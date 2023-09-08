США – не весь мир. Американцев лишили финала чемпионата мира и снова оставили без золота

Сборная США по баскетболу на чемпионатах мира далеко не всегда представляет собой столь же грозную силу, как на Олимпийских играх. На предыдущем первенстве планеты «звёздно-полосатые» и вовсе остались без наград. Но тогда в соперниках у законодателей мод в игре с оранжевым мячом были испанцы, поэтому тон комментариев в СМИ и соцсетях был хотя и резок, но всё же не переходил грань, за которой начинаются насмешки и буря возмущения.

На этот же раз американцы успели неприятно удивить своих поклонников целых два раза. На групповом турнире команда, которую на чемпионат мира на этот раз привёз титулованный Стив Керр, проиграла литовцам. И хотя серьёзного влияния на турнирные расклады эта неудача не оказала, ведущие спортивные издания страны разразились рядом гневных материалов, в которых подчёркивалось, что такие поражения не Красят американский спорт в целом, а главному тренеру нужно всерьёз подумать о том, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

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Уверенная победа над Италией в четвертьфинале, казалось, немного успокоила тех, кто только что готов был устраивать показательную словесную расправу над недавними кумирами. Тем более, что на очереди у сборной США была скромная на первый взгляд команда Германии. Немецкие баскетболисты вообще приехали на чемпионат мира всего в седьмой раз в своей истории. И самим фактом выхода в четвертьфинал уже прыгнули выше головы.

Персон уровня экс-звезды НБА Дирка Новицки в составе главной сенсации этого чемпионата в составе этой немецкой сборной нет и в помине. Тем не менее, команда Гордона Херберта сумела прыгнуть выше голов, отгрузив в кольцо американцев больше сотни очков. Финальные же цифры на табло стали шоком для тех, кто до этого момента считал, что сборная США может обыграть любого соперника — стоит ей этого только захотеть. 111:113 - и команде Стива Керра теперь предстоит бороться только за бронзу. А любители баскетбола за океаном, несмотря на явный приоритет в их глазах предстоящего сезона НБА, вместо гнева начали открыто смеяться над своей сборной.

Источник фото: Getty Images

Олин из пользователей соцсетей спародировал диалог игроков на площадке, в котором Энтони Эдвардс спрашивает у игрока сборной Германии, откуда он. И, получив ответ, недоумевает: «А где это?». Сразу несколько болельщиков написали о том, что чувствуют себя обманутыми после такого поражения и жалеют о том, что вообще потратили время на просмотр матча. Также американские любители баскетбола ставят в вину Стиву Керру тот факт, что лучшим игроком на площадке в полуфинальном матче стал человек, которому всего 22 года. И это только реакция, что называется, по горячим следам.

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На Олимпийских играх в Париже американской команде придётся решать очень непростую задачу, даже если в столицу Франции отправятся все сильнейшие. Потому, что после настолько чувствительного поражения просто выиграть золото на главном старте четырёхлетия будет недостаточно — болельщики будут ждать яркого шоу в каждой игре. Времена, когда сборная США обыгрывала всех соперников, что называется, на одной ноге, давно прошли — что и подтвердило выступление команды на чемпионате мира. Так что главных действующих лиц североамериканского баскетбола в следующем году ожидает крайне жаркое лето.