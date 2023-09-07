Это уже за гранью. Паралимпийский комитет хочет пожизненно забанить российских атлетов

Тема «гонения» российских спортсменов уже давно стала обыденной в спортивных кругах: новые решения об отстранениях или непонятных критериях допуска со стороны различных федераций всплывают довольно часто, если не регулярно.

Однако, в попытках «добить» наш спорт иностранные чиновники зашли еще дальше: ради своих политических амбиций они намерены отстранить даже российских паралимпийцев.

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Активная конфронтация между Международным паралимпийским комитетом (МПК) и национальным (ПКР) началась еще в марте 2022 года. Тогда международная организация за день до начала паралимпиады наглым образом отстранила уже прибывших в Пекин российских и белорусских спортсменов.

Тогда организация принесла свои «искренние извинения», а столь унизительное решение было аргументировано попыткой «сохранить жизнеспособность, целостность, а также безопасность Игр». Таким образом, российский паралимпийцев наглым образом попытались спровоцировать и выставить в ужасном свете. В ответ лишь последовала сдержанная реакция со стороны ПКР.

Уже спустя полгода на заседании МПК постановили: ПКР лишается всех прав и членства, но… сохраняется обязанность вносить членский взнос. Оскорбительное, а скорее даже унизительное решение оказалось настолько бездумным, что российский комитет смог подать иск и выиграть в апелляционном трибунале.

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Спустя месяцы неопределенности началась прослеживаться конкретика: возможная точка будет поставлена осенью 2023 года. 27 числа должен состояться очередной конгресс МПК, на котором будет определена окончательная судьба российского паралимпийского комитета. Имеется три пути: полное или частичное отстранение, а при самом удачном раскладе возможно и восстановление полноценного членства, что в нынешних реалиях маловероятно. Осложняется положение и тем, что ОКР и ПКР перекрывают пути для налаживания связей с Азиатскими федерациями и последующим вовлечением в их соревнования, потому, в случае бескомпромиссного бана, возможностей для выхода на международную арену практически не останется.

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Не питает оптимизм и глава ПКР Павел Рожков. По словам функционера, в МПК настроены решительно против допуска российских параспортсменов, однако в организации намерены отстаивать свои интересы до конца.

- МПК успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому , - заявил глава ПКР Павел Рожков.

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Незаконность потенциального отстранения подтвердил спортивный юрист Сергей Алексеев, который назвал попытки МПК исключить россиян - дискриминацией олимпийского движения, так как главная цель организации - налаживать связи со странами и национальными комитетами вне зависимости от геополитической ситуации.

- На то, чтобы исключить или приостановить членство Паралимпийского комитета России у международного комитета оснований нет. Это противоречит международному спортивному праву. Это дискриминация российских паралимпийцев по национальному признаку и признаку принадлежности к государству. Также, в таком случае они ущемляют их и по материальному принципу, поскольку российские паралимпийцы лишаются способа заработка, призовых и тд. Нарушают их репутацию, и в конце концов, это решение очень жёсткое, поскольку нарушает права лиц с ограниченными возможностями, противоречит международной конвенции по защите прав инвалидов. Это запрещено не только правилами самого МПК, но и несколькими конвенциями ООН, - рассказал Алексеев в интервью «Советскому спорту».

Несмотря на то, что российскому комитету все-таки предоставилась возможность подать заявку на участие в Парижских играх, шансы оказаться там практически сведены к нулю. Такое решение больше походит на попытку показать свою силу, однако все может перемениться в Бахрейне 27-го числа. Однако очевидно, что уже примененные санкции по отношению к атлетам нарушают все моральные и спортивные принципы: спортсменов с ограниченными, а на самом деле безграничными возможностями превратили в очередной инструмент для демонстрации политической силы.

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