Сборную России в полном составе отстранили от Игр. Их заменили тогда украинцами!

Российский спорт замер в ожидании судьбоносного решения. Международный паралимпийский комитет (IPC) хочет навсегда исключить из своего состава Паралимпийский комитет России (ПКР) и, как следствие, лишить наших спортсменов возможности нормально выступать на мировой арене. Заседание организации, посвященное этому вопросу, запланировано на 27 сентября.

Однажды наших паралимпийцев уже отстраняли от Игр. Потребовалось несколько лет, чтобы вернуть себе хотя бы часть прав.

Допинговый скандал

В 2016 году сборная России, пусть и не в полном составе, но выступила на Олимпиаде в Рио и заняла четвертое место. А вот нашим паралимпийцам дорогу на главные соревнования в их жизни закрыли полностью. Разгоревшийся после так называемого доклада Макларена допинговый скандал стал для IPC критической точкой. Членство нашего комитета в международной организации приостановили, лишив российских паралимпийцев возможности поехать в Бразилию.

— Такое решение было принято в лучших интересах паралимпийского движения. Руководящих орган МПК ответственен за обеспечение честных соревнований, чтобы спортсмены могли соревноваться честно, на одинаковых условиях. Все спортсмены должны играть по одним правилам, — заявил глава IPC Филип Крейвен, его слова приводит газета «Коммерсант».

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Поначалу казалось, что можно найти какой-то выход из ситуации. Российские спортивные чиновники заявили, что намерены оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Тогдашний министр спорта нашей страны Виталий Мутко высказывался конструктивно, предлагая зарубежным партнерам совместно разобраться в ситуации.

— Команда будет продолжать готовиться, мы будем делать все, чтобы никто не испытывал никаких проблем. А параллельно Паралимпийский комитет как член Международного паралимпийского комитета будет отстаивать свои права. Надо было просто пригласить президента Паралимпийского комитета, генерального секретаря и открыто показать, в чем упрекают наш Паралимпийский комитет, в чем ему предъявляются претензии. Мы читали стенограмму заседания, где участвовали наши руководители Паралимпийского комитета, там никаких упреков, претензий ни у кого не звучало. Мы готовы совместно и с господином Маклареном, той комиссией, которую Международный олимпийский комитет создал, спокойно работать, — говорил Мутко в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

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Увы, ни на какие уступки в IPC идти не хотели. Не помог россиянам и CAS, занявший сторону международных чиновников. Апелляция на решение спортивного суда в суд Швейцарии также не принесла никаких плодов. Наши паралимпийцы на Игры так и не поехали.

Заменили американцами и украинцами

После отстранения России встал вопрос: что делать с освободившимися квотами? Чиновники устроили из процедуры перераспределения совершеннейший цирк. Ни о какой прозрачности процедуры речи и не шло. В какой-то момент просто стало известно, что 22 места досталось американцам, 17 — Украине, 9 — Австралии, 2 — Новой Зеландии. Причем сделано это было еще до вердикта суда Швейцарии!

Три квоты также предложили взять Азербайджану, но в стране поступили благородно и отказались от мест.

— Лицензии российских спортсменов распределили неизвестным нам способом. Но мы не заработали их, а как может спортсмен, не заработавший лицензию, принять участие в соревнованиях? Не понимаю, как можно было распределять лицензии до того, как вынес решение суд, — сказал министр спорта Азербайджана Азад Рагимов «Советскому спорту».

РИА Новости

И вот теперь над ПКР вновь нависла угроза отстранения: причем, как заявил глава организации Павел Рожков, дисквалифицировать нас могут «навсегда». В России, конечно, сдаваться не собираются. Уже идут консультации с юристами, к проблеме подключилось даже Министерство иностранных дел РФ. Да и заявки на участие в Паралимпиаде нашим комитетом уже поданы. Остается лишь верить в лучшее.