затравили на родине
02 сентября 2023 10:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Олег Верняев – настоящая легенда украинского спорта и мировой гимнастики. Олимпийский чемпион долгое время был одним из главных любимцев страны, однако три года назад отношение к Верняеву в одночасье изменилось. Гимнаста затравили из-за слов о России.

«Страна страдает, это жаль»

Главное достижение в карьере Верняева – золото Олимпиады-2016, выигранное им на брусьях. Участвовал спортсмен и в личном многоборье, где завоевал серебро, но после финального этапа он запомнился многим зрителям не только этим. После выступления украинец демонстративно отказался общаться с российскими журналистами. Увидев, какую страну представляют СМИ, он прошёл мимо, молча отправившись в раздевалку. На родине его поступок оценили: репутация народного героя осталась неприкосновенной.

Getty Images

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Однако в 2020 году всё изменилось. Тогда именитого спортсмена пригласил на интервью украинский канал «Intersport». Вопросов о политике гимнасту, родившемуся в Донецке, избежать не удалось. Ведущий несколько раз провоцировал Олега, требуя его занять ту или иную сторону. По ходу беседы Верняева прямо спросили о том, кто, по его мнению, был зачинщиком конфликта между Россией и Украиной. Чемпион, однако, отказался кого-либо обвинять и попытался высказаться максимально нейтрально.

– Мне нечего сказать. Не буду ничего говорить, столько всего наслушался по этой теме, что не буду ничего говорить. Тут что ни скажешь, всё будет не так. Просто очень жаль, что не могу взять и поехать в Донецк. Жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает, это жаль. Понял ли я, какой ответ на этот вопрос? Возможно, да, – сказал спортсмен.

РИА Новости

«Лицемер и нытик»

Несмотря на то, что гимнаст не выразил симпатий России, после выхода интервью на Верняева посыпался град обвинений и оскорблений. Украинцы обвинили атлета в поддержке России и попытке «усидеть на двух стульях». Практически никто не принял во внимание тот факт, что Донецк – его родной город.

– До сих пор непонятно, что произошло? Этим спортсменам лоботомию что ли проводят в спортшколах?

– Он – лицемер и нытик, чего тут непонятного. Чего он не может поехать в Донецк, не понятно. Карантин мешает?

– А что тут говорить, если за 6 лет ты так ничего и не понял.

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Реагировать на обрушившуюся критику, впрочем, спортсмен не стал. Спустя некоторое время история забылась, однако в 2021 году но подарил соотечественникам новый повод для нападок. Во время Олимпиады в Токио гимнаст позволил себе публично поздравить одного из членов сборной России, одержавшей победу в командном многоборье, – спортсмена тут же осудили за сочувствие конкурентам.

РИА Новости

В последние полтора года, однако, общественное мнение в отношении Верняева изменилось снова. Весной 2022 года он отправился служить в ВСУ, а уже летом открыто и категорически высказал свою политическую позицию в одном из интервью, заручившись поддержкой украинских СМИ.

источник: «Советский спорт»
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