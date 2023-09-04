«Футбол остался где-то в Англии, Германии». Обзор 7-го тура РПЛ от Евгения Ловчева

Седьмой тур РПЛ подарил нам массу ярких событий. Крупные победы, разочарования и непримиримые противостояния. Встреча ЦСКА и «Зенита» выдалась яркой и запоминающейся, не обошлось и без стычек между игроками. Также внимания заслуживают героические победы «Локомотива» и «Динамо». В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев подвёл итоги тура.

— «Спартак» в очередной раз провалился, уступив 0:2 «Краснодару». С чем это связано?

— Я бы не сказал, что «Спартак» провалился. Команды играли в равный футбол. Соперник был на своём поле, находился в более агрессивном состоянии. «Спартак», может быть, кого-то приучил, что в начале сезона они забивали кучу голов, но при этом в защите у них всё равно дыра. Сколько бы они ни покупали игроков, всё равно защита у них самое слабое место. Да и вратари стали подводить, откровенно говоря. Поэтому ожидать, что они прям всех обыграют, не стоит.

Ничего такого страшного не произошло. Они играли на чужом поле, с командой-лидером чемпионата. Только и всего. Ничего страшного со «Спартаком» не происходит. Где-то красно-белые выигрывают, где-то – проигрывают, только и всего. Это не команда, которая должна сейчас всех буквально обыгрывать. «Спартак» играет весело. Они играют так, как и должны. Зритель ходит на их игры, потому что этот клуб может проигрывать до последней минуты, а потом вырвать победу, много забивает. Все говорят, что с обороной у них беда.

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— Близок ли уход Абаскаля?

— От Абаскаля нужно просто отстать. Тренер у них молодой, который ещё нигде по большому счёту не работал. Он тоже должен чему-то учиться. Тут надо смотреть на то, что в конце концов-то он атаку как-то наладил же, и она играет сейчас даже более-менее симпатично. Много забивают, много создают моментов. Здесь надо давать время, чтобы человек наошибался где-то. Только после того, как пройдёт год, мы увидим, что изменилось в «Спартаке». В конце концов, перед началом сезона защиту ему не купили. И это не вина тренера. Да, все на Абаскаля набросились: «Давайте его гнать». Я не считаю так.

РИА Новости

— Как оцените поведение Фернандеса в матче с ЦСКА? Он очень бурно праздновал гол в ворота своей прошлой команды.

— Это нормальная вещь. Давайте говорить так: иногда люди из одной команды переходят в другую. И они стараются не радоваться голу, который забьют клубу, за который раньше играли. Это при том условии, что у тебя нормальные отношения с той командой. Но когда Фернандес вышел играть против ЦСКА, его все и вся освистывали. За что? Только за то, что он хотел перейти туда, ЦСКА не сработало и ничего не сделало. Если бы они хотели, они вернули бы этого игрока. А они не стали этого делать. На то, как вели себя зрители по отношению к нему, он и ответил. Поэтому здесь ничего страшного не происходит. Как к нему зрители относились в этой игре – освистывали каждый раз, когда он получал мяч – так и они получили такое празднование и такую радость Фернандеса за свой гол: «Коли вы так ко мне относитесь, я буду также к вам относиться».

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— Игра ЦСКА и «Зенита» окончилась потасовками. Как можете это прокомментировать?

— А сейчас всё так происходит. Судьи распускают футболистов. Вообще судейство – это главная проблема сегодняшнего футбола. По большому счёту, последние минуты какими были? Одна команда падает, и лежит там по пять минут, а потом встаёт и начинает играть как ни в чём ни бывало. Другие провоцируют как-то. Футбол остался где-то в Англии, Германии. Поэтому для меня нет ничего страшного в том, что гуляют эти страсти. Это просто для зрителей. Я же смотрю за настоящим футболом, как кто играет. А не как они бросаются друг на друга с кулаками.

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— Была ли интрига в матче «Динамо» и «Ростова» после удаления на 34 минуте?

— Интрига была до игры, потому что один у нас считается лучшим тренером, скажем так, сборную ему доверили. А я не считаю, что он такой классный специалист. По большому счёту сейчас нет таких тренеров, которые были бы как Лобановский, Качалин, Симоньян. Карпин в прошлом году выжал всё из команды и занял с ней четвёртое место. Я был уверен, что в этом сезоне такого уже не будет, потому что у него средние футболисты для нашего чемпионата. А чтобы скакануть на первое место и бороться против Малкома, нужны игроки такого же уровня. А там такого нет. У меня не было сомнения, что не будет такого - «Динамо» проиграло «Спартаку» – безвольно. Я уверен был, что «Динамо» не только даст бой, но и будет сильнее, чем «Ростов». А тут ещё и по делу удалили игрока.

— «Ростов» терпит очередное поражение. Можно ли сказать, что Карпин сейчас ориентирован больше на сборную, из-за чего ростовчане скатываются вниз?

— Нет, нельзя так сказать. Не надо на это ссылаться даже. Если ты взялся за одно и за другое, значит, ты должен тянуть этот воз. И не Карпин виноват в том, что «Ростов» так неудачно играет в последнее время, потому что эту команду надо было укреплять. Он из неё выжал всё в прошлом году. А это были все средненькие игроки.

ФК "Ростов"

— Бело-голубые поднялись на вторую строчку. Надолго ли они там, хватит ли сил бороться за медали?

— Там хороший тренер. Тут вопрос в другом: не распродадут ли они игроков? Захаряна уже продали, Тюкавин находится где-то на выходе, кто-то уехал по семейным обстоятельствам. А это уже три человека. В команде-то всего одиннадцать игроков. Поэтому тут вопрос простой – что будет с составом? Но то, что Личка – довольно интересный тренер, в этом нет сомнения.

— Был ли шанс у «Балтики» добиться ничьей в матче с «Локомотивом»?

— Шанс был только один – если бы «Локомотив» совсем бы прекратил играть. Железнодорожники в первом тайме выглядели настолько сильней «Балтики», что это было счастье, что им удалось забить хотя бы два мяча. И те два мяча дал им «Локомотив» забить, а не сами они это сделали.

РИА Новости

— «Локомотив» заметно расслабился во втором тайме, ведь в первом забил 3 мяча. Не опасно ли такое поведение с точки зрения потери нити игры?

— «Локомотив» валял дурака, только и всего. А это постоянно. Во всех командах происходит одно и то же: начинают выигрывать и расслабляются. Идите, играйте в футбол во дворе, как вы в детстве выходили. Неважно, что вы 3:0 выигрывали, вы просто играли в футбол. Только и всего. А они начинают дурака валять при счёте 3:0. И всё заканчивается тем, что счёт чуть ли не сравнивается. «Локомотив» на голову сильней, что там говорить. Но такое поведение, конечно, опасно. Потерять очки можно всегда.