Сборная России устроила пьяный дебош в самолёте. Половину спортсменов выгнали из страны

Всемирные военно-спортивные игры проводятся уже почти три десятка лет, и на протяжении всего этого времени сборная России по праву считается одной из сильнейших на планете. На сегодняшний день наша команда является самой титулованной в истории: россияне заняли первое место в четырёх из семи розыгрышей турнира.

Последнюю громкую победу российская сборная одержала в 2015 году, однако перспективы перед командой изначально открывались не самые радужные. Прямо перед началом соревнований национальная команда попала в крупный скандал из-за… пьяного дебоша на борту самолёта. Депортировать из Кореи пришлось половину спортсменов.

Неожиданный арест

Шестые по счёту Военно-спортивные игры должны были проходить в Мунгёне, небольшом городе в самом центре Южной Кореи. Защищать чемпионский титул предстояло бразильцам, однако главными фаворитами турнира считались всё же Китай и Россия — традиционно сильнейшие участники соревнований. Наша команда к тому моменту уже три раза занимала первое место в медальном зачёте: в 1995, 1999 и 2007 годах, — уступив китайцам лишь в Катании-2003.

Шансы российских спортсменов на возвращение трофея, однако, резко упали после неприятного инцидента в аэропорту Инчхон под Сеулом, когда корейские полицейские неожиданно задержали девятерых участников нашей команды сразу после прибытия в страну.

Причины ареста вскоре стали известны прессе. Российских атлетов в Корее задержали, как позже объяснил пресс-секретарь оргкомитета игр, за нарушение местного закона об авиационной безопасности. Как выяснилось, спортсмены устроили в самолёте пьяный дебош.

ЦСКА

Девять дебоширов

Поведение спортсменов на борту было действительно вопиющим — особенно учитывая, что отмечать на тот момент команде было нечего. По данным источников, россияне распивали в самолёте алкогольные напитки и в какой-то момент перестали отдавать себе отчёт в собственных действиях. Атлеты начали нарушать покой других пассажиров, после чего стюардесса отказалась приносить им очередную дозу выпивки. Спортсменов решение бортпроводницы не устроило, и они заблокировали проход, настойчиво требуя от девушки алкоголь.

Неудивительно, что подобные выходки в Korean Air не оценили. Члены экипажа передали информацию о произошедшем пилоту, который, в свою очередь, уже пожаловался на россиян в полицию.

Поначалу пьяных спортсменов вовсе отказывались пускать в страну, угрожая им мгновенной депортацией. Вскоре официальное решение изменилось: формально россиянам позволили остаться в Корее, но запретили при этом участвовать в соревнованиях. Смысла находиться в стране для атлетов не осталось — и они тут же улетели домой.

ЦСКА

Из-за скандала сборная не понесла заметные потери. Из 243 членов команды на родину отправились девять: пятеро мужчин и четыре женщины.

К счастью, некрасивая история не помешала оставшимся спортсменам проявить себя на турнире. По итогам игр Россия заняла первое место, установив при этом рекорд по количеству завоёванных медалей: 135 штук. Впрочем, продержалось достижение недолго: уже в 2019 году его превзошли китайцы, выигравшие на домашнем турнире фантастические 239 призов, среди которых 133 — золотые.