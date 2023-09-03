«Было всё равно на выстрелы. Главное - спасти детей». Олимпийский чемпион - о трагедии в Беслане

1 сентября 2004 года произошла одна из самых ужасных трагедий в истории нашей страны. Боевики захватили учеников, их родителей и учителей в школе № 1 в Беслане. Всего в заложниках оказалось 1200 человек. В течение трёх дней их удерживали в заминированном спортивном зале. В результате теракта погибли 334 человека, среди которых 168 детей. Однако многих удалось спасти, в частности, при помощи наших прославленных чемпионов.

Давид Мусульбес был одним из техспортсменов, которые отправились в Беслан, чтобы наравне с бойцами ФСБ принять участие в спасении заложников. В годовщину трагедии олимпийский чемпион в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» вспомнил те три трагических дня.

РИА Новости

— Сегодня день памяти и скорби по трагедии, произошедшей в Беслане. Можете, пожалуйста, вспомнить, как начинался тот день?

— Я это хорошо помню. Такое невозможно забыть. Первым, кто погиб, был брат моего лучшего друга, когда входил в школу. Дети были уже внутри. Он первый, кто подошёл на площадку, и его убили. Мы сразу приехали и все дни находились там. В это время проходили Олимпийские игры в Афинах, и все чемпионы Игр тоже прилетели сразу же после приезда с соревнований. Мы были все эти дни там, всё помним. Никому не хочется пожелать пережить это. Это очень трогательно и печально.

РИА Новости

Такое не забывается. Радует только одно: что многие дети, остались живы. Им приходится жить не только за себя, но и за всех тех близких людей, братьев, сестёр, друзей, которые были в школе. Я думаю, таких достойных людей много, которые на своём поприще – кто-то врач, учитель, спортсмен – все стали дорогими, милыми. Поэтому большая гордость за них. Хочется, чтобы это никто никогда в жизни больше не видел и не слышал.

— В какой момент вы поняли, что происходит? Какие чувства испытывали?

— Знаете, мы надеялись на бога, что всё это пройдёт. А потом, когда увидели первые хлопки, выстрелы, первая сотня детей побежала, мы тогда поняли, что надо что-то делать, надо спасать. Потом было окружение бесланской школы. Мы прорывались, начали уже на руках выносить детей, усаживать в машины, увозить в больницы, потом снова вытаскивали. Конечно, в этих чувствах мы не смотрели, кто стреляет, кто не стреляет. Была задача вытащить как можно больше раненых из этой школы. Даже сейчас мне очень тяжело это говорить. Вообще никто не обращал внимание, откуда стреляют и так далее. Мы просто знали, что наша помощь нужна этим детям.

— Повлияла ли эта трагедия на вашу карьеру? Как удалось оправиться?

РИА Новости

— Вы знаете, у меня вся жизнь была связана с молодёжью: я был старшим тренером сборной команды России, потом возглавлял школу олимпийского резерва, потом был директором в училище, в котором мы воспитали больше 70 олимпийских чемпионов. И безопасность, любовь к детям, формирование личности, конечно, мне во многом помогали, я задумывался очень много, ценил каждый момент, потому что у детей ярко выражена справедливость. Это мне давало уверенность, что просто так ничего не бывает, за каждый день нужно бороться, за безопасность, за будущее, потому что мы в ответе за молодое поколение. Ещё раз отмечу, у меня вся жизнь связана с детьми, малышами. Я очень много провожу турниров международных, всероссийских, поэтому понимаю, что это важно в жизни.

— Можно ли сказать, что такая трагедия оставила особый след на каждом спортсмене из Осетии и этот день навсегда останется особенным и незабываемым, в плохом смысле этого слова?

— Да, конечно, Беслан оставил особый след. Вы знаете, сразу же все мы, спортсмены, сплотились, кто не был на Олимпийских играх в Афинах. Мы все были едины, и все делали всё, что возможно. Потому что многие родители уже были нашими ровесниками, дети которых там были. С ними разговаривали, психологические беседы проводили. А в дальнейшем после этого мы старались, когда каждый вошёл в психологический стресс, оказать помощь нашему обществу.

— Расскажите о мероприятиях в честь дня памяти трагедии в Беслане.

РИА Новости

— Я последние годы в основном все эти мероприятия проводил в Москве, потому что я работаю тут. Здесь мы тоже на связи, потому что именно аппараты президента контролируют эти мероприятия. Не только руководство Северной Осетии, но и, конечно, Российской Федерации. Мы все солидарны, собираемся, понимаем, насколько это все важно. Это невозможно забыть.

— Сейчас вы являетесь советником президента Олимпийского Комитета России, а также президентом Российского Союза Спортсменов. Можете рассказать, в чём заключается ваша работа сейчас? Как именно вы развивается спорт, в частности, в Осетии?

— В Осетии всё развивается стабильно. Насколько я знаю, туда недавно приезжал президент федерации. Он встречался и с вице-президентом Всероссийской федерации, Арсеном Фадзаевым, также встречались и обсуждали планы развития с Хадарцевым, который возглавляет республиканскую федерацию. Наметили большие планы проведения соревнований и сборов. Недавно были в Осетии соревнования по вольной борьбе, греко-римской. Поэтому проводится очень большая работа.

— На каком уровне сейчас российские борцы, после долго отсутствия на международной арене?

— Да, мы недавно обсуждали. У нас очень большая внутренняя конкуренция. В каждом весе огромное количество олимпийских и мировых чемпионов. И за нашим чемпионатом России, который прошёл в Дагестане, наблюдали со всего мира – Иран, Америка, Япония, Куба. Так как федерация борьбы проводит много турниров, приглашают лучших спортсменов и с Кубы, и с Ирана, у нас сегодня не стоит критический вопрос по несоответствию в конкуренции на чемпионате мира и Олимпийских играх.

— Объединённый мир борьбы (UWW) допустил 209 из 235 членов сборных России и Белоруссии на чемпионат мира, 26 человек не прошли проверку на соответствие критериям МОК. Какие ожидания от наших на ЧМ, всё равно приличное количество спортсменов не допустили?

РИА Новости

— Во-первых, мы всегда ждём только лучшего результат. Те, кто поедет, я убежден, точно выиграют, потому что у нас сейчас есть чисто спортивный дефицит выступления на соревнованиях. Именно он поможет на пути к победе. Думаю, всё будет хорошо, наши спортсмены готовы.

— Можно ли это назвать своеобразным новым этапом на пути к возвращению наших спортсменов на международные соревнования?

— Да, конечно. Это нормально, после каждой паузы должна следовать новая линия и стратегия. Мы будем продолжать отправлять наши команды на международные соревнования и не только в борьбе, но и в других видах спорта. Сейчас выступает очень ограниченное количество наших российских спортсменов, одними из лидеров, которые впервые едут на соревнования, являются представители борьбы.

— Будут ли подавать протесты на этих 26 человек и бороться за их участие?

— Да, олимпийский комитет уже это озвучил. Мы написали письмо-протест, потому что нарушены все спортивные критерии отбора, равенство, вне политики - всё это прописано в уставе МОК. Самое главное, что Международный олимпийский комитет сам нарушает законы. Мы очень трепетно относимся к олимпийскому движению, бережём его, поэтому уже отправили это письмо. Это не только по спортивной борьбе, то же самое было и с фехтованием и многими другими видами спорта. Они нам бьют по самым сильным клубам, ЦСКА и «Динамо». 65% спортсменов сборной команды - армейцы и динамовцы. Мы не можем быть в стороне.