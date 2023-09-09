Американец напал на Джоковича прямо в раздевалке. Он не выдержал унизительного поражения

В конце нулевых звезда Новака Джоковича только начинала всходить. В 2008 году теннисист выиграл свой первый мэйджор, уже стабильно добираясь до заключительных стадий турниров «Большого шлема». Исключением не стал и US Open, в котором остановить серба сумел только будущий чемпион Роджер Федерер.

Последнюю победу в том розыгрыше чемпионата США Джокович одержал на стадии четвертьфинала, где схлестнулся с хозяином корта Энди Роддиком. Перед матчем американец выставил молодого соперника на посмешище, чтобы впоследствии поплатиться за хамство на корте.

Спортсмен не выдержал унижения и буквально набросился на серба с кулаками.

«Колики и птичий грипп»

Перед встречей с 21-летним Джоковичем американский теннисист не испытывал к сопернику особенного уважения. Роддик, за спиной которого уже была победа на домашнем US Open, явно считал фаворитом матча себя и во время интервью позволил себе откровенно поиздеваться над более молодым оппонентом. Когда Энди спросили о предыдущей победе Новака, тот отреагировал с сарказмом, заявив, что выиграть ему удалось из-за «16 повреждений», который тот якобы симулировал во время пятисетового матча.

- Травма спины, да ещё травма бедра? А ещё колики, птичий грипп и коронавирус?

Шутка американца, как выяснилось позже, сильно не понравилась Джоковичу. Возможно, она отчасти даже помогла ему настроиться на игру, на которую тот вышел предельно заряженным. В первой половине матча Новак, к неудовольствию трибун, не оставлял 26-летнему сопернику ни шанса: 6:2, 6:3 - дело шло к победе серба в трёх сетах.

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Собраться у Роддика получилось лишь в третьей партии (3:6), но сил для того, чтобы переломить ход встречи, ему всё же не хватило. В последнем сете противостояние теннисистов впервые дошло до тай-брейка, победу в котором одержал Джокович: 7:6 (7:5). Для Энди это поражение стало по-настоящему унизительным - особенно на фоне его бахвальства в предматчевом интервью. Новак же после игры не упустил возможности дополнительно проехаться по противнику:

- Очень некрасиво публично говорить о том, что у меня 16 травм и что я все их выдумал. Теперь очевидно, что у меня их нет, не так ли? Думайте что хотите, но всё так, как оно есть, - сказал Джокович, услышав в ответ с трибун недовольное улюлюканье.

«Я прижал его к шкафчику»

Вскоре после этого интервью конфликт между сербом и американцем принял новый оборот. Слова Джоковича вывели Роддика из себя, после чего тот решил разобраться с ним по-мужски уже в раздевалке. Об этом инциденте Энди рассказал прессе лишь спустя несколько лет, уже явно иронизируя над своим поведением:

- Перед игрой я молол чепуху, и он вышел и размазал меня по стенке, как умеет. Но после матча он что-то вякнул и прошёл мимо меня в раздевалку. Я кинулся к нему и прижал к шкафчику, - вспоминал спортсмен.

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До драки, правда, дело всё-таки не дошло. Американец признался, что передумал лезть на Новака с кулаками, поглядев на двухметрового тренера серба, стоявшего неподалёку. В итоге спортсменам всё же удалось уладить вопрос мирным путём, так что уже на послематчевой пресс-конференции оба высказывались уже в ином духе. Роддик заявил, что его слова о травмах были всего лишь шуткой, а Джокович признал, что неправильно понял американца и переборщил со своей реакцией. Раскрывать подробности своей дискуссии в раздевалке на тот момент теннисисты отказались, но позже тайное, как видно, всё же стало явным.

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