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Немецкая лыжница – солдат года в Германии. И эти люди отстраняют нас от соревнований…

Олимпийская чемпионка Катарина Хенниг сфотографировалась в военной форме на вручении награды.
Немецкая лыжница – солдат года в Германии. И эти люди отстраняют нас от соревнований…
06 сентября 2023 18:05
автор: Андрей Тупиков
автор фото: соцсети Катарины Хенниг

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, призёр этапов Кубка Мира лыжница Катарина Хенниг недавно стала лауреатом премии «Спортивный солдат года» в Германии.

Обыденная тема, которая вроде бы не заслуживает никакого внимания, если бы не одно «но» - спортсменам из России, которые относятся к ведомственным обществам ЦСКА и «Динамо», и имеют гораздо меньшее отношение к армейским будням - путь на все международные соревнования закрыт на засов.

соцсети Катарины Хенниг

Хотя, если сравнить наших ребят относительно армейской тематики и ту же лыжницу Катарину Хенниг, выходит так, что и придраться не к чему. Большинство известных российских атлетов возможно никогда и не примеряли на себя военную форму, а реальную службу представляют себе только в теории.

Нас пытаются бить нейтральными статусами, невозможностью выступать в командных соревнованиях. Наших спортсменов даже лишают права давать интервью и просто приходить на пресс – конференции после окончания соревнований.

РИА Новости

Пока это безумие продекларировала Международная федерация водных видов спорта (FIS), но российские медиа и болельщики прекрасно понимают, что эта инициатива разлетится и по другим структурам и федерациям, в том числе и МОК.

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Поездка на Игры станет физически невозможной даже не из-за того, что атлеты не смогут в укороченные сроки подготовиться к стартам в Париже-2024, а потому что «закрученных гаек» станет настолько много, что нам самим придётся спешно отказываться от участия в глобальном турнире.

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Иначе и быть не может. Нас уже лишили флага, гимна, команд, а также возможности разговаривать. Есть ощущение, что новые сюрпризы от европейских и других «партнёров» ждать осталось не долго. Но есть тема ещё удивительнее и абсурднее «нейтрального» кейса.

Россию вполне себе пускают на различные континентальные и мировые первенства среди армейских команд. Там не работают запреты ни на гимны, ни на флаги, ни на возможность выступить после соревнований перед журналистами. И, как всегда, в этом мире - режим двойных стандартов и далее будет шагать впереди планеты всей. Здесь можно, а тут не очень, а там вообще нельзя под страхом… а под страхом чего?

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