Сергей Юран, главный тренер «Пари НН», перенёс экстренную операцию. Что известно о его здоровье?

Стали известны подробности о здоровье одного из самых ярких российских игроков прошлого, а также главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана. 8 сентября клуб сообщил о перенесённой экстренной операции Юраном.

Сначала о плохих известиях сообщили различные СМИ, но сразу же пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода отреагировала на слухи и выпустила официальное заявление, в котором о состоянии Юрана рассказал генеральный директор клуба.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенёс операцию

«Будь здоров, Сергей Николаевич! Знаю, что будет рождаться много слухов, если не дать официальную информацию. Но именно эта информация соответствует действительности. Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды «Пари НН», был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает», – рассказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Источник фото: ФК «Пари НН»

Также Мелик-Гусейнов пообещал, что он сам проследит за здоровьем и периодом реабилитации тренера. И эти слова сказаны не просто так. Ранее гендир футбольного клуба был главой минздрава Нижнего Новгорода. Это значит, что Юрану наверняка выделили лучших специалистов и комфортные условия. Риски в такой ситуации минимальны.

Мелик-Гусейно раскрыл, какой срок уйдет на реабилитацию. Восстановление составит всего несколько дней. Но успеет ли он вернуться к возобновлению РПЛ? На этот вопрос уже ответил председатель совета директоров клуба Дмитрий Кондратов.

«Ждем возвращение Юрана к матчу с «Динамо», – приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

Член совета директоров рассказал, что сейчас с наставником клуба всё хорошо, он отдыхает.

В «Пари НН» выразили надежду на возвращение Юрана к матчу 8-го тура РПЛ с «Динамо»

«Пари НН» сыграет с «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата России 15 сентября. Юрану и его коллективу придётся отправиться в гости в столицу России. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

По информации телеграм-канала «Мутко против», 6 сентября Юран почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но отправляться в больницу он отказался. На следующий день тренеру стало ещё хуже – и он сам обратился в частную клинику. Там же его и прооперировали, удалили камни из почек.

Болельщиков, переживающих за тренера, который даёт и результат, и эмоции, уже успокоили. С ним всё хорошо, а восстановление будет недолгим.

Источник фото: ФК «Пари НН»

«Пари НН» Юран возглавляет с 4 апреля текущего года. В клубе он работает 157 дней, за которые успел провести у руля команды 21 матч. За это количество встреч у «Пари НН» восемь побед, три ничьи и десять поражений. В прошлом сезоне он сохранил нижегородцам место в РПЛ. В стыковых играх клуб Юрана оказался сильнее столичной «Родины».

Сейчас команда идёт на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. За семь туров у клуба из Нижнего Новгорода 10 набранных очков. А за последние четыре матча в рамках РПЛ «Пари НН» одержал три победы. И один из ключевых факторов такого результата – работа главного тренера.