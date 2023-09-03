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Русский чемпион провалился в финале из-за странного отравления. Победа досталась… украинцу

Василий даже не мог разглядеть штангу.
Русский чемпион провалился в финале из-за странного отравления. Победа досталась… украинцу
03 сентября 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

К Олимпиаде-1980 рязанец Василий Алексеев, известный по прозвищу Большой русский, подходил в качестве суперзвезды тяжёлой атлетики. К тому времени он уже был чемпионом Игр и многократным победителем международных соревнований.

В Москве 80-кратный рекордсмен рассчитывал на очередную победу, однако оказался… отравлен.

Спортсмен обвинял людей из ближайшего окружения.

Сильнейший штангист СССР Василий Алексеев считался главным фаворитом Игр в Москве. Однако во время соревнований напротив фамилии Алексеева сенсационно отобразился нулевой результат. Тяжелоатлет ни разу не смог справиться с весом, а олимпийским чемпионом в итоге стал представитель Украинской ССР Султан Рахманов.

Вскоре Алексеев выступил с сенсационным заявлением, объяснив свой неожиданный провал отравлением. Спортсмен рассказал, что во время подхода чувствовал слабость, а штанга казалась ему маленькой и как будто находившейся вдалеке от него. В произошедшем Василий обвинил своего секунданта Александра Рыкова и главного тренера сборной Александра Прилепина. Задолго до московской Олимпиады чемпион порвал отношения с коллегами и стал спортсменом-одиночкой, разработав собственную методику тренировок.

По словам штангиста, тренерский штаб предложил ему «алтайский чудо-эликсир», благодаря которому спортсмен якобы мог увеличить вес на 20–30 килограммов. В качестве примера заговорщики рассказали о штангисте Леониде Тараненко, который активно принимал «настойку». Изначально атлет отказался от предложения, но перед первой попыткой он всё-таки выпил «зелье», после которого у него началось помутнение.

Вскоре атлет пришёл к выводу, что заговорщики действовали в интересах украинца Султана Рахманова. Решив порадовать Леонида Брежнева, они вывели из строя сильнейшего спортсмена, чтобы соотечественник генсека выиграл золото. Тренер и секундант якобы хотели, чтобы Алексеев завоевал серебро, однако сильно переборщили с дозировкой вещества. Чиновники и тренерский штаб, впрочем, отвергли обвинения, заявив, что штангист просто не подготовился к соревнованиям.

Вскоре после инцидента спортсмен объявил о завершении карьеры, занявшись тренерской деятельностью. Он сконцентрировался на подготовке своего сына Дмитрия, занявшего четвёртое место на чемпионате СССР в 1988 году. В 1990 году Алексеев стал тренером национальной команды: за два года под его руководством команда завоевала на Олимпиаде в Барселоне десять медалей, пять из которых золотые . В ноябре 2011 года легендарный штангист скончался в немецкой клинике из-за проблем с сердцем.

источник: «Советский спорт»
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