Французов не допустят на домашнюю Олимпиаду? Есть опасность, что и Игры отнимут

Одной из основных проблем организации ОИ-2024 является вопрос о допуске российских спортсменов. За несколько лет со стороны местных политиков были выдвинуты различные причины, по которым россиян допустить якобы невозможно: в том числе из-за проблем с допингом. Теперь же «эффект бумеранга» затронул и французов – они рискуют сами лишиться Олимпийских игр.

На днях Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с критикой профильного французского комитета (AFLD). По мнению организации, местные чиновники действуют «недостаточно жестко». Связаны обвинения с неверными решениями касательно трех последних допинговых дел, о сути которых решили умолчать.

«Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда (CAS) сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры», - сообщили в WADA.

РИА Новости

В организации отметили, что комитет принимает решения, противоречащие всемирному антидопинговому кодексу и прецедентному праву Спортивного арбитражного суда (CAS). В ответ на упреки, французы назвали претензии попыткой шантажа:

«WADA угрожает возбудить судебное разбирательство, которое может привести к тому, что французским спортсменам запретят участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также это может привести к запрету на проведение Олимпиады во Франции. С момента своего создания AFLD приняло несколько сотен решений по допинговым делам, ни одно из которых не было оспорено WADA» - говорится в заявлении.

Как итог, международное агентство потребовало от французов пересмотреть свои рабочие методы и пойти на компромисс, в противном случае хозяева будущих Игр могут лишиться не только присутствия своих спортсменов на них, а поди того, самой Олимпиады. Согласно кодексу, WADA имеет полное право не допускать к проведению спортивных соревнований страны, чьи НОК не соответствуют их стандартам. Однако во всех подобных случаях стороны практически всегда приходили к компромиссным решениям. Нужно понимать серьезность намерений комитета: при должном желании они могут найти формальный повод для отзыва парижской заявки.

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Из-за сжатых сроков найти замену Франции практически невозможно, да и вряд ли кто-то захотел бы подрывать авторитет Международного олимпийского движения. В любом случае, подобные укоры в сторону французов заставляют задуматься о разумности их действий. Еще совсем недавно тестовые соревнования в Париже обернулись неудачей из-за ужасных условий для проведения, а сам процесс подготовки к Играм превратился в большую политическую песочницу.

Теперь помимо «главного вопроса» о допуске россиян французской стороне придется искать компромисс с крупнейшими спортивными организациями. Если прослеживать тенденцию подготовки к ОИ, то складывается ощущение, что соревнования 2024 года принесут нам одно сплошное недоумение.