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Олимпийского чемпиона из России убили наркотики. Парень даже тренировался «под кайфом»

Герой сборной скончался всего в 33 года.
Олимпийского чемпиона из России убили наркотики. Парень даже тренировался «под кайфом»
10 сентября 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Молодость Алексея Воропаева пришлась на тяжёлые для страны времена. В начале 90-х гимнаст завоевал для сборной России множество наград, однако среди коллег снискал скорее печальную славу. Ещё во время выступлений за национальную команду спортсмена поймали на употреблении наркотиков, однако вещества тогда ещё не мешали парню побеждать.

Зависимость, однако, прогрессировала, и со временем чемпион превратился на родине в настоящего изгоя. Найти в себе силы, чтобы побороть болезнь, Воропаев так и не сумел.

Герой Олимпиады скончался всего в 33 года.

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО

Воропаев начал заниматься гимнастикой с подачи родителей, когда ему не было и семи лет. Тренеры довольно быстро разглядели в мальчике талант, который удалось успешно раскрыть. Уже в 18 лет парень сумел пробиться в национальную команду СССР, которая на тот момент по праву считалась сильнейшей в мире.

Главной звездой команды, правда, спортсмен не был. На свой первый чемпионат мира в 1991 году он поехал в статусе «забойщика», то есть гимнаста-чернорабочего, не претендующего на индивидуальные медали. В Индианаполисе он помог советской сборной выиграть золото, с запасом опередив крепких соперников из Китая.

Воропаев закрепился в сборной и вышел на пик спортивной формы. В 1992 году он отправился на Олимпиаду в Барселону, где в первый и последний раз в истории выступала так называемая сборная СНГ. Временный коллектив продолжил чемпионские традиции СССР: шесть из восьми комплектов золотых медалей достались Объединённой команде.

РИА Новости

ОПАСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Жизнь Алексея навсегда изменилась как раз после Игр. По завершении соревнований спортсмен лёг на операцию, которая требовалась ему довольно давно. Гимнаст сломал лопатку, но долгое время игнорировал проблемы со здоровьем, выступая на обезболивающих. 1993 год у Воропаева ушёл на восстановление и неторопливую подготовку к будущим турнирам.

В то же время в среде гимнастов поползли неприятные слухи об олимпийском чемпионе. 20-летний спортсмен начал появляться на тренировках в полупьяном состоянии, иногда удивляя коллег странными выходками. Вскоре стало ясно, что Алексей увлёкся наркотиками: в какой-то момент он даже пытался подсаживать на «вещества» других парней.

Воропаева, однако, выгонять из сборной не спешили. Тренер терпел поведение гимнаста, по-видимому, лишь из-за того, что он продолжал давать результат. Перед крупными стартами чемпион «завязывал» и реально помогал команде: на ЧМ-1994 россияне, к примеру, взяли серебряные медали, а на Олимпиаде-1996 - первое в истории золото.

Getty Images

ОПАЛА И ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Персоной нон-грата в российской гимнастике Воропаев стал только в 1998 году, когда его неожиданно связали со смертью другого молодого спортсмена - Евгения Шабаева. Летом парень должен был отправиться в Германию, чтобы продолжить карьеру в местном клубе, однако воплотить свои планы не успел. В августе гимнаста нашли мёртвым у автобусной остановки, а причиной его гибели оказалась передозировка.

Родители Шабаева тут же указали на возможного виновника трагедии - Воропаева. Алексей был близким другом Евгения и, по некоторым данным, именно он находился рядом с гимнастом в последние часы его жизни. Родственники погибшего уверяли, что именно олимпийский чемпион подсадил спортсмена на наркотики.

Никаких законных санкций после инцидента в отношении Воропаева не последовало, но от гимнастики он был отлучён навсегда. Вскоре спортсмен и вовсе пропал с радаров, превратившись в настоящего изгоя: от него отвернулись и жена, и друзья, и коллеги. Алексей пытался бороться с зависимостью и даже посещал реабилитационные центры, но тщетно. К несчастью, в итоге тяжёлая болезнь взяла своё. Летом 2006 года забытый миром спортсмен попал в клинику, где за его жизнь боролись почти три месяца, но спасти его оказалось невозможно. Чемпион скончался в возрасте 33 лет.

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источник: «Советский спорт»
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